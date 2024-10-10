ÂÕÂÆ¤Ç¡¢Î®¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢Í¶ÏÇ¤Ë¼å¤¤......¡¡¸½ÌòÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤¬¡ÖÀè±ä¤Ð¤·¥°¥»¡×¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ëÊýË¡¤ò²òÀâ¡ª
¡¡²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ§¤ß½Ð¤»¤Æ¤â¤¹¤°¤ËË°¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤â¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤¹¤°¤Ë¹ÔÆ°¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤º¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÂÕÂÆ¤Ê¤Î¤À¡×¤È¼«¸Ê·ù°¤Ë´Ù¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¸½ÌòÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¡¦¿û¸¶Æ»¿Î¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï"Ç¾"¤Î¤»¤¤¡£
¡Ö¸í²ò¤ò¶²¤ì¤º¤ËÄêµÁ¤¹¤ë¤È¡¢Ç¾¤È¤Ï¡ØÂÕÂÆ¤Ç¡¢Î®¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢Í¶ÏÇ¤Ë¼å¤¤¡Ù¡ÊÃæÎ¬¡ËÂç»ö¤Ê»Å»ö¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤º¡Ø¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸ÊýË¡¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥é¥¯¤Ë¤³¤Ê¤½¤¦¡Ù¤È¤ä¤Ã¤Ä¤±»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢Ìµµ¤ÎÏ¤Ê¿Í¡×
¡¡¾åµ¤Ï¿û¸¶¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¤¹¤°¤ä¤ëÇ¾¡Ù¤Ëµ¤µ¤ì¤¿Ç¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤¢¡×¤È»×¤¤¤Ä¤ÄÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥É¥¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀâÌÀ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢10¿ÍÃæ9¿Í¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Àè±ä¤Ð¤·¥°¥»¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿û¸¶¤µ¤ó¤Ïµ¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¾¯¤·¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÀè±ä¤Ð¤·¥°¥»¤¬Ä¾¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡Æ±½ñ¤Ë¤è¤ë¤È"¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó"¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤È¤Ï¡¢²¿¤«¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¤¤Ê¤É¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤ëÇ¾¤Î²÷³ÚÊª¼Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬½Ð¤ë¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤¿Æ±¤¸¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÇ¾¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¡¢"Í£°ì"¤Ë¤·¤Æ"µæ¶Ë"¤Î¤ä¤ëµ¤¤òÈ¯Æ°¤µ¤»¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡ÊÃæÎ¬¡Ë¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤È¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò1¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¤·¤Æ½Û´Ä¤µ¤»¡¢¤½¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¤¦¤Þ¤¯½¬´·²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¡ÊÆ±½ñ¤è¤ê¡Ë
¡¡3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡§¼«¸Ê°Å¼¨¤ò¤«¤±¤ë¡×¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡§¥¹¥â¡¼¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËÊ¬¤±¤ë¡×¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×3¡§¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤òÊ¬Èç¤µ¤»¤ë¡×¤Î¤³¤È¡£¡Ö¼«¸Ê°Å¼¨¤ò¤«¤±¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«²ø¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¼«¸Ê°Å¼¨¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¡×¤È¿û¸¶¤µ¤ó¤Ïµ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö±Ñ²ñÏÃ¤ò30Ê¬¤ä¤ë¡ª¡×¤ä¡Öº£Æü¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥¸¥à¤Ë¹Ô¤¯¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¾®¤µ¤ÊÌÜÉ¸¡×¤òÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¸À¤¦¤³¤È¡£Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËÇ¾¤ÏÂÕÂÆ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¿û¸¶¤µ¤ó¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×2¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾®¤µ¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ËÆÍÁ³Ä©¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®¤µ¤ÊÌÜÉ¸¤ËºÙÊ¬²½¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¾®¤µ¤ÊÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¾®¤µ¤ÊÀ®¸ùÂÎ¸³¤Ç¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡ÊÃæÎ¬¡ËÌÜÉ¸¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Ã£À®¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¡£¡ØÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¿´¶¤òÄÌ¤ê±Û¤·¡¢¡ØÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦"Ìµ´Ø¿´¥â¡¼¥É"¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±½ñ¤è¤ê¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×3¡§¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤òÊ¬Èç¤µ¤»¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤ò¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¡¢°Ê²¼¤Î6¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬Æ±½ñ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦±¿Æ°¤ò³Ú¤·¤à¡Ê¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ä»¶Êâ¡¢¥è¥¬¤Ê¤É¡¢¶¯ÅÙ¤Î¼å¤¤¤â¤Î¤Ç¤â½½Ê¬¡Ë
¡¦âÔÁÛ¤ò¤¹¤ë
¡¦¼ñÌ£¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¡ÊÆÉ½ñ¡¢¹©ºî¡¢¼ê·Ý¡¢³Ú´ï±éÁÕ¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤Ê¤É¡Ë
¡¦²»³Ú¤òÄ°¤¯¡Ê¤¿¤À¤·¡¢Ç¾¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤¬¶ì¼ê¤Ê¤¿¤á¡¢ºî¶È¤ò»Ï¤á¤¿¤éÄ°¤«¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡Ë
¡¦¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÃµ¤¹
¡¦¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë
¡¡¤¿¤À¤·¡¢°ÍÂ¸À¤Î¹â¤¤¼êÃÊ¤Ë¤è¤ë¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Öº½Åü¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ê¤É°ÍÂ¸À¤Î¹â¤¤¼êÃÊ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤È¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¼êÃÊ¤Ç¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤òÊ¬Èç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±½ñ¤è¤ê¡Ë
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð"»Å»öÁ°¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤¹¡ª"¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¾¯¤·¹µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±½ñ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¸½ÌòÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤Î¿û¸¶¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤°¤ä¤ëÇ¾¡×¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÂè6¾Ï¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë¡×¤Î¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÇ¾¤Ï¡¢°äÅÁÅª¤ËÄ©Àï¤òÈò¤±¤ä¤¹¤¤¡×¤Î¥Ñ¡¼¥È¤¬¡¢"¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡ª"¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÈÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤ÇÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤Ê¸¾Ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÆ±½ñ¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡¡Àè±ä¤Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¿¬¹þ¤ß¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¹ø¤¬½Å¤¯¤Æ»Ï¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Æ±½ñ¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë³§¤µ¤ó¤âÀè±ä¤Ð¤·¥°¥»¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ÎÊ¸¡¦½Õ²ÆÅß¤Ä¤«¤µ¡Ï