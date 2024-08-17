[8.17 J3第24節](サンアル)

※19:00開始

主審:佐々木慎哉

<出場メンバー>

[松本山雅FC]

先発

GK 1 大内一生

DF 2 宮部大己

DF 5 常田克人

DF 17 山本龍平

DF 40 樋口大輝

MF 10 菊井悠介

MF 32 米原秀亮

MF 46 安永玲央

FW 11 浅川隼人

FW 14 安藤翼

FW 23 滝裕太

控え

GK 16 村山智彦

DF 4 高橋祥平

DF 48 藤谷壮

MF 6 山口一真

MF 8 住田将

MF 25 中村仁郎

MF 41 村越凱光

監督

霜田正浩

[SC相模原]

先発

GK 1 三浦基瑛

DF 2 加藤大育

DF 28 小笠原佳祐

DF 55 田代真一

MF 6 徳永裕大

MF 16 高野遼

MF 18 三鬼海

MF 47 岩上祐三

MF 48 植田啓太

FW 11 武藤雄樹

FW 33 棚橋尭士

控え

GK 21 竹重安希彦

DF 4 山下諒時

DF 8 橋本陸

MF 20 若林龍

MF 27 西山拓実

FW 14 高木彰人

FW 39 瀬沼優司

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト