´Å¤¯¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¤Ç¤¹¤è¡ª ¥³¥¹¥È¥³¡Ø¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ê¥Ê ¥×¥é¥ó¥Æ¥ó¥Á¥Ã¥×¥¹¡Ù¤ÎÃÏÌ£¤Ê¤¸¤ã¤¬¤¤¤â´¶¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤¯¤ë
¤¢¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥Á¥Ã¥×¥¹¤À¡¢Çã¤ª¡Á¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥ê¤Ç¡Ø¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ê¥Ê ¥×¥é¥ó¥Æ¥ó¥Á¥Ã¥×¥¹¡Ù¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¡¢¤ï¤ê¤È¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
½Ï¤¹Á°¤ÎÄ´ÍýÍÑ¥Ð¥Ê¥Ê¤ò»È¤Ã¤¿ËÜÉÊ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Å¤¤¤ä¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤ÃÏÌ£¤Ê¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¼¢Ì£¤µ¤¬¹¤¬¤ë¥Õ¥·¥®¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¡£
¡Ø¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ê¥Ê ¥×¥é¥ó¥Æ¥ó¥Á¥Ã¥×¥¹¡Ù¤Î²Á³Ê¡¦ÆâÍÆÎÌ¤Ï¡©
¤³¤Á¤é¤¬¥³¥¹¥È¥³¤Î¤ª¤ä¤Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¸«¤«¤±¤ë¡Ø¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ê¥Ê¥Á¥Ã¥×¥¹¡ö¡Ù¡ÊÉÊÈÖ 56355¡Ë¡£¥³¥¹¥È¥³¤Î¥Ý¥Æ¥Á·Ï¤Î¤ï¤ê¤Ë¤Ï¥¹¥ê¥à¤ÊÂÞ¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆâÍÆÎÌ¤Ï567g¤ÈÂ¿¤á¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï1,398±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¸¶»º¹ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢Í¢Æþ¼Ô¤Ï¥³¥¹¥È¥³¥Û¡¼¥ë¥»¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ö¡Ø¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ê¥Ê ¥×¥é¥ó¥Æ¥ó¥Á¥Ã¥×¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤â¡©
¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¥Ð¥Ê¥Ê¥Á¥Ã¥×¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÎØÀÚ¤ê·Á¾õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇÈÂÇ¤Ã¤¿¥®¥¶¥®¥¶¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ç¤¹¡Ê¥ê¥Ã¥¸¥«¥Ã¥È¡Ë¡£»õ¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸ü¤ß¡Ä¡Ä¡ª
´Å¤¯¤Ê¤¤¡ª ¥×¥é¥ó¥Æ¥ó¤Ç¤¹¤«¤é
¥Ð¥Ê¥Ê¥Á¥Ã¥×¥¹¡á¤¢¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¡Ä¡Ä¤ÈÈ¿¼ÍÅª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£´Å¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ËÜÉÊ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄ´ÍýÍÑ¥Ð¥Ê¥Ê¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¥×¥é¥ó¥Æ¥ó¡ÊPlantain¡Ë¡×¡£´Å¤¯½Ï¤¹Á°¤ËÄ´Íý¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷Ì£¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤½¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÉÊ¤ÏÍµ¡¥×¥é¥ó¥Æ¥ó¤òÍµ¡¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥¤¥ë¤ÇÍÈ¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡ÊÄã²¹¤ÇÄ¹»þ´ÖÍÈ¤²¤ë kettle cooked¡Ê¥±¥È¥ë¥¯¥Ã¥¯¥É¡Ë¤È¤¤¤¦ÎÁÍýË¡¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡Ë¡£
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ã¤Ý¤¤¤È¤â¸À¤¨¤ë¤·¡¢¡ÖÌ£¤ÎÇö¤¤¥Ý¥Æ¥³¡ÊÅì¥Ï¥È¡Ë¡×¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼¢Ì£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£±öµ¤¡Ê¥Ò¥Þ¥é¥ä¥Ô¥ó¥¯¥½¥ë¥È¡Ë¤¬»Ý¤ß¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ê¥Ê ¥×¥é¥ó¥Æ¥ó¥Á¥Ã¥×¥¹¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö´Å¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¤ÆÇã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¡¡¢È¾Ê¬¾éÃÌ¡¢È¾Ê¬ËÜµ¤¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ÇÉ¼ê¤Ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯Åª¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³ú¤à¤Û¤É¤ËÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ë´¶¤¸¤ÏÄÌ¹¥¤ß¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤É¥·¡¼¥º¥Ë¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¤è¡£
¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¡©
¡Ø¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ê¥Ê ¥×¥é¥ó¥Æ¥ó¥Á¥Ã¥×¥¹¡Ù¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸ø¾ÎÃÍ¤Ï100g¤¢¤¿¤ê540kcal¡Ê»é¼Á 32g¡¢Ãº¿å²½Êª 62g¡Ë¡£¥Ý¥Æ¥Á¤È¤À¤¤¤¿¤¤Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿©¤Ù¤ëºÝ¤Ï¤Û¤É¤è¤¤ÎÌ¤ËÄ´À°¤Ç m(_ _)m