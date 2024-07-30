°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¤â¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½DF¡¢500Ëü±ßÁêÅö¤Î¡ÈNEW¥«¡¼¡ÉÄó¶¡¤Ë´¶¼Õ¡Ö¿´¶¯¤¤¡×
¼ò°æ¹¨¼ù¤Ïº£²Æ¤Ë±ºÏÂ¤òÂàÃÄ¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉFC¤Ø
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½DF¼ò°æ¹¨¼ù¤Ïº£²Æ¤ËJ1±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤òÎ¥¤ì¡¢2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢1Éô¡¦A¥ê¡¼¥°¤Ë¿·µ¬»²Æþ¤¹¤ë¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉFC¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤âÁáÂ®¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß34ºÐ¤Î¼ò°æ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×3Âç²ñ¡Ê2014Ç¯¡¢18Ç¯¡¢22Ç¯¡Ë¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¡¢2021Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Î¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤«¤é±ºÏÂÆþ¤ê¡£±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÉÔÆ°¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊACL¡ËÍ¥¾¡¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆþ4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¼ç¾¤È¤·¤Æ³«Ëë¤«¤é6»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥°Àï10»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£6·î24Æü¤Ë³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢±ºÏÂ¤òÎ¥Ã¦¡£¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ê¤¬¤é°ÛÎã¤È¤Ê¤ë¼ç¾¤ÎÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡7·î24Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉFC²ÃÆþ¤¬·èÄê¡£¼ò°æ¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¿ÍÀ¸½é¤á¤Æ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®¸ù¤òµá¤á¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤Æ @mitsubishimotorsnz ÍÍ¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤òÄó¶¡¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¹õ¤¤¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Î¼Ö¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¡£»°É©¼«Æ°¼Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤¬¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ç500Ëü±ß¤«¤é¤Î°ìÂæ¤Ç¡¢¼ò°æ¤Ï¡Ö¿´¶¯¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë