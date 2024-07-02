PM-S224PLFUBK

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　「BCNランキング」2024年6月17日から23日の日次集計データによると、スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　シンプルスマホ6用ソフトレザーケース 薄型 磁石付

PM-S224PLFUBK（エレコム）

2位　Google Pixel 8a ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック

PM-P241PLFUBK（エレコム）

3位　AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ ディープピンク

PM-S233PLFUJPND（エレコム）

4位　AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック

PM-S233PLFUBK（エレコム）

5位　Google Pixel 8a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース

TR-PX248A-TTSL-CL（トリニティ）

6位　BASIO active SHG09 シンプルスマホ6 ケース カバー 手帳型 カード入れ おしゃれ スタンド機能 シンプル 大人 レディース メンズ ハンドストラップ付き マグネット式 ネイビー

7509BSACBO（テレホンリース）

7位　[iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック

41-959039（Hamee）

8位　ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ シンプルスマホ6

PM-S224PLFUJPND（エレコム）

9位　[iPhone 15専用]iFace Look in Clearケース クリア

41-960554（Hamee）

10位 iPhone SE 第3世代 ソフトケース 極み クリア

PM-A22SUCTCR（エレコム）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。