¡ÖËÍ¤¿¤Á4¿Í¤¬·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¥¥ã¥¤¡Á¥ó¡õ¤º¤ó¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç30Ç¯°Ê¾åÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿Èë·í
¡¡Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±´ü¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¤·¤¤¥¥ã¥¤¡Á¥ó¤È¤º¤ó¡£¸òÍ§¤òÄÖ¤Ã¤¿Ãø½ñ¤Î´©¹Ô¤òµ¡¤Ë¡¢Å·Ìî¤Ã¤Á¡¢¥¦¥É¤Á¤ã¤ó¡¢ÈÓÈø¡¢¤ä¤¹¤Î4¿Í¤Ë·ÝÇ½³¦¤Ç30Ç¯°Ê¾å¡¢À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¿Èë·í¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤ó¤«Ìþ¤µ¤ì¤ë¡ª50Âå¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÃçÎÉ¤·¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¥¦¥ÉÎëÌÚ¡ÖËÜÅö¤Ë¹¥¤«¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¥ã¥¤¡Á¥ó¡×¡ÊÅ·Ìî¤Ò¤í¤æ¤¡¢¥¦¥ÉÎëÌÚ¡Ë¤È¡Ö¤º¤ó¡×¡ÊÈÓÈøÏÂ¼ù¡¢¤ä¤¹¡Ë¤Ï¡¢Âç¤ÎÃçÎÉ¤·¤À¡£2ÁÈ¤Ï¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ë¡ØÀõ°æ´ë²è¡Ù¤ËÆþ¤ê¡¢º£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥±¥ó¥«¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÉå¤ì±ï¤Î¡¢¤ª¤¸¤µ¤óÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¡¢½Ð²ñ¤¤¤È·Ý¿Í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ò1ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡Ø¥¥ã¥¤¡Á¥ó ¤º¤ó ºîÊ¸½¸¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î4¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤ËÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡Çä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤â°ã¤¦¡¢¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Ë¼»ÅÊ¤â¤Ê¤¯¡¢Â¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤¤¤â¤Ê¤¤¡£·ÝÇ½³¦¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤ò·ù¤¦¿Í¤¬¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¯¡£º£¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤Ë·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¡£¤½¤ÎÈë·í¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¥¦¥É¡¡¿Í¤«¤é·ù¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤±¤É¡¢ÀµÄ¾¡¢ËÍ¤Ï·ù¤ï¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡£
Å·Ìî¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥¦¥É¤Á¤ã¤ó¤Ï¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤è¡£
¤ä¤¹¡¡¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡£
¥¦¥É¡¡¤¤¤¨¡¢ËÜÅö¤Ë¹¥¤«¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤«¤ì¤Æ¤ë¡¢¤¤¤¤¿Í¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¹¥¤«¤ì¤Æ¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Å·Ìî¤¯¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î3¿Í¤Ï²û¤¬¿¼¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ÈÓÈø¡¡¤Û¤Û¤¥¡¼¡£
¥¦¥É¡¡±ü¤µ¤ó¤«¤é¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤Ä¤â¿Í¤«¤é¤è¤¯¸«¤é¤ì¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ï¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Î»Õ¾¢¤ÎÌ´ËãÏ¤¤µ¤ó¤«¤é¤âÀÎ¡¢¡Ö¥¦¥É¤Ïµ¶Á±¼Ô¤ä¤Ê¤¡¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å·Ìî¡¡¤µ¤¹¤¬¥¦¥É¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¡¢¸·¤·¤¤¤Í¤§¡Á¡£
¥¦¥É¡¡¤Ç¤â¡¢µ¶Á±¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤ÐËÜÊª¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ô¥¦¥É¤Á¤ã¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤ò¤è¤¯¤â°¤¯¤â´Ó¤¯¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¿®Ç°¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ç¤¦¡¢¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¿®Ç°¤½¤Î¤â¤Î¤Ë°¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤À¤«¤éº£¤ÏËÜ¿Í¤Î»×¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤ÇàØÌÔ¤Ê¸¤¤òÍ¡¤¹¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¢¤ë¡Õ¡Ê¡Ø¥¥ã¥¤¡Á¥ó ¤º¤ó ºîÊ¸½¸¡ÙÅ·Ìî¤ÎºîÊ¸¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¤ä¤¹¤¬3¿Í¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï
¤ä¤¹¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢²¶¤â¤³¤Î3¿Í¤Ï¤ª¼êËÜ¤Ç¤¹¤è¡£²¶¤ò¾ï¤Ëµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÁêÊý¤Ê¤ó¤Æ¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤è¤ê¤âÀè¤ËÂ¾¿Í¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£²¶¤Ï¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£
ÈÓÈø¡¡¤ä¤¹¤Ï¤¤¤Ä¤âÈ±¤ÎÌÓ¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©
¤ä¤¹¡¡¤³¤é¤Ã!¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Î³°¸«¤ò¤Á¤ã¤«¤¹¿Í¤Ï·ù¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥¦¥É¡¡¤ä¤¹¤Ü¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òº£²ó¡¢ËÜ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡Ô»ä¤¬26ºÐ¤«¤é30ÂåÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¡¢ÌÀ¤±Êë¤ì¤¿Àï¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÈ´¤±ÌÓ¤È¤ÎÀï¤¤¤À¡£¤³¤ÎÀï¤¤¤Ï³§¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·Ð¸³¤ò¤»¤º¤Ë°ìÀ¸¤ò½ª¤¨¤ë¿Í´Ö¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡Õ¡Ê¡Ø¥¥ã¥¤¡Á¥ó ¤º¤ó ºîÊ¸½¸¡Ù¤ä¤¹¤ÎºîÊ¸¤è¤êÈ´¿è¡Ë
Å·Ìî¡¡¥¢¥Ï¥Ï¡£
¤ä¤¹¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢È±¤ÎÌÓ¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤³¤Î3¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢3¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤´¤Ï¤ó¤¬¹Ô¤ÅÏ¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù»Ï¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦»×¤¤¤ä¤ê¤Î²ô¡£
ÈÓÈø¡¡²ÈÂ²¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤è¤Í¡£
¤ä¤¹¡¡²¶¤â²ÈÂ²¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡©
¥¦¥É¡¡4¿Í·»Äï¤À¤â¤ó¤Í¡¢¤ä¤¹¤Ü¤ó¡£
Å·Ìî¡¡ËÍ¤è¤êÂ¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«!
¤ä¤¹¡¡²¶¤Ï¤³¤Î3¿Í¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²ñ¿©¤ÎÀÊ¤Ç¼þ¤ê¤Ëµ¤¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¶¤Ï¤¤¤¤¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡£
ÈÓÈø¡¡¤½¤ó¤Ê¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÔÅ·Ìî¤Ï¤ä¤¹¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤ä¤¹¡×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö·ªÆ¬ÀèÀ¸¡×¡£¥¦¥É¤Ï¡Ö¤ä¤¹¤Ü¤ó¡×¡£Àõ°æ´ë²è¤ÎÀèÂå¤ÎÀõ°æ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢´Øº¬¤¯¤ó¡¢¾®ºæ¤¯¤ó¡¢Å·Ìî¤¯¤ó¡¢¥¦¥É¤¯¤ó¡¢ÈÓÈø¤¯¤ó¤È¸Æ¤ÖÃæ¡¢¤ä¤¹¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤¹¤µ¤ó¡×¤È¤µ¤óÉÕ¤±¤Ç¤·¤¿¡Õ¡Ê¡Ø¥¥ã¥¤¡Á¥ó ¤º¤ó ºîÊ¸½¸¡ÙÈÓÈø¤ÎºîÊ¸¤è¤êÈ´¿è¡Ë
Å·Ìî¡¡¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¤ÎÄêµÁ¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¤Í¡©¡¡ËÍ¤ÏÁ°¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Áê¼ê¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤ÏÀè¤Ë¼«Ê¬¤¬·ù¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤¬¶ì¼ê¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡¢Áê¼ê¤â¼«Ê¬¤ò¶ì¼ê¤È´¶¤¸¤Æ¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬È¯¿®¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÈÓÈø¡¡¤¢¡¼¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²¶¤â¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤·¤«¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¤â¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï·ù¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢·ù¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤Ï³Ú¤·¤¤¤À¤±¤À¤«¤é¡¢Áê¼ê¤«¤é·ù¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡£
Å·Ìî¡¡¤½¤¦¤Í¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Ê¤³¤È¤µ¤ì¤Æ¤âµö¤»¤ë¤·¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢µöÍÆÈÏ°Ï¤¬¹¤¤¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤·¡¢ÈÓÈø¤¯¤ó¤Î¹Í¤¨¤¬°ìÈÖ¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤«¤â¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬¹¥¤«¤ì¤ë¥³¥Ä¡£
¡¡4¿Í¤òÃ¼Åª¤ËÉ½¤¹¤Î¤¬¡¢½ñÀÒ¤ÎÉûÂê¡Ø¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¡¢¤¼¤ó¤¼¤ó°ã¤¦¡Ù¤À¡£¤Û¤È¤ó¤É°ã¤¦À³Ê¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â°ì½ï¡¢30Ç¯¶¯¡¢·ÝÇ½³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â°ì½ï¤À¡£
¤ä¤¹¡¡²¶¤Ï¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤¹!
¥¦¥É¡¡¥¢¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡£
Å·Ìî¡¡¤Ç¤â¡¢¤³¤Î4¿Í¤Ï¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤½¤ì¤¬°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥¦¥É¡¡ËÍ¤Ï¡¢¤³¤Î3¿Í¤Ë¤ª¤ó¤Ö¤ËÊú¤Ã¤³¤Ë¿²¤ó¤Í¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤¡¡Á¡£
Å·Ìî¡¡¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Á¤Ã¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¥¦¥É¡¡´Å¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë3¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Á¡£
ÈÓÈø¡¡¸·¤·¤¯¼¸¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡Ä¡Ä¡£
¥¦¥É¡¡Á´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¼¡£
3¿Í¡¡¥ï¥Ï¥Ï¥Ï¡£
Ä¹¤¯Â³¤±¤ë¥³¥Ä¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È¹¥¤¤À¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡×
¡Ô»ä¤ÎÁêÊý¤ÎÅ·Ìî¤¯¤ó!¡¡¿ÆÍ§¤ÎÈÓÈø¤µ¤ó!¡¡¤ä¤¹¤Ü¤ó!¡¡¤³¤Î3¿Í¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¿ÍÀ¸¤Î³Ú¤·¤ß¤ä¾Ð¤¤¤ò¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¡Ê¡Ø¥¥ã¥¤¡Á¥ó ¤º¤ó ºîÊ¸½¸¡Ù¥¦¥É¤ÎºîÊ¸¤è¤êÈ´¿è¡Ë
ÈÓÈø¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢²¶¤Ï¥Ñ¥ó¤¬¾å¼ê¤Ëºî¤ì¤ë¤È¤«¡¢¶¾ÇþÂÇ¤Á¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡£
¤ä¤¹¡¡¤Ç¤â¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¾Ð¤¤¤Î»Å»ö¤Ã¤Æ1¿Í¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£
ÈÓÈø¡¡¤è¤¯¡¢Ï·ÊÞ¤ÎÎÁÍý²°¤µ¤ó¤Ë»Å»ö¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤ÊÄ«Áá¤¯µ¯¤¤Æ¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡£
¤ä¤¹¡¡¡Ö¹¥¤¡×¤Ï¶ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£
Å·Ìî¡¡Ä«5»þÈ¾¤Ë¥´¥ë¥Õ¹Ô¤¯¤Î¤âÂçÊÑ¤À¤±¤É¤Ê¡¼¡£¤Ç¤â¡¢¹¥¤¤À¤«¤éµ¯¤¤é¤ì¤ë¡£
ÈÓÈø¡¡¥é¡¼¥á¥ó¤È¤«¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç1»þ´Ö¤È¤«2»þ´ÖÊÂ¤ó¤ÇÂÔ¤Ä¿Í¡¢¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡²¶¤ÏÊÂ¤Ö¤Î¤Ï·ù¤À¤±¤É¡¢¹¥¤¤À¤ÈÊÂ¤Ö¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Å·Ìî¡¡¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤ë¥³¥Ä¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È¹¥¤¤À¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡£²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¥¦¥±¤Æ¥É¥«¥ó¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È¤¤Ï¤½¤ì¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢°ìÀ¸¤«¤±¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Í¡£
¤ä¤¹¡¡²¶¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥¦¥±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
Å·Ìî¡¡¤è¤¯Â³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Ê¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤ä¤¹¤Ï¡Ö¤¢¤½¤³¡¢²¿¤ÇÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ªÅ¹¡©
¤ä¤¹¡¡¤Ï¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÈÓÈø¡¡¤ä¤¹¤µ¡¢¤³¤³¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£
¥¦¥É¡¡¥¢¥Ï¥Ï¥Ï¡£³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¤¤¤¯¤·¤Þ¤Þ¤
¥¥ã¥¤¡Á¥ó¡¡1991Ç¯·ëÀ®¡¢¡Ö¥¥ã¥¤¡Á¥ó¤Î¥Æ¥£¥¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬YouTubeÇÛ¿®Ãæ¡£¡Ê±¦¡ËÅ·Ìî¤Ò¤í¤æ¤¡Ø¤¦¤Þ¤¤¥Ã!¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¤ÎÁã·¢¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Û¤«¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£¡Êº¸¡Ë¥¦¥ÉÎëÌÚ¡¡¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Û¤«¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£Ãø½ñ¤ËÃ»²Î½¸¡Ø¥¦¥É¤Î31²»¡Ù¡ÊÈÓÄÍ½ñÅ¹¡Ë¡£
¤º¤ó¡¡2000Ç¯·ëÀ®¡£¡Ê±¦¡Ë¤ä¤¹¡Ø¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ ¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Û¤«¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø#¥³¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¡Ù¡ÊÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¡Êº¸¡ËÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¡ØÈÓÈøÏÂ¼ù¤Î¤º¤óµÊÃã¡Ù¡ÊBS¥Æ¥ìÅì¡Ë¤Û¤«¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£