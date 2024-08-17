松本vs相模原 スタメン発表
[8.17 J3第24節](サンアル)
※19:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 2 宮部大己
DF 5 常田克人
DF 17 山本龍平
DF 40 樋口大輝
MF 10 菊井悠介
MF 32 米原秀亮
MF 46 安永玲央
FW 11 浅川隼人
FW 14 安藤翼
FW 23 滝裕太
控え
GK 16 村山智彦
DF 4 高橋祥平
DF 48 藤谷壮
MF 6 山口一真
MF 8 住田将
MF 25 中村仁郎
MF 41 村越凱光
監督
霜田正浩
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 28 小笠原佳祐
DF 55 田代真一
MF 6 徳永裕大
MF 16 高野遼
MF 18 三鬼海
MF 47 岩上祐三
MF 48 植田啓太
FW 11 武藤雄樹
FW 33 棚橋尭士
控え
GK 21 竹重安希彦
DF 4 山下諒時
DF 8 橋本陸
MF 20 若林龍
MF 27 西山拓実
FW 14 高木彰人
FW 39 瀬沼優司
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
※19:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 2 宮部大己
DF 5 常田克人
DF 17 山本龍平
DF 40 樋口大輝
MF 10 菊井悠介
MF 32 米原秀亮
MF 46 安永玲央
FW 11 浅川隼人
FW 14 安藤翼
FW 23 滝裕太
控え
GK 16 村山智彦
DF 4 高橋祥平
DF 48 藤谷壮
MF 6 山口一真
MF 8 住田将
MF 25 中村仁郎
MF 41 村越凱光
監督
霜田正浩
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 28 小笠原佳祐
DF 55 田代真一
MF 6 徳永裕大
MF 16 高野遼
MF 18 三鬼海
MF 47 岩上祐三
MF 48 植田啓太
FW 11 武藤雄樹
FW 33 棚橋尭士
控え
GK 21 竹重安希彦
DF 4 山下諒時
DF 8 橋本陸
MF 20 若林龍
MF 27 西山拓実
FW 14 高木彰人
FW 39 瀬沼優司
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト