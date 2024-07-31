キャンペーン：NextorageがAmazonセールに参加…最大で30%OFFに
キャンペーン：NextorageがAmazonセールに参加…最大で30%OFFに
Nextorage株式会社は、8月1日（木）からAmazonで開催される「夏本番！家電・レジャー用品等のサマーセール」に参加する。
セール期間を通して、CFexpress Type B／Aカード、SDXCカード、カードリーダーなど最大30%OFFで販売する。
最も割引率が高いのはCFexpress Type Bカード（CFexpress 4.0対応）の1,330GB「NX-B2PRO1330G」で、通常15万7,990円のところ10万9,800円となる。USB 40Gbpsに対応するカードリーダー「NX-SB1PRO」もセール対象に含まれる。
セール名
夏本番！家電・レジャー用品等のサマーセール
開催期間
2024年8月1日（木）9時00分～8月10日（土）23時59分
対象製品
※通常価格→セール価格。（）内は割引率
※実際の価格はAmazon.co.jpでご確認ください
CFexpress Type Bメモリーカード NX-B2PRO1330G：157,990円→109,800円（30%） NX-B2PRO660G：79,790円→62,980円（21%） NX-B2PRO330G：49,790円→39,800円（20%） NX-B2PRO165G：26,990円→21,490円（20%） NX-B1PRO660G：59,800円→49,800円（16%） NX-B1PRO330G：39,800円→29,800円（25%） NX-B1PRO165G：19,980円→16,980円（15%） NX-B2SE512G：23,800円→16,980円（28%） NX-B2SE256G：13,980円→12,980円（7%） NX-B2SE128G：9,980円→9,180円（8%）
CFexpress Type Bメモリーカード専用カードリーダー NX-SB1PRO：13,980円→12,980円（7%） NX-SB1SE：8,990円→7,980円（11%）
CFexpress Type Aメモリーカード NX-A1PRO640G：69,800円→49,980円（28%） NX-A1PRO320G：39,800円→31,300円（21%） NX-A1PRO160G：19,980円→17,980円（10%） NX-A1PRO80G：16,900円→13,980円（17%） NX-A1PRO40G：11,900円→8,990円（24%） NX-A1SE1920G：79,800円→57,800円（27%） NX-A1SE960G：49,800円→34,980円（29%）
SDXC UHS-II メモリーカード NX-F2PRO256G：29,800円→25,980円（12%） NX-F2PRO128G：14,980円→13,980円（6%） NX-F2PRO64G：7,980円→6,980円（12%） NX-F2SE512G：14,980円→11,980円（20%） NX-F2SE256G：9,980円→7,980円（20%） NX-F2SE128G：5,980円→4,980円（16%）
SDXC UHS-I メモリーカード NF1A512：6,480円→5,832円（10%） NF1A256：3,280円→2,952円（10%）