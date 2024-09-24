　Jリーグは24日、2024年度ファン指標配分金支給対象クラブの中間順位を発表した。8月31日時点の今季DAZN視聴者数等に基づくもので、全Jクラブに対して総額13.6億円をシーズン終了後の最終順位に応じて配分する。

　1位は昨季に続いて浦和レッズとなり、鹿島アントラーズは4位から2位に浮上。3位は昨季2位の横浜F・マリノスとなっている。J1昇格1年目で優勝争いを演じるFC町田ゼルビアは25位から4位へと大幅ランクアップしている。

　以下、ファン指標配分金の中間順位(昨季最終順位)

1位: 浦和レッズ(1)

2位: 鹿島アントラーズ(4)

3位: 横浜F・マリノス(2)

4位: FC町田ゼルビア(25)

5位: ヴィッセル神戸(6)

6位: 川崎フロンターレ(3)

7位: 北海道コンサドーレ札幌(8)

8位: 名古屋グランパス(5)

9位: ガンバ大阪(7)

10位: FC東京(9)

11位: サンフレッチェ広島(13)

12位: サガン鳥栖(16)

13位: ジュビロ磐田(20)

14位: アルビレックス新潟(10)

15位: 東京ヴェルディ(21)

16位: セレッソ大阪(11)

17位: 柏レイソル(14)

18位: 京都サンガF.C.(19)

19位: アビスパ福岡(17)

20位: 湘南ベルマーレ(15)

21位: 清水エスパルス(12)

22位: ベガルタ仙台(22)

23位: ジェフユナイテッド千葉(23)

24位: ヴァンフォーレ甲府(29)

25位: 大分トリニータ(24)

26位: V・ファーレン長崎(28)

27位: ファジアーノ岡山(30)

28位: モンテディオ山形(26)

29位: 徳島ヴォルティス(32)

30位: 鹿児島ユナイテッドFC(42)

31位: 横浜FC(18)

32位: 栃木SC(35)

33位: ロアッソ熊本(31)

34位: いわきFC(39)

35位: ザスパ群馬(37)

36位: 松本山雅FC(36)

37位: レノファ山口FC(38)

38位: 愛媛FC(43)

39位: ブラウブリッツ秋田(40)

40位: 水戸ホーリーホック(34)

41位: 藤枝MYFC(41)

42位: 大宮アルディージャ(27)

43位: ツエーゲン金沢(33)

44位: FC岐阜(45)

45位: ギラヴァンツ北九州(44)

46位: AC長野パルセイロ(51)

47位: カターレ富山(46)

48位: SC相模原(47)

49位: FC琉球(48)

50位: ガイナーレ鳥取(53)

51位: FC大阪(57)

52位: FC今治(49)

53位: アスルクラロ沼津(55)

54位: テゲバジャーロ宮崎(58)

55位: カマタマーレ讃岐(52)

56位: 福島ユナイテッドFC(60)

57位: いわてグルージャ盛岡(50)

58位: 奈良クラブ(56)

59位: ヴァンラーレ八戸(54)

60位: Y.S.C.C.横浜(59)