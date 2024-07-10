å«Ðò¡¦¿¥ÅÄ²ñÄ¹ÂáÊá¤Ç¥ä¥¯¥¶³¦¤ËÂç·ã¿Ì¡Ä¥È¥Ã¥×ÂáÊá¤Ç¡Ö¤À¤ì¤â»Ø¼¨¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤Ä¤¤¤Ë¹³Áè½ª·ë¤«
å«Ðò¤Î¿¥ÅÄå«À¿²ñÄ¹¡Ê2017Ç¯»£±Æ¡Ë
¡¡ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï7·î9Æü¡¢ÉÔÆ°»º¤òÃ´ÊÝ¤Ë¤·¤¿¶â¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤ò¤á¤°¤ê¡¢µõµ¶¤ÎÅÐµ¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢å«Ðò¤Î¿¥ÅÄå«À¿¡Ê¤è¤·¤Î¤ê¡Ë²ñÄ¹¡ÊËÜÌ¾¡¦¶âÄ÷µª/57¡Ë¤È ¡¢²¬»³¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¯ÃÓÅÄÁÈ¤ÎÃÓÅÄ¹§»ÖÁÈÄ¹¡ÊËÜÌ¾¡¦¶â¹§»Ö/79¡Ë¤ÎÎ¾ÍÆµ¿¼Ô¤ò¡¢ÅÅ¼§Åª¸øÀµ¾Ú½ñ¸¶ËÜÉÔ¼ÂµÏ¿¡¦Æ±¶¡ÍÑ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£å«Ðò¤¬½êÍ¤¹¤ëÅÚÃÏ¤È·úÊª¤òÃ´ÊÝ¤Ë¡¢ÃÓÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÆÂ²¤«¤é1²¯±ß¤ò¼Ú¤ê¤¿¤È¤¹¤ëÅÐµ¤¬±³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÃÓÅÄÁÈÄ¹ËÜ¿Í¤«¤é¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¿¥ÅÄÂåÉ½¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î°ìÊó¤¬Î®¤ì¤Æ¡¢¥ä¥¯¥¶³¦¤ÏÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÇÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Èå«Ðò¡¢¿À¸Í»³¸ýÁÈ¤È¤Î¹³Áè¤Ï½ª·ë¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡ÅÔÆâºß½»¤ÎË½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¤½¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤«¤é¿À¸Í»³¸ýÁÈ¤¬Ê¬Îö¤·¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë2017Ç¯¤Ë¤Ïå«Ðò¤¬¿À¸Í»³¸ýÁÈ¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¡¢2020Ç¯¤Ë¤ÏÃÓÅÄÁÈ¤â¿À¸Í»³¸ýÁÈ¤«¤éÆÈÎ©¤·¡¢4ÃÄÂÎ¤Ç¤Î¹³Áè¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡å«Ðò¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤À¤Ã¤¿¶âß·À®¼ù¡ÊËÜÌ¾¡¦¶âÀ®¹Ô¡ËÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹Ä¹¤ÇÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ»±²¼ÁÈÄ¹¤Î¼Í»¦»ö·ï¤ä¡¢¿å¸Í»Ô¤ÎÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ·ÏÁÈ»öÌ³½ê¤Ç¤Î´´Éô¼Í»¦»ö·ï¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ»±²¼ÁÈ¿¥¤¬ÃÓÅÄÁÈ¤ò½±·â¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Î¾¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¹³Áè»ö·ï¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¸½ºß¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Á°½Ð¤ÎË½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¿À¸Í»³¸ýÁÈ¤Î¹½À®°÷¤ÏÌó140¿Í¤Ë·ã¸º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤Î½Ì¾®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ ¡¢ÃÓÅÄÁÈ¤ÏÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤«¤é¤Î½±·â¤ËÁø¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö·ï¤ÎÈ¯À¸¤Ê¤É¤¬¸²Ãø¤ÊÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Èå«Ðò¤Î2ÃÄÂÎ¤¬¡¢º£Ç¯¿·¤¿¤Ë¡ØÆÃÄê¹³Áè»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡Ù¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂáÊá¤Î°ìÊó¤Ï¥ä¥¯¥¶³¦¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Ë½ÎÏÃÄ¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂáÊá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Öº£²ó¤ÎÂáÊá¤Ï¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÈùºá¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢20Æü´Ö¸ûÎ±¤·¤Æ¼áÊü¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¿¥ÅÄ²ñÄ¹¤Ï¤½¤¦¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¿¥ÅÄ²ñÄ¹¤Ï¡¢°ìÏ¢¤Î¹³Áè»ö·ï¤Ç¶âß·ÍÆµ¿¼Ô¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20Æü´Ö¤Î¸ûÎ±¸å¡¢¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Î»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿Ê¼¸Ë¸©¤Ç¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤¬ÁÈ¿¥ÈÈºá´ØÏ¢¤ÇºÆÂáÊá¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Á°½Ð¤ÎË½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤âÆ±ÍÍ¤Î¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿¥ÅÄ²ñÄ¹¤ò·Ù»¡¤¬¤¤¤Ã¤¿¤óÂáÊá¤·¤¿¤é¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¼áÊü¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ê¬Îö¹³Áè¤ò½ª·ë¤µ¤»¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£º£¤Îå«Ðò¤ÏÁÈ°÷¤Î¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤· ¡¢¿¥ÅÄ²ñÄ¹°Ê³°¤À¤ì¤â»Ø¼¨¤ò½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÂáÊá¤ÇµÞÂ®¤ËÀªÎÏ¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¿¥ÅÄ²ñÄ¹¤ÎÂáÊá¤¬¡¢¹³Áè½ª·ë¤Î¥È¥ê¥¬¡¼¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æå«Ðò¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¥ä¥¯¥¶³¦¤Ç¤Ï¡¢Áá¤¯¤â¹³Áè½ª·ë¸å¤Î¿·ÀªÎÏ¿Þ¤òÌÏº÷¤¹¤ëÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£