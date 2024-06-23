[6.23 J2第21節](鳴門大塚)

※19:00開始

主審:石丸秀平

<出場メンバー>

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス

DF 4 カイケ

DF 5 森昂大

DF 26 青木駿人

MF 8 柿谷曜一朗

MF 9 ブラウンノア賢信

MF 18 エウシーニョ

MF 20 児玉駿斗

MF 42 橋本健人

MF 54 永木亮太

FW 16 渡大生

控え

GK 21 田中颯

MF 6 内田航平

MF 10 杉本太郎

MF 11 杉森考起

MF 17 高田颯也

FW 7 チアゴ・アウベス

FW 30 坪井清志郎

監督

増田功作

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 21 松原修平

DF 5 楠本卓海

DF 33 牛澤健

DF 35 飯泉涼矢

DF 42 石井隼太

MF 10 前田椋介

MF 39 山本隼大

MF 88 長井一真

MF 96 黒川淳史

FW 11 草野侑己

FW 45 寺沼星文

控え

GK 1 本間幸司

MF 7 新井晴樹

MF 8 落合陸

MF 13 野瀬龍世

MF 24 山崎希一

MF 32 碇明日麻

FW 20 梅田魁人

監督

森直樹