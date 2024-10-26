ÆüËÜ¿Í18ºÐ¤¬ÅÏ²¤¡Ä³¤³°Àä»¿¡ÖÈà¤Ï¾ÍèÍË¾¤À¡×¡¡¹â¹»¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÍÇ½¤ËÇ®»ëÀþ¡Ö¶½Ì£¿¼¤¤Áª¼ê¡×
¿ÀÂ¼³Ø±àMFÌ¾ÏÂÅÄ¤¬¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯1Éô¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã
¡¡MFÎëÌÚÍ£¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯1Éô¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼IF¤ËU-18ÆüËÜÂåÉ½MFÌ¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¹»3Ç¯¡Ë¤¬Îý½¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥¤¥§¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥½¡¼¥ì¥ó¥»¥ó´ÆÆÄ¤Ï¿·µ¬²ÃÆþ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶½Ì£¿¼¤¤Áª¼ê¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¸½ÃÏ»æ¡Öbold¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Ç¤Ïºòµ¨¤«¤éÎëÌÚ¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢Æ±»æ¤Ï¡Ö¿·¤¿¤ÊÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×¡Ö¶á¤¤¾Íè¡¢¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼IF¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¿ô¤ÏÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¶þ»Ø¤ÎÍË¾¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë18ºÐÌ¾ÏÂÅÄ¤ÎÎý½¬»²²Ã¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥½¡¼¥ì¥ó¥»¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ì¾ÏÂÅÄ¤ÎÎý½¬»²²Ã¤Ï3Æü´Ö¡£Ã»¤¤´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»Ø´ø´±¤Ï¹¥°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡Ö¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ËÍ¥¤ì¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ÃÂ®ÎÏ¤â¤¢¤ë¡£Î¾Â¤ò»È¤¨¤ë¤·¡¢¶½Ì£¿¼¤¤Áª¼ê¤À¡£±ó¤¤¾ì½ê¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¬¤ï¤º¤«3Æü¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¡£ÆÃ¤Ë¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤ÏÈó¾ï¤Ë¾ÍèÍË¾¤À¤È»×¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±»æ¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤¬Ì¾ÏÂÅÄ¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤«¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¥½¡¼¥ì¥ó¥»¥ó´ÆÆÄ¤â¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ¤ËÂ³¤¯¿·¤¿¤ÊÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë