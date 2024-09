『機動戦士ガンダム』の壮大な世界観と未来を体感する特別展「GUNDAM NEXT FUTURE SCIENCE展」10月に開催

TVアニメーション『機動戦士ガンダム』シリーズの壮大な世界観と最先端の科学技術が融合し、未来を体感できる特別展「GUNDAM NEXT FUTURE SCIENCE展〜未来の豊かな暮らしのために〜」が開催される。未来の安全で安心できる豊かなライフスタイルや宇宙開発の最前線に触れられる展示で、次世代を担う子供たちだけでなく、大人にもインスピレーションを与える内容となっている。(©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS)主催は公益財団法人日本科学技術振興財団・科学技術館。期間は2024年10月3日(木)から10月22日(火)まで。場所は東京都 北の丸公園・科学技術館。●展示の見どころ●1.Space Age of Technology 〜宇宙時代へとつながるテクノロジー〜ガンダムの世界では、宇宙での生活が描かれている。現在進んでいる人類の宇宙進出のための様々な宇宙開発プロジェクトは、科学技術によって未来の夢と希望を現実にすることを目指している。ガンダムの舞台としても登場するスペースコロニーなどの様々な宇宙技術を、「空間」「環境」「技術」の視点から様々な手法で展示する。●2.The Possibility of MS(モビルスーツ) 〜汎用人型ロボットの可能性〜「人」の身体能力の宇宙空間における拡張機能としてのモビルスーツ。その技術的側面を最新のロボット技術等を紹介しながら様々な体験展示で構成する。会場ではリアルなロボット操作体験を通じ、未来の宇宙作業や災害現場で活用される可能性のあるロボットに触れることができる。また、ガンダムシリーズから着想を得たロボット等の操作体験など、来場者は自分でロボットを動かす楽しさを体験できる。●3.Innovation of Future Lifestyle 〜未来のライフスタイル〜人類が宇宙で暮らしていくためテクノロジー。それは宇宙から地球の環境を振り返って考えるということ。宇宙で「食」や「住」の技術検証を行い、そのフィードバックが現在の地球環境を改善できるか? その未来の可能性について考える。●特別体験プログラム●1.「ガンダムオープンイノベーションサイエンス講座」ガンダムオープンイノベーション関係者から講師を招き、「ガンダム」と科学技術の未来へとつなぐ特別講座を開催。注目の講座がメジロ押し!! 詳細はこちら※ガンダムオープンイノベーションとは、この現実世界において「宇宙世紀」を新たに捉えなおし、ガンダムの世界同様に現実世界が抱えている「社会課題」に対し、「ガンダム」と「未来技術」を掛け合わせることにより未来の夢と希望を現実化するプログラム。●2.ガンプラワークショップ「ガンダムR(リサイクル)作戦」親子で楽しめるガンプラワークショップを開催。ガンプラの組み立て体験を通じてモノづくりの楽しさや創造力を育む機会を提供。※「ガンダムR(リサイクル作戦)」では、回収したランナーをリサイクルして生産した「エコプラ」の体験キットを無料配布。楽しくガンプラを組み立てた後に、ランナーを実際に回収ボックスに入れてもらうことで、プラスチック循環を身近に感じることができる。●なぜ「GUNDAM NEXT FUTURE SCIENCE展」が注目されるのか?1. 宇宙技術の最前線::アニメーションであるガンダムの世界観を現実の宇宙開発や技術に結び付け、将来の可能性を示す本展は、科学や技術に興味のある方だけでなく、未来の暮らしに関心を持つすべての人々に魅力的な内容。2.ガンダムファン必見の新たな発見::ガンダムファンには、ガンダム世界の技術や設定がいかに現実の研究者たちに影響を与え、実現に向けた原動力になっているかを知る、新たな見方を提供。●機動戦士ガンダムについて1979年に放送を開始した『機動戦士ガンダム』は、ロボットを「モビルスーツ」という「兵器」として扱ったリアルな戦争描写や緻密な科学考証、複雑に織り成す深い人間ドラマで、それまでのロボットアニメの潮流であった単純な勧善懲悪では語れない「リアルロボットアニメ」というジャンルを確立し、一大ブームを巻き起こした。以後、現在に至るまでシリーズとして、TVアニメーション 24作品、劇場・上映 30作品、OVA27作品、配信・イベント映像・TV スペシャル等が多数製作されており、国内外を問わず長きにわたって高い支持を獲得している。

開催情報:

●会期:2024年10月3日(木)〜10月22日(火)●会場:科学技術館(東京都千代田区北の丸公園)●科学技術館入館料:大人950円、中高生600円、子ども(4歳以上)500円●主催:公益財団法人日本科学技術振興財団・科学技術館●企画・制作:公益財団法人日本科学技術振興財団・科学技術館、株式会社乃村工藝社●協力:株式会社バンダイナムコフィルムワークス 株式会社 創通●協賛:株式会社ミュージアムクルー●公式WEBサイト: https://www.jsf.or.jp/event/202410GUNDAM/

このイベントは公益財団法人JKA 競輪の補助を受けて開催。©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS