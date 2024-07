『銀河英雄伝説 Die Neue These』ラインハルトのデジタルフィギュア発売　宮野真守のボイス20種以上を内蔵　アバター衣装も発売

株式会社Gugenkaは、2024年7月12日(金)より有楽町マルイで開催される「銀河英雄伝説 Die Neue These 銀河の歴史展・東京」のイベントに合わせて、ラインハルトのデジタルフィギュアや、それに連動した専用NFCスマホスタンドセットを店舗とオンラインショップ「BOOTH」で販売する。※デジタルフィギュア単体はデジタルグッズECサイト「XMarket」で販売。「XMarket」販売ページ:https://xr-marketplace.com/packages?workIDs=39●HoloModels(ホロモデル)この商品は、スマートフォンやMRデバイス(Meta Quest3 / Quest2 /Quest Pro)などに対応したデジタルフィギュア(3Dモデル)ビューワーアプリ「HoloModels」で利用できる。デバイス越しにフィギュアが表示されるため、実在感のある演出でフィギュアを鑑賞できる。ポーズ・表情・大きさなどを自由に設定して保存することができ、外出先での記念撮影も可能。※フィギュアによって仕様が異なる。●商品一覧■ラインハルト:ラインハルト役の宮野真守さんによる録り下ろしボイスが20種類以上内蔵されたデジタルフィギュア。アニメーションと組み合わせたシチュエーションボイス9種も付属。商品名:ラインハルト:価格:3,850円(税込)販売先:XMarket(オンライン販売)■ブリュンヒルト:2019年12月から販売中の「ブリュンヒルト」のデジタルフィギュアに、機体からビームを放つモーションを7月12日より追加アップデート。※既にデジタルフィギュア購入者も利用できる。商品名:ブリュンヒルト:価格:3,850円(税込)販売先:XMarket(オンライン販売)「XMarket」販売ページ:https://xr-marketplace.com/package/97■NFCスマホスタンドセット(同梱:ラインハルト):商品名:NFCスマホスタンドセット(同梱:ラインハルト):※「ラインハルト」のデジタルフィギュアとセットの商品。価格:5,500円(税込)販売先:「銀河の歴史展・東京」物販コーナー/BOOTH(オンライン販売)※Gugenka公式アカウントにて販売※販売開始は7月12日(金)から※デジタルフィギュアを引き換えるシリアルカードが付属シリアルコードの引き換えはこちら:https://xr-marketplace.com/redeem/input※あらかじめスマートフォンがNFCに対応、または読み取れる設定になっているか確認のこと。※アクリルスタンドの使い方はこちら:https://xr-marketplace.com/holomodels/acrylic-stand●MakeAvatar(メイクアバター)メタバース用アバターをキャラメイクすることができるMakeAvatarアプリで、自分のオリジナルアバターに着せ替えを楽しめる銀河英雄伝説のアバター衣装。「XMarket」で2019年12月から販売している衣装をリニューアル。7月12日(金)よりMakeAvatarで作成できるアバター「化体(女性/男性バージョン)」で使用可能となり、キャラメイクをより楽しめるようになる。制作したアバターは様々なソーシャルVRで使用することができる。※過去に購入した人も、アップデートにより利用できる。●商品一覧※衣装は全て男性アバター衣装と女性アバター衣装がセット。■銀河帝国軍 軍服「上級大将」(化体):■銀河帝国軍 軍服「元帥」(化体):■自由惑星同盟軍 軍服「少将」(化体):■自由惑星同盟軍 軍服「大将」(化体):価格:各2,200円(税込)販売ページ:https://xr-marketplace.com/packages?workIDs=79●「ラインハルト」デジタルフィギュア フォトコンテスト開催銀河の歴史展の開催に合わせ、「ラインハルト」のデジタルフィギュアフォトコンテストをHoloModels公式Xにて開催。詳細は、HoloModels公式Xを確認のこと。応募期間:2024年7月12日(金)〜2024年8月19日(月)23:59までHoloModels公式X:https://x.com/holomodels●バーチャルでラインハルトのフォトスポットを設置ラインハルトと一緒に撮影できるフォトスポットを期間限定でVRChatのワールドにて設置。MakeAvatarの軍服を試着できる展示エリアも用意。軍服を着て、ラインハルトと撮影を楽しむことができる。開催期間:2024年7月12日(金)〜2024年8月19日(月)入場:無料開催場所:Gugenka公式のワールド「Project_Babell」「Babell」公式サイト:https://gugenka.inc/babell●「銀河英雄伝説 Die Neue These 銀河の歴史展」『銀河英雄伝説』の公式テーマカフェである「DINING CAFE ISERLOHN FORTRESS(ダイニングカフェ・イゼルローンフォートレス)」(運営:ベネリック株式会社)がプロデュースし、体感型をコンセプトとして『銀河英雄伝説 Die Neue These』アニメシリーズの歴史をフォトスポットや映像展示などで楽しむことができる。2023年大阪会場での開催を皮切りに全国を巡回し、2024年1月の博多会場、2月の名古屋会場での開催に続く最終会場として、7月12日(金)より東京会場(有楽町マルイ 8F イベントスペース7・8)にて開催。「銀河英雄伝説 Die Neue These 銀河の歴史展」特設ページ::http://gineiden-iserlohn-fortress.com/history_exhibition/

Ⓒ田中芳樹/銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会