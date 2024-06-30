30日、盛岡競馬場で行われた第17回サファイア賞(3歳・重賞・芝2400m・1着賞金300万円)は、ハナに立ってレースを引っ張り、直線で後続を突き放した岩本怜騎手騎乗の5番人気パラダイスリズム(牝3、岩手・橘友和厩舎)が、2番人気シンプロレタリアト(牝3、岩手・飯田弘道厩舎)に4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分36秒4(稍重)。

さらに2.1/2馬身差の3着に6番人気プリズムスペクトル(牝3、岩手・千葉幸喜厩舎)が入った。なお、1番人気セイバイラック(牝3、岩手・板垣吉則厩舎)は4着に、3番人気サンタルチア(牝3、岩手・斎藤雄一厩舎)は5着に終わった。

勝ったパラダイスリズムは、父アドミラブル、母ピンクトルマリン、その父Fusaichi Pegasusという血統。これが重賞初制覇となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆パラダイスリズム(牝3)

騎手:岩本怜

厩舎:岩手・橘友和

父:アドミラブル

母:ピンクトルマリン

母の父:Fusaichi Pegasus

馬主:堀口 晴男

生産者:日西牧場

【全着順】

1着 パラダイスリズム 5人気

2着 シンプロレタリアト 2人気

3着 プリズムスペクトル 6人気

4着 セイバイラック 1人気

5着 サンタルチア 3人気

6着 ドリームキャッチ 7人気

7着 イエッタ 11人気

8着 リュウノダンマーム 9人気

9着 コタロー 10人気

10着 ユウユウププリエ 8人気

11着 ホッコーアドミラル 4人気