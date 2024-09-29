[9.29 J3第30節](富山)

※14:05開始

主審:西山貴生

<出場メンバー>

[カターレ富山]

先発

GK 1 田川知樹

DF 2 脇本晃成

DF 5 今瀬淳也

DF 25 安光将作

DF 30 大迫暁

MF 7 佐々木陽次

MF 8 松岡大智

MF 16 末木裕也

MF 24 河井陽介

MF 27 吉平翼

FW 10 マテウス・レイリア

控え

GK 31 齋藤和希

DF 26 鍋田純志

MF 6 瀬良俊太

MF 28 布施谷翔

MF 33 高橋馨希

FW 9 碓井聖生

FW 11 松本孝平

監督

小田切道治

[カマタマーレ讃岐]

先発

GK 1 今村勇介

DF 3 宗近慧

DF 16 奥田雄大

DF 24 深港壮一郎

MF 7 江口直生

MF 11 吉田源太郎

MF 13 前川大河

MF 14 吉田陣平

MF 60 森川裕基

MF 66 内田瑞己

FW 30 丹羽詩温

控え

GK 32 松原快晟

DF 47 西野奨太

MF 6 長谷川隼

MF 8 森勇人

MF 15 岩本和希

FW 19 赤星魁麻

FW 23 岩岸宗志

監督

米山篤志