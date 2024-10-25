J1»ÄÎ±Áè¤¤¡Ä°ÂÁ´·÷¡õ´í¸±¥é¥¤¥ó¤ò¹Í»¡¡¡±ºÏÂ¤ÎÌ¿±¿¤¤¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¡¢¾¡¤ÁÅÀ40ÉÕ¶á¤ÇÂçº®Àï¡Ú¥³¥é¥à¡Û
²Â¶¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¡¢º®ÀïÌÏÍÍ¤Î»ÄÎ±Áè¤¤¤òÅ¸Ë¾
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¤â²Â¶¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡20°Ì¤Î¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤Ç¤ËJ2¹ß³Ê¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àè½µËö¤Î»î¹ç¤Ç19°Ì¤ÎËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤¬Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¡¢18°Ì¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤¬¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ3¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î»î¹ç·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»ÄÎ±¥é¥¤¥ó¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë´íµ¡°Õ¼±¤ò»ý¤¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤À¤Ã¤¿¡£Íë±«¤äÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢2»î¹ç¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¬¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤É¤ª¤ê¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ½éÀï¤³¤½¡¢Å°Äì¤·¤¿·ø¼éÂ®¹¶¤¬¥Ï¥Þ¤ë·Á¤Ç¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤òÁê¼ê¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç1-0¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï4Ï¢ÇÔ¡£¤·¤«¤âÆÀÅÀ¤¬Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤Î1ÅÀ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1-2¤È¤¤¤¦·ë²Ì°Ê¾å¤Î¡È»´ÇÔ¡É¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÅìµþVÀï¤«¤éÃæ3Æü¤Ç¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤Î¡È6¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿Çð¥ì¥¤¥½¥ëÀï¤ËÎ×¤àÁ°¤Ë¡¢Áª¼ê¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢1¿Í1¿Í¤¬¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿°Õ¼±¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¶¦Í¤ËÅØ¤á¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¤«¤ÏÀµ³Î¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥é¥¹¥È1¥×¥ì¡¼¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ï¥ó¥É¤òÍ¶¤¦·Á¤ÇPK¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç1-0¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤â42¤Ë¿¤Ó¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤â±ºÏÂ¤Î»ÄÎ±¤Ë³ÎÄê¥é¥ó¥×¤òÅô¤¹¤Î¤ÏÁá¤¤¡£ÇðÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿±ºÏÂ¤ÎFW¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ê¥ó¥»¥ó¤â¡ÖÂç¤¤Ê¾¡Íø¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é¤ÏÂ¿¾¯²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢4»î¹çÈ¾¡Ê¢¨Íë±«¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿11·î22Æü³«ºÅ¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¤Ï¸åÈ¾¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤«¤éºÆ³«¤Î¤¿¤á¡Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ï¾¡Íø¤¬Âç»ö¡£¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÀï¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥µ¥Ð¥¤¥Ö¡ÊÀ¸¤»Ä¤ë¡Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½õ¤±¹ç¤¦ÉôÊ¬¤¬Âç»ö¤Ç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¤¸¾¡¤ÁÅÀ42¤Ç¤â¡¢¤è¤êÆñ¤·¤¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë´ÆÆÄ¸òÂå¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â±ºÏÂ¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤¬¡¢ACLE¡ÊAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡Ë¤ÈÅ·¹ÄÇÕ¤òÊÂ¹Ô¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ªÀá¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Àï¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï9»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤Ð10»î¹ç¤ËÁý¤¨¤ë¡£¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¥å¡¼¥¦¥§¥ëÁ°´ÆÆÄ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤âÌä¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢²£ÉÍFM¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²áÌ©ÆüÄø¤ò¤É¤¦¤³¤Ê¤¹¤«¤¬½ÅÍ×¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£±ºÏÂ¤Ë¤·¤Æ¤â²£ÉÍFM¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢»Ä¤ê5»î¹ç¤Ç1¾¡¤¹¤ì¤Ð¾¡¤ÁÅÀ45¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢10·î30Æü¤Ë·Þ¤¨¤ëÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¾¡ÇÔ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Éé¤±¤¿Â¦¤Ï°ú¤Â³¤¡¢Æñ¤·¤¤ÂÉ¼è¤ê¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£
¡¡19°Ì¤ÎËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤¬»Ä¤ê4»î¹ç¤òÁ´¾¡¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¾¡¤ÁÅÀ44¡¢18°Ì¤ÎÈØÅÄ¤Ï»Ä¤ê5»î¹ç¤ÇÆ±50¤Þ¤Ç¿¤Ð¤»¤ë¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÆ±40¡Á45¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¡¢»ÄÎ±¥é¥¤¥ó¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â²£ÉÍFM¤È±ºÏÂ¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¤³¤³¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢»ÄÎ±¤ò¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£Éé¤±¤¿¤Û¤¦¤¬»ÄÎ±Áè¤¤¤Î¾Â¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»Ä¤ê»î¹ç¿ô¤¬¸º¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢²¼°Ì¤¬¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
²Æ²ÃÆþ¤Î¿·¼é¸î¿À¤¬ÌöÆ°¡¢¶ìÀïÍ½ÁÛ¤Î¾ÅÆî¤¬°ÂÁ´·÷´Ö¶á¤Ë
¡¡¾¡¤ÁÅÀ41¤Î¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÈµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï¹ß³Ê·÷¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿Á°È¾Àï¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¸åÈ¾Àï¤Ï¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£µþÅÔ¤Ï²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬ÂçÅö¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡ÈÌö¿Ê¡É¤ÎÍýÍ³¤Ï1¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤È¤â¤Ë¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¸åÈ¾Àï¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢µþÅÔ¤ÏÁ°Àá¡¢Ä»À´¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤Þ¤Ç3»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·¤È¡¢°ì»þ¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤¬·ü¤«¤ëÅ·¹ÄÇÕ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸å¤ËÍè¤ë¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÀï¤¬»ÄÎ±¤Ø¤Î»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¾ÅÆî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¢ÅìµþV¡¢¤½¤·¤Æ¼ó°Ì¤Î¹Åç¤È¤¤¤¦¾å°Ì¤È¤ÎÂÐÀï¤ò3Ï¢¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¾¡¤ÁÅÀ9¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£ÆÃ¤Ë²Æ²ÃÆþ¤ÎGK¾åÊ¡¸µÄ¾¿Í¤Ï3Ï¢¾¡¤ÎMVP¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤òÌ£Êý¤Ë¼¡Àá¤ÎFCÅìµþÀï¤Ç¾¡Íø¤Ç¤¤ì¤Ð¾¡¤ÁÅÀ44¤È¤Ê¤ê¡¢»¥ËÚÀï¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤Æ¤Û¤Ü°ÂÁ´·÷¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»ÄÎ±¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤éºÇ¸å¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¡£
¡¡º£¡¢°ìÈÖÆñ¤·¤¤¿´Íý¾õÂÖ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿¡È¿·³ã¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ï6»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·¤Ç¡¢3»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ40¤È´í¸±¿å°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£18°Ì¤ÎÈØÅÄ¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ5º¹¤¢¤ë¤¬2»î¹ç¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼«ÎÏ¤ÇµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ï¿·³ã¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹14¡¢ÈØÅÄ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹15¤Ç¡¢¤â¤·¾¡¤ÁÅÀ5º¹¤òÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤âÄÉ¤¤È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡¿·³ã¤Ï¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¥×¥é¥¤¥à¥é¥¦¥ó¥É·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÅöÆü¤Î¾å±Û¿·´´Àþ¤¬ÁýÊØ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢11·î2Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¹¬¤¤¡¢·è¾¡¤«¤é¼¡¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Çð¥ì¥¤¥½¥ëÀï¤Þ¤ÇÃæ6Æü¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿´¿È¤ÎÈèÏ«¤ò¤È¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë»þ´Ö¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤Î¡È6¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¡É¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸½ºß4°Ì¤Î¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤È¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¡¢Îò»ËÅª¤Ë¾¡Íø¤Î¤Ê¤¤ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î±ºÏÂÀï¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÇðÀï¤Ë¤Ï²¿¤È¤·¤Æ¤â¾¡Íø¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¿·³ã¤ò¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤ÇÄÉ¤¦Çð¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢°ì½äÌÜ¤Ç0-2Éé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¡£Ê¡²¬¤Ï¸½ºß¡¢¾¡¤ÁÅÀ44¤Ç11°Ì¡¢Æ±¾¡¤ÁÅÀ¤Ç10°Ì¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ÄÎ±¤ò³ÎÄêÅª¤Ë¤µ¤»¤ë¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¡£Çð¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆñÅ¨¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¡¢¿·³ãÀï¤ËÎÉ¤¤Î®¤ì¤ò»ý¤Á¹þ¤á¤ë¤«¡£¤³¤Î2»î¹ç¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎPK¤ÇFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¡¢±ºÏÂ¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Ê¡²¬Àï¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«°¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡½ªÈ×¤Þ¤Çº®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤ëJ1¤Î¡È»ÄÎ±Áè¤¤¡É¤À¤¬¡¢¼¡Àá¤Î·ë²Ì¤ÇÀè¹Ô¤¤¬¤è¤ê¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬¤¤¤«¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤á¤ë¤«¡£¤³¤³¤«¤é¤ÎÀï¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡Ê²Ï¼£ÎÉ¹¬ / Yoshiyuki Kawaji¡Ë