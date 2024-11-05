ÆüËÜ°ìDeNA¤¬¡Öµð¿Í¤Ë»´ÇÔ¡×¤Î¶þ¿«À²¤é¤¹ÂçÊä¶¯¡ªÇä¾å270²¯±ßÄ¶¤Ç¸¶»ñ¤ËÉÔ°Â¤Ê¤·
¡¡²£ÉÍ¤¬´¿´î¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÅû¹á¤Ï¡ÖµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ï¤Ê¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥·¥Ó¥¢¤Ê¸«Êý
¡¡DeNA¤¬26Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿3Æü¡¢3Ëü3163¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï1µå¤´¤È¤ËÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂç´¿À¼¡£»î¹çÅÓÃæ¤«¤é¤Ïµå¾ì¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë²£ÉÍ¸ø±à¤ËÌµ¿ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¤·¡¢·Ù»¡¤¬½ÐÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É°ÛÍÍ¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£º£µ¨¤Î¼çºÅ»î¹ç¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤Ï¡¢µåÃÄ²áµîºÇÂ¿¤Î235Ëü8312¿Í¡Êºå¿À¡¢µð¿Í¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¼¡¤°12µåÃÄ4°Ì¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÇ®µ¤¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¥³¡¼¥Á·Ð¸³¤Î¤¢¤ëµåÃÄOB¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖÆüËÜ°ì¤Î½Ö´Ö¡¢»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤ÏÃËµã¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ï¡Ø¤¢¤¯¤Þ¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇàÍ¥¾¡á¤·¤¿¤À¤±¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ²»¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿µð¿Í¤Ë8¥²¡¼¥à¤â¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤Î3°Ì¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ç¤â8¾¡16ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¤¿¡£26Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ÏCS¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎËÜ²û¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥ª¥Õ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ÊÊä¶¯¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤³¤È¤ÇµåÃÄ¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë°ìÉô¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºòµ¨ÅÓÃæ²ÃÆþ¤Ê¤¬¤é10¾¡¡Ê4ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¤ÎÉüµ¢¤ËÆ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃæÆü¤È¤Î·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤¿ÍÞ¤¨¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢FA¤Ç¤â¹Åç¤Î±¦ÏÓ¡¦µ×Î¤°¡Ï¡¡¢³ÚÅ·¤ÎÃæ·Ñ¤®±¦ÏÓ¡¦¼òµïÃÎ»Ë¡¢ÃæÆü¤Îº¸ÂÇ¼Ô¡¦¹â¶¶¼þÊ¿¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡DeNA¤Ï2011Ç¯¥ª¥Õ¤ÎµåÃÄÇã¼ý°ÊÍè¡¢FAÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï4¿Í¡£18Ç¯¤Ëºå¿À¤«¤éÂçÏÂ¤ò°ú¤Æþ¤ì¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤ËFA¤Ë¤è¤ëÊä¶¯¤Ï¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¼çÎÏ¤ÎÂ¼ÅÄ½¤°ì¡¢¶â¾ëÎ¶É§¡¢»³¸ý½Ó¡¢°æÇ¼æÆ°ì¡¢³áÃ«Î´¹¬¡Ê¤¤¤º¤ì¤âµð¿Í¡Ë¡¢Îæ°æÇî´õ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬Î®½Ð¤·¡¢¶âËþµåÃÄ¤ÎÁð´¢¤ê¾ì¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤È°ã¤¤¡¢º£¤ÏÊä¶¯¤Ë²ó¤¹¸¶»ñ¤Ï¤¢¤ë¡£13Ç¯Á°¤ËDeNA¤¬¿Æ²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Ç¯´Ö25²¯±ßÄ¶¤È¸À¤ï¤ì¤¿µåÃÄ¤ÎÀÖ»ú¤Ï5Ç¯¤Ç¹õ»ú¤ËÅ¾¤¸¡¢´ÑµÒÆ°°÷¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇµåÃÄ·Ð±Ä¤Ï½çÄ´¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£DeNAËÜ¼Ò¤Î2024Ç¯3·î´ü¤Î·è»»ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ö¶È¤ÎÇä¾å¼ý±×¤ÏÁ°´üÈæ30.1%Áý¤Î272²¯7100Ëü±ß¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êµå³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡²°Âæ¹ü¤À¤Ã¤¿¥²¡¼¥à»ö¶È¤¬¶ì¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ°ÂºàÎÁ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Èá´ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆÅê»ñ¤ÏÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡º£µ¨¤ÎDeNA¤Ç³ÛÌÌÌ¤Ëþ¤ÎÆ¯¤¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬ÅÓÃæ²ÃÆþ¤·¤¿Åû¹á¤À¡£·×57»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨1.88¤È»¶¡¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¡ÖµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥·¥Ó¥¢¤Ê¸«Êý¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£Åû¹á¤Î¤É¤³¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£