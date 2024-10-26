¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Û¤ÜÌµ¿¦¤â³¤³°ÇÛ¿®¤ÎÇüÂç¼ý±×¤Ç¥¦¥Ï¥¦¥Ï¡Ä¤½¤ì¤Ç¤âÏÂ²ò¤Ë¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤ì¤Ê¤¤Ê£»¨»ö¾ð
¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¤È¤¤¤¦Îà¤¤¤Þ¤ì¤Ê¤ëºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤¬¹Í¤¨¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À¤³¦¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¤¡×
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Ï¾¡ÁÊ¤Ç¤â¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÉüµ¢¤Ïº¤Æñ¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¥ï¥±¡Ä¡È¥·¥Ó¥¢¤Ê¶âÁ¬´¶³Ð¡É¤¬¥¢¥À¤Ë
¡¡21Æü¡¢Ê©¥«¥ó¥Ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¹ñºÝÎ®ÄÌ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡ÖMIPCOM2024¡×¤Ç¡¢Amazon MGMStudios¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Õ¥¡¥ì¥ë»á¤È¤Î´ðÄ´¹Ö±é¤Ç¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¤Î¤¬µÈËÜ¶½¶È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î²¬ËÜ¾¼É§¼ÒÄ¹¡£
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê61¡Ë¤¬´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ë¡×¤Ï¡¢¸½ºß¡¢Amazon¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¡ÖLast One Laughing¡ÊLOL¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÀ¤³¦25°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÇÛ¿®¡£¾¾ËÜ¤Î¾Ð¤¤¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾ËÜ¤ÏºòÇ¯Ëö¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ë¤è¤ëÀ²Ã³²ÊóÆ»¤ÇºÛÈ½Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢¸½ºß·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³¤³°ÇÛ¿®¤Ë¤è¤ëÇüÂç¤Ê¼ý±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏNetflix¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤ä¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢LOL¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤È±ß°Â¸ú²Ì¤Ç¤½¤ì¤é¤ò¾å²ó¤ë¼ý±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾ËÜ¤Î²û¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²¯Ã±°Ì¤Î¼ý±×¤¬Å¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¾¾ËÜ¤ÏºÛÈ½Ãæ¤ÎÊ¸éº½Õ½©¤Ë5²¯5000Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸³è¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¤ª¾Ð¤¤´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ä´§ÈÖÁÈ¤òÊú¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜ¤òÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ½±¤Ã¤¿Ê¸½ÕË¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ÝÇ½³¦°úÂà¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡Ö¾¾ËÜ¤ÏTBS·Ï¡Ø¥¯¥ì¡¼¥¸¡¼¥¸¥ã¥Ë¡¼¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ô¥ó¤Ç4ËÜ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ä¤Û¤«¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óD¾¡Ù¤Ê¤É3ËÜ¤Î·×7ËÜ¡£¥Ô¥ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¶õÀÊ¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³¤·¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÁêÊý¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤¬°ì¿Í¤ÇÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¸½ºß·¸ÁèÃæ¤ÎÎ¾¼Ô¤Ë¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÓñ¤«¤ì¤ë¤Î¤¬ÏÂ²ò¤Î±½¤À¡£
¢£¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±ÀÆÆ£¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÀ
¡Ö8·î14Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Âè2²óÊÛÏÀ½àÈ÷¼êÂ³¤¬ÅìµþÃÏºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç±ä´ü¤Ë¤Ê¤ê¡¢11·î14Æü¤ËºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ö¡¢¿åÌÌ²¼¤ÇÎ¾¼Ô¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Ê¸½ÕÂ¦¤Ï¾¾ËÜÂ¦¤Ë½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Õºá¤òµá¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ì¤ÐÀ²Ã³²¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¾ËÜÂ¦¤Ï¤½¤ì¤òÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü½÷À¤«¤é¤ÎÀ²Ã³²¹ðÈ¯¤Ç·Ù»¡¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¡¢µÈËÜ¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÀÆÆ£¿µÆó¤Î¥±¡¼¥¹¤È¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÅÀ¤Ç°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯Æâ¤Î·èÃå¤ÏÆñ¤·¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¼«¿È¤¬´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖFREEZ¡×¤¬¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëºÇÂç¼ê¥Æ¥ì¥Ó¶ÉTVµ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥ÈÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢³¤³°¤Ç¼«Ê¬¤Î¾Ð¤¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤¦´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡Ô¡Ø¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ë¡Ù¤ËÂ³¤¼«Ê¬¤Î¾Ð¤¤¤¬À¤³¦¤Ë³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡Õ
¡¡ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤ò´Þ¤á¡¢³¤³°Å¸³«¤Ë³èÏ©¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤ÊÍÍÁê¤À¤¬¡¢¾¾ËÜ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡
¡Ö¤¤¤¯¤é³¤³°¤Ç²Ô¤²¤Æ¤â¡¢¿®Íê¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë·Ý¿Í¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´Ø·¸¼Ô¤È¸µ¤Î¾ì½ê¤Ç°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ¿´¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¤ª¾Ð¤¤´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Á°²ó¡¢Ê¸½ÕÂ¦¤«¤é¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¼çÄ¥¤È¾Úµò¤ò¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿½¤·Æþ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆºÛÈ½¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£
¡ÊËÜÂ¿·½¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¾¾ËÜ¤Î»×¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÉüµ¢¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä¡Ä´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Ï¾¡ÁÊ¤Ç¤â¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÉüµ¢¤Ïº¤Æñ¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¥ï¥±¡Ä¡È¥·¥Ó¥¢¤Ê¶âÁ¬´¶³Ð¡É¤¬¥¢¥À¤Ë¡Ä¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£