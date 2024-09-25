¿å¸Í¤Î¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¡¢GKËÜ´Ö¹¬»Ê¤¬47ºÐ¤Ç¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¡ÄJ2»Ë¾åºÇÂ¿576»î¹ç¤Ë½Ð¾ì
¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï25Æü¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ëGKËÜ´Ö¹¬»Ê¤¬¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ´Ö¤Ï1977Ç¯4·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß47ºÐ¡£°ñ¾ë¸©ÆüÎ©»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¿å¸ÍÃ»ÂçÉíÂ°¹â¹»Â´¶È¸å¡¢1996Ç¯¤Ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ØÆþÃÄ¤·¤¿¡£±ºÏÂ¤Ç¤Ï3¥·¡¼¥º¥óÈ¾¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢1999¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¿å¸Í¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£Åö»þJFL¡ÊÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡Ë¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤ÎJ¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤âÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿å¸Í¤Î¼é¸î¿À¤Ë·¯Î×¤·¤¿¡£
¡¡2019¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¸ø¼°Àï¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè12ÀáÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¡Ê¡ü0¡Ý2¡Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ë¡£¤À¤¬¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤È¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù¤¨¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤ÇÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇJ2¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÄÌ»»576»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÆ±¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂ¿½Ð¾ìµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò°úÂà¤ÎÈ¯É½¤ËºÝ¤·¡¢ËÜ´Ö¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¼«¿È¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¸½Ìò¤òÂà¤¯·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£29Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤´Ö¥×¥ì¡¼½ÐÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢¿´¤«¤é°¦¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼½ÐÍè¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·»Ù¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÂçÀª¤Î¿ÍÃ£¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï²ñ¸«¤Ç¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»Ä¤ê6»î¹ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¸½ºß¡¢¿å¸Í¤Ï2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè32Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç10¾¡9Ê¬13ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö39¡×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¸½ºß14°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ï6»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ËÜ´Ö¤Ï1977Ç¯4·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß47ºÐ¡£°ñ¾ë¸©ÆüÎ©»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¿å¸ÍÃ»ÂçÉíÂ°¹â¹»Â´¶È¸å¡¢1996Ç¯¤Ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ØÆþÃÄ¤·¤¿¡£±ºÏÂ¤Ç¤Ï3¥·¡¼¥º¥óÈ¾¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢1999¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¿å¸Í¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£Åö»þJFL¡ÊÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡Ë¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤ÎJ¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤âÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿å¸Í¤Î¼é¸î¿À¤Ë·¯Î×¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò°úÂà¤ÎÈ¯É½¤ËºÝ¤·¡¢ËÜ´Ö¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¼«¿È¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¸½Ìò¤òÂà¤¯·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£29Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤´Ö¥×¥ì¡¼½ÐÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢¿´¤«¤é°¦¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼½ÐÍè¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·»Ù¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÂçÀª¤Î¿ÍÃ£¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï²ñ¸«¤Ç¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»Ä¤ê6»î¹ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¸½ºß¡¢¿å¸Í¤Ï2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè32Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç10¾¡9Ê¬13ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö39¡×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¸½ºß14°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ï6»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£