世界最大級の造形・フィギュアの祭典である「ワンダーフェスティバル」には「18歳以下入場禁止エリア」が設定されています。このエリアに配置される理由はさまざまですが、どのようなアイテムがあるのか、「ワンダーフェスティバル 2024[夏]」の会場で実際に見てきました。Wonder Festival 2024 Summer | ワンダーフェスティバル2024【夏】公式サイトです。

https://wonfes.jp/specialsite/まずは企業のブースに含まれている18禁エリアから。「東京フィギュア」は一般アイテムを置いているエリアの裏側がカーテンに区切られた18禁エリアになっていました。ずらっと並ぶアイテムの一部。受注受付中アイテムの「神女月吟」。原型製作はWP&S、1/6のPVC&ABS製で2025年4月発売予定。税込3万6300円です。©WP&Sこちらは発売日・価格未定の「白雪姫」。1/7スケールのPVC&ABS完成品。原型製作はHz。©MEOW KNIGHT真っ赤なリンゴを手にした、獣耳風の白雪姫。ドレスは半透明で肌の色が透けて見えています。「シオン・アルフィーネ チャイナドレスver.」。原型製作はAlicys、彩色は小時。1/6 PVC&ABS完成品で発売日・価格は未定。©SGドレスの胸の部分は首元から垂れ下がっているだけの構造のようです。「ナースエロフ」は、原型製作がOU-YUN、彩色は大可。1/6 PVC&ABS完成品で、発売日・価格は未定。©そらなにいろスカートはクリアー素材になっています。魅力的なフィギュアメーカーやブランドの製品を紹介するお祭りイベントブースである「あみあみホビーキャンプ」にも、のれんのかかった18禁エリアがありました。アダルトフィギュアブランド・プレアデスの「HONEY CAGE アンリ illustration by 七原冬雪」。原型はにゃばー、彩色は幹本ヌレ子(MOMO♥IRO)、製造協力はロケットボーイ。©七原冬雪Skytubeの「スロウ・ダメージ トワ 輸血 Ver.(仮)」デコマス。1/6スケールのPVC塗装済み完成品で、原型制作はさと、彩色はLilan。版権元監修中アイテムです。©2021 NITRO ORIGIN“シンシのためのフィギュアブランド”ジェントルメンの「下を忘れたので下着のままチアする子 Illustration by 開栓注意」。好評発売中アイテムの量産サンプルが展示されています。スケールは1/6で、原型製作はあかちょむ、色彩設計はアラタ。©開栓注意チアをしている動きの肉感が出ています。ピンクマンゴーの「エロリサキュバスメイド's クロム&ルルム」。元イラストは玉之けだま、1/6スケールのPVC・ABS塗装済み完成品。発売日・価格は未定です。©玉之けだま ©PINKMANGO/Syawase Works属性てんこ盛りです。銅鈴社の「催眠カノジョ 高梨伊織&橋本カレン」。1/6スケールのPVC+ABS製で原型・彩色とも銅鈴社。発売日・定価は未定です。©ショコラテ(一叶モカ)「Gentleman Studio」は成人向けの男性フィギュアを展開しています。「サマエル」。担当アーティストはRedgart。2023年5月発売アイテムで完売済み。監修中で発売日・価格未定の「にこ」。担当アーティストはNainsoo。「ラルド」も2023年5月発売で完売済み。担当アーティストはMazjojo。「褌おじさん(将道)」。2024年3月22日発売で完売済み。担当アーティストはzifu。タオルを肩に引っかけて頬杖をついた姿。立ち姿も決まっています。監修中の「ウルリック&ウェイ」は発売日未定。担当アーティストはSilverjow。一般ディーラーが配置された1ホールの端には、19歳以上であることを証明できる公的書類を提示しないと入場できない「18歳以下入場禁止エリア」が設けられています。「GS重工」のシスターレンレンは展示のみのアイテム。同じくGS重工、1/4スケールの「シスターサキエル」は3万3000円、完売していました。「Q-Six」には多数のアイテムがありました。宮元一佐さんの同人誌「黒ギャルメイド淫魔、ごしゅを喰う。」から、黒ギャルメイド淫魔 ここあ&ここあ Pink ver.。いずれも1/6スケールのPVC製塗装済み完成品。原型はノルグレコ(Q-six)、彩色はK2(GILLGILL)で、2024年11月発売予定。価格は税込2万3980円です。©宮元一佐郁さんのオリジナルキャラクターを用いた「アミちゃん 逆バニー」と「アミちゃん 逆バニー 日焼け ver.」。1/5スケールのPVC製塗装済み完成品で、原型はノルグレコ(Q-six)、彩色はK2(GILLGILL)。いずれも2025年2月発売予定で、価格は税込2万2880円。©郁かえぬこさんの同人誌「即ハメできちゃうJKミヤちゃん」の「JKミヤちゃん」&「JKミヤちゃん 黒ギャル ver.」は監修中。1/5スケールのPVC製塗装済み完成品で、原型はノルグレコ(Q-six)、彩色はK2(GILLGILL)。発売時期・価格は未定。©かえぬこTVアニメ「エルフさんは痩せられない」から「絵留札」のフィギュア化が決定していました。原型制作はノルグレコ。 ©シネクドキ(秋田書店)/エルフさん製作委員会「株式会社えいてぃーん」の「ナース堕天使ちゃん illustration by 藤ます」。原型はバニラ愛、彩色はくりぃむぱん。2024年11月発売予定で、価格は税込2万6500円。© 藤ます「♥」のオリジナル作品「片翼の女」は展示のみで、7月29日からオンライン販売がスタートしています。価格は1万円。「いぬまる」ブースのオリジナルキット「牛鬼」。価格は1万円で、完売済みでした。「うしろスイッチ」の新作、「治安維持執行人ゾラ」。価格は1万3000円で、完売していました。「がらん道」の新作オリジナルキャラクターキット、姫川天音(牛柄ビキニver.)。価格は税込1万6000円で、完売済み。背中側はこんな感じ。「はちみつからし」には、「よんさいさんのめちゃかわいいガゼルの女の子 シトロンちゃん」がいました。