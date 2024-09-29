富山vs讃岐 スタメン発表
[9.29 J3第30節](富山)
※14:05開始
主審:西山貴生
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 2 脇本晃成
DF 5 今瀬淳也
DF 25 安光将作
DF 30 大迫暁
MF 7 佐々木陽次
MF 8 松岡大智
MF 16 末木裕也
MF 24 河井陽介
MF 27 吉平翼
FW 10 マテウス・レイリア
控え
GK 31 齋藤和希
DF 26 鍋田純志
MF 6 瀬良俊太
MF 28 布施谷翔
MF 33 高橋馨希
FW 9 碓井聖生
FW 11 松本孝平
監督
小田切道治
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 3 宗近慧
DF 16 奥田雄大
DF 24 深港壮一郎
MF 7 江口直生
MF 11 吉田源太郎
MF 13 前川大河
MF 14 吉田陣平
MF 60 森川裕基
MF 66 内田瑞己
FW 30 丹羽詩温
控え
GK 32 松原快晟
DF 47 西野奨太
MF 6 長谷川隼
MF 8 森勇人
MF 15 岩本和希
FW 19 赤星魁麻
FW 23 岩岸宗志
監督
米山篤志
※14:05開始
主審:西山貴生
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 2 脇本晃成
DF 5 今瀬淳也
DF 25 安光将作
DF 30 大迫暁
MF 7 佐々木陽次
MF 8 松岡大智
MF 16 末木裕也
MF 24 河井陽介
MF 27 吉平翼
FW 10 マテウス・レイリア
控え
GK 31 齋藤和希
DF 26 鍋田純志
MF 6 瀬良俊太
MF 28 布施谷翔
MF 33 高橋馨希
FW 9 碓井聖生
FW 11 松本孝平
監督
小田切道治
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 3 宗近慧
DF 16 奥田雄大
DF 24 深港壮一郎
MF 7 江口直生
MF 11 吉田源太郎
MF 13 前川大河
MF 14 吉田陣平
MF 60 森川裕基
MF 66 内田瑞己
FW 30 丹羽詩温
控え
GK 32 松原快晟
DF 47 西野奨太
MF 6 長谷川隼
MF 8 森勇人
MF 15 岩本和希
FW 19 赤星魁麻
FW 23 岩岸宗志
監督
米山篤志