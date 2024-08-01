キャンペーン：ポータブル冷蔵庫/エアコン/電源など、BougeRV製品が「Amazon タイムセール」で割引販売中
ISSYZONE JAPAN株式会社（旧BougeRV Japan株式会社）は、BougeRVブランドの製品をAmazonのサマーセール対象品に選定。8月1日（木）から割引価格で販売している。
BougeRVのポータブル冷蔵庫、ポータブルエアコン、ポータブル電源、ソーラーパネルの一部を最大50％OFFの価格で提供中。車中泊で使用できそうな製品が取り揃えられている。
セール期間
2024年8月1日（木）0時00分～8月10日（土）23時59分
セール対象品（一部）
※実際の価格はAmazonでご確認ください。
CR Pro ポータブル冷蔵庫
2万1,980円→1万8,683円（15％OFF）
BougeRV CR Lite ポータブル冷蔵庫 15L
1万8,980円→1万6,133円（15％OFF）
BougeRV Fort 1000 ポータブル電源
13万5,000円→6万7,500円（50％OFF）
BougeRV JuiceGo ポータブル電源
2万9,980円→2万3,984円（20％OFF）
BougeRV Rover2000 ポータブル電源
29万8,500円→15万9,000円（47％OFF）