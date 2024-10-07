大人気漫画「呪術廻戦」の舞台化第3弾となる舞台「呪術廻戦 0」WITH LIVE BANDの新たなビジュアルが、2024年10月7日（月）発売の「週刊少年ジャンプ」上で発表された。このビジュアルには、新たに夏油一派が登場し、ラルゥ（北村海）と祢木利久（塩田康平）の姿も初めて公開されている。



舞台「呪術廻戦 0」は、原作の前日譚に当たる「呪術廻戦 0 東京都立呪術高等専門学校」を基にしており、物語の原点を描いた作品だ。これまでの舞台と異なり、今回は初めてバンドによる生演奏を取り入れることで、よりリアルで迫力のある演出が期待される。



さらに、前作『舞台「呪術廻戦」-京都姉妹校交流会・起首雷同-』がYouTubeの「ジャンプチャンネル」にて全編無料でプレミア公開されることも決まった。プレミア公開は2024年10月12日（土）19時から。10月14日（月・祝）23:59まで、アーカイブも配信される。また、本編配信に加えて、キャストトークパート（虎杖悠仁役：佐藤流司、東堂 葵役：小柳 心、夏油 傑役：藤田 玲）も公開される。



舞台「呪術廻戦 0」WITH LIVE BAND

【原作】「呪術廻戦 0 東京都立呪術高等専門学校」芥見下々(集英社 ジャンプ コミックス刊)

【脚本】喜安浩平

【演出】小林顕作

【期間・劇場】

東京：2024年12月13日（金）〜12月29日（日）天王洲 銀河劇場

大阪：2025年1月18日（土）〜1月19日（日）SkyシアターMBS

【キャスト】

乙骨憂太 小越勇輝

祈本里香 櫻井佑音



禪院真希 高月彩良

狗巻 棘 定本楓馬

パンダ 寺山武志



夜蛾正道 南 誉士広



ミゲル ジョエル・ショウヘイ

枷場美々子 井手柚花

枷場菜々子 八木美樹

菅田真奈美 南 千紗登

ラルゥ 北村 海

祢木利久 塩田康平



夏油 傑 藤田 玲



五条 悟 三浦涼介



アンサンブル

西村功我



<バンドメンバー>

Guitar & Band Master 江畑コーヘー

Violin 百合香

Bass 伊東達哉

Keyboards 宮脇翔平

Drums camacho



©芥見下々/集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会



