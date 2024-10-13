鳥取vs岩手 スタメン発表
[10.13 J3第32節](ヤジン)
※13:00開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 6 温井駿斗
DF 16 丸山壮大
DF 42 金浦真樹
MF 9 富樫佑太
MF 17 小澤秀充
MF 19 三木直土
MF 26 高柳郁弥
MF 29 小泉隆斗
MF 34 曽我大地
FW 7 松木駿之介
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 22 牛田援
MF 11 東條敦輝
MF 33 長谷川アーリアジャスール
MF 54 玉城大志
FW 18 田中翔太
監督
林健太郎
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 17 新里涼
DF 20 下上昇大
DF 24 山内舟征
MF 4 深川大輔
MF 6 高橋峻希
MF 10 オタボー・ケネス
MF 13 小暮大器
MF 30 安達秀都
MF 32 上笹貫剣
FW 39 河辺駿太郎
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 18 宮市剛
DF 51 深津康太
MF 29 水野晃樹
MF 46 中村充孝
FW 19 佐藤未勇
FW 45 水野颯太
監督
星川敬
※13:00開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 6 温井駿斗
DF 16 丸山壮大
DF 42 金浦真樹
MF 9 富樫佑太
MF 17 小澤秀充
MF 19 三木直土
MF 26 高柳郁弥
MF 29 小泉隆斗
MF 34 曽我大地
FW 7 松木駿之介
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 22 牛田援
MF 11 東條敦輝
MF 33 長谷川アーリアジャスール
FW 18 田中翔太
監督
林健太郎
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 17 新里涼
DF 20 下上昇大
DF 24 山内舟征
MF 4 深川大輔
MF 6 高橋峻希
MF 10 オタボー・ケネス
MF 13 小暮大器
MF 30 安達秀都
MF 32 上笹貫剣
FW 39 河辺駿太郎
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 18 宮市剛
DF 51 深津康太
MF 29 水野晃樹
MF 46 中村充孝
FW 19 佐藤未勇
FW 45 水野颯太
監督
星川敬