SixTONES¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢¥é¥¸¥ª¤Ë¡Ö²¶¤Î±ü¤µ¤óÌò¤À¤Ã¤¿¿¹Àî°ª¤ò¸Æ¤ó¤Ç...¡×¡¡¸òºÝÊóÆ»¤Ç²áµîÈ¯¸ÀÃíÌÜ
¡ÖSixTONES¡×¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤Î¿¹Àî°ª¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤ÎÇ®°¦¤¬¡¢2024Ç¯8·î28Æü¤Ë½µ´©Ê¸½Õ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥é¥¸¥ª¤Ë¿¹Àî¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¸Æ¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¿¹ËÜ¤µ¤ó¤Î²áµî¤ÎÈ¯¸À¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¸Ä¹¥Í¥®Âç¿©¤¤ÂÐ·è¡×¤Î¼Â¶·Ìò¤Ë¿¹Àî°ª¤µ¤ó¤ò»ØÌ¾
2¿Í¤Ï4·î¤«¤é6·îÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö³¹ÊÂ¤ß¾È¤é¤¹¥ä¥Ä¤é¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¸½ÕÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸òºÝ¤ò³«»Ï¡£8·î¤Ë¤Ï2¿Í¤Ç¥¿¥¤¤ËÎ¹¹Ô¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿¶õ¹Á¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¤¸¤¿¡£
SNS¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢7·î20ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ª¡ÖSixTONES¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Î¿¹ËÜ¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤À¡£
Ä¹¥Í¥®¹¥¤¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹ËÜ¤µ¤ó¡£¡Ö³¹ÊÂ¤ß¾È¤é¤¹¥ä¥Ä¤é¡×¤Î»£±Æ¤Î¹ç´Ö¡¢¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤ÎµÈÀî°¦¤µ¤ó¤Ë¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢À¸¤ÎÄ¹¥Í¥®¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤ò¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤ÎÄ¹¥Í¥®¹¥¤¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤Ï²¶¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿¹ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¤Î´ë²è¤È¤·¤Æ¡Ö¡Ø¿¹ËÜ¿µÂÀÏºVSµÈÀî°¦¡¡À¸Ä¹¥Í¥®Âç¿©¤¤ÂÐ·è¡Ù¡£¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ÊÁ°¥é¥¸¥ªÆâ¤Î´ë²è¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹âÃÏÍ¥¸ã¤µ¤ó¤ÈÅÄÃæ¼ù¤µ¤ó¤¬¥¢¥Ò¡¼¥¸¥çºî¤êÂÐ·è¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡×¤¬È½ÄêÌò¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£º£²ó¤Ï¡Ö³¹ÊÂ¤ß¾È¤é¤¹¥ä¥Ä¤é¡×¤Î¶¦±é¼ÔÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö²¶¤ÈµÈÀî¤Á¤ã¤ó¤¬¥Í¥®¤ò¤à¤µ¤Ü¤ê¿©¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¡¢¼ù¤È¥É¥é¥Þ¤Î¤È¤²¶¤Î±ü¤µ¤óÌò¤À¤Ã¤¿¿¹Àî°ª¤ò¸Æ¤ó¤Ç......¡×¤È¼Â¶·¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Í¡£¥Í¥®¹¥¤¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡×
¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿¹Àî¤µ¤ó¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤â¡¢¿¹ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Í¡£¥Í¥®¹¥¤¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸òºÝÊóÆ»¸å¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¿¹ËÜ¤µ¤ó¤¬¿¹Àî¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¸Æ¤Ó¤¿¤¤¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤Ï¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤â±£¤»¤Ê¤¤¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢¤â¤Ï¤ä°¦¤ª¤·¤¤¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ö»ý¤Á¹þ¤à¤Ê¤è¥é¥¸¥ª¤Ë...Àþ°ú¤¤·¤Æ¤¯¤ì...¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£