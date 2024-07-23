【パリ五輪】男子バスケ グループフェーズ（予選ラウンド）組み合わせ・試合日程

第33回パリ2024オリンピック競技大会＜2024年7月26日(金)～8月11日(日)／バスケットボール競技：7月27日(土)～8月11日(日)＞

48年ぶりの"五輪自力出場"を果たし、多くの人々に感動を与えたバスケットボール男子日本代表。7月27日(土)より、パリ五輪のバスケットボール競技（男子5人制）が行われる。

男子日本代表の初戦は昨年の「FIBA バスケットボール ワールドカップ 2023」で優勝を果たしたドイツ代表（3位）だ。27日（土）日本時間20時30分より試合が行われる。

■パリ2024オリンピック 男子バスケ グループフェーズ（予選ラウンド）組み合わせ

【グループA】

スペイン（2位） オーストラリア（5位） カナダ（7位） ギリシャ（14位）

【グループB】

ドイツ（3位） フランス（9位） ブラジル（12位） 日本（26位）

【グループC】

アメリカ（1位） セルビア（4位） プエルトリコ（16位） 南スーダン（33位）

※2024年2月27日時点のFIBAランキング

■試合日程【グループA】

2024年7月27日（土）

18：00～｜オーストラリア（5位） vs スペイン（2位）

28：00～｜ギリシャ（14位） vs カナダ（7位）

2024年7月30日（火）

18：00～｜スペイン（2位） vs ギリシャ（14位） 20：30～｜カナダ（7位） vs オーストラリア（5位）

2024年8月2日（金）

20：30～｜オーストラリア（5位） vs ギリシャ（14位）

24：15～｜カナダ（7位） vs スペイン（2位）

■試合日程【グループB】

2024年7月27日（土）

20：30～｜ドイツ（3位） vs 日本（26位）

24：15～｜フランス（9位） vs ブラジル（12位）

2024年7月30日（火）

24：15～｜日本（26位） vs フランス（9位）

28：00｜ブラジル（12位） vs ドイツ（3位）

2024年8月2日（金）

18：00～｜日本（26位） vs ブラジル（12位）

28：00～｜フランス（9位） vs ドイツ（3位）

■試合日程【グループC】

2024年7月28日（日）

18：00～｜南スーダン（33位） vs プエルトリコ（16位）

24：15～｜セルビア（4位） vs アメリカ（1位）

2024年7月31日（水）

24：15～｜プエルトリコ（16位） vs セルビア（4位）

28：00～｜アメリカ（1位） vs 南スーダン（33位）

2024年8月3日（土）

24：15～｜プエルトリコ（16位） vs アメリカ（1位）

28：00～｜セルビア（4位） vs 南スーダン（33位）

■バスケットボール男子日本代表 (12名)

#2 富樫 勇樹（PG／167cm／千葉ジェッツ）

#4 ジェイコブス 晶（SF／203cm／ハワイ大学）

#5 河村 勇輝（PG／172cm／横浜ビー・コルセアーズ）

#6 比江島 慎（SG／191cm／宇都宮ブレックス）

#7 テーブス 海（PG／188cm／アルバルク東京）

#8 八村 塁（PF／203cm／ロサンゼルス レイカーズ）

#12 渡邊 雄太（SF／206cm／ - ）

#18 馬場 雄大（SF／195cm／ - ）

#24 ジョシュ・ホーキンソン（C・PF／208cm／サンロッカーズ渋谷）

#30 富永 啓生（SG／188cm／ - ）

#34 渡邉 飛勇（C／207cm／信州ブレイブウォリアーズ）

#91 吉井 裕鷹（SF／196cm／三遠ネオフェニックス）



※平均(Average)：193.7cm 26.4歳

※所属は2024年7月8日時点