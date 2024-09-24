首位は浦和、町田が25位→4位に急浮上!! 総額13.6億円ファン指標配分金の中間順位が発表
Jリーグは24日、2024年度ファン指標配分金支給対象クラブの中間順位を発表した。8月31日時点の今季DAZN視聴者数等に基づくもので、全Jクラブに対して総額13.6億円をシーズン終了後の最終順位に応じて配分する。
1位は昨季に続いて浦和レッズとなり、鹿島アントラーズは4位から2位に浮上。3位は昨季2位の横浜F・マリノスとなっている。J1昇格1年目で優勝争いを演じるFC町田ゼルビアは25位から4位へと大幅ランクアップしている。
以下、ファン指標配分金の中間順位(昨季最終順位)
1位: 浦和レッズ(1)
2位: 鹿島アントラーズ(4)
3位: 横浜F・マリノス(2)
4位: FC町田ゼルビア(25)
5位: ヴィッセル神戸(6)
6位: 川崎フロンターレ(3)
7位: 北海道コンサドーレ札幌(8)
8位: 名古屋グランパス(5)
9位: ガンバ大阪(7)
10位: FC東京(9)
11位: サンフレッチェ広島(13)
12位: サガン鳥栖(16)
13位: ジュビロ磐田(20)
14位: アルビレックス新潟(10)
15位: 東京ヴェルディ(21)
16位: セレッソ大阪(11)
17位: 柏レイソル(14)
18位: 京都サンガF.C.(19)
19位: アビスパ福岡(17)
20位: 湘南ベルマーレ(15)
21位: 清水エスパルス(12)
22位: ベガルタ仙台(22)
23位: ジェフユナイテッド千葉(23)
24位: ヴァンフォーレ甲府(29)
25位: 大分トリニータ(24)
26位: V・ファーレン長崎(28)
27位: ファジアーノ岡山(30)
28位: モンテディオ山形(26)
29位: 徳島ヴォルティス(32)
30位: 鹿児島ユナイテッドFC(42)
31位: 横浜FC(18)
32位: 栃木SC(35)
33位: ロアッソ熊本(31)
34位: いわきFC(39)
35位: ザスパ群馬(37)
36位: 松本山雅FC(36)
37位: レノファ山口FC(38)
38位: 愛媛FC(43)
39位: ブラウブリッツ秋田(40)
40位: 水戸ホーリーホック(34)
41位: 藤枝MYFC(41)
42位: 大宮アルディージャ(27)
43位: ツエーゲン金沢(33)
44位: FC岐阜(45)
45位: ギラヴァンツ北九州(44)
46位: AC長野パルセイロ(51)
47位: カターレ富山(46)
48位: SC相模原(47)
49位: FC琉球(48)
50位: ガイナーレ鳥取(53)
51位: FC大阪(57)
52位: FC今治(49)
53位: アスルクラロ沼津(55)
54位: テゲバジャーロ宮崎(58)
55位: カマタマーレ讃岐(52)
56位: 福島ユナイテッドFC(60)
57位: いわてグルージャ盛岡(50)
58位: 奈良クラブ(56)
59位: ヴァンラーレ八戸(54)
60位: Y.S.C.C.横浜(59)
1位は昨季に続いて浦和レッズとなり、鹿島アントラーズは4位から2位に浮上。3位は昨季2位の横浜F・マリノスとなっている。J1昇格1年目で優勝争いを演じるFC町田ゼルビアは25位から4位へと大幅ランクアップしている。
1位: 浦和レッズ(1)
2位: 鹿島アントラーズ(4)
3位: 横浜F・マリノス(2)
4位: FC町田ゼルビア(25)
5位: ヴィッセル神戸(6)
6位: 川崎フロンターレ(3)
7位: 北海道コンサドーレ札幌(8)
8位: 名古屋グランパス(5)
9位: ガンバ大阪(7)
10位: FC東京(9)
11位: サンフレッチェ広島(13)
12位: サガン鳥栖(16)
13位: ジュビロ磐田(20)
14位: アルビレックス新潟(10)
15位: 東京ヴェルディ(21)
16位: セレッソ大阪(11)
17位: 柏レイソル(14)
18位: 京都サンガF.C.(19)
19位: アビスパ福岡(17)
20位: 湘南ベルマーレ(15)
21位: 清水エスパルス(12)
22位: ベガルタ仙台(22)
23位: ジェフユナイテッド千葉(23)
24位: ヴァンフォーレ甲府(29)
25位: 大分トリニータ(24)
26位: V・ファーレン長崎(28)
27位: ファジアーノ岡山(30)
28位: モンテディオ山形(26)
29位: 徳島ヴォルティス(32)
30位: 鹿児島ユナイテッドFC(42)
31位: 横浜FC(18)
32位: 栃木SC(35)
33位: ロアッソ熊本(31)
34位: いわきFC(39)
35位: ザスパ群馬(37)
36位: 松本山雅FC(36)
37位: レノファ山口FC(38)
38位: 愛媛FC(43)
39位: ブラウブリッツ秋田(40)
40位: 水戸ホーリーホック(34)
41位: 藤枝MYFC(41)
42位: 大宮アルディージャ(27)
43位: ツエーゲン金沢(33)
44位: FC岐阜(45)
45位: ギラヴァンツ北九州(44)
46位: AC長野パルセイロ(51)
47位: カターレ富山(46)
48位: SC相模原(47)
49位: FC琉球(48)
50位: ガイナーレ鳥取(53)
51位: FC大阪(57)
52位: FC今治(49)
53位: アスルクラロ沼津(55)
54位: テゲバジャーロ宮崎(58)
55位: カマタマーレ讃岐(52)
56位: 福島ユナイテッドFC(60)
57位: いわてグルージャ盛岡(50)
58位: 奈良クラブ(56)
59位: ヴァンラーレ八戸(54)
60位: Y.S.C.C.横浜(59)