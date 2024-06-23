徳島vs水戸 スタメン発表
[6.23 J2第21節](鳴門大塚)
※19:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス
DF 4 カイケ
DF 5 森昂大
DF 26 青木駿人
MF 8 柿谷曜一朗
MF 9 ブラウンノア賢信
MF 18 エウシーニョ
MF 20 児玉駿斗
MF 42 橋本健人
MF 54 永木亮太
FW 16 渡大生
控え
GK 21 田中颯
MF 6 内田航平
MF 10 杉本太郎
MF 11 杉森考起
MF 17 高田颯也
FW 7 チアゴ・アウベス
FW 30 坪井清志郎
監督
増田功作
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 21 松原修平
DF 5 楠本卓海
DF 33 牛澤健
DF 35 飯泉涼矢
DF 42 石井隼太
MF 10 前田椋介
MF 39 山本隼大
MF 88 長井一真
MF 96 黒川淳史
FW 11 草野侑己
FW 45 寺沼星文
控え
GK 1 本間幸司
MF 7 新井晴樹
MF 8 落合陸
MF 13 野瀬龍世
MF 24 山崎希一
MF 32 碇明日麻
FW 20 梅田魁人
監督
森直樹
※19:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス
DF 4 カイケ
DF 5 森昂大
DF 26 青木駿人
MF 8 柿谷曜一朗
MF 9 ブラウンノア賢信
MF 18 エウシーニョ
MF 20 児玉駿斗
MF 42 橋本健人
MF 54 永木亮太
FW 16 渡大生
控え
GK 21 田中颯
MF 6 内田航平
MF 10 杉本太郎
MF 11 杉森考起
FW 7 チアゴ・アウベス
FW 30 坪井清志郎
監督
増田功作
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 21 松原修平
DF 5 楠本卓海
DF 33 牛澤健
DF 35 飯泉涼矢
DF 42 石井隼太
MF 10 前田椋介
MF 39 山本隼大
MF 88 長井一真
MF 96 黒川淳史
FW 11 草野侑己
FW 45 寺沼星文
控え
GK 1 本間幸司
MF 7 新井晴樹
MF 8 落合陸
MF 13 野瀬龍世
MF 24 山崎希一
MF 32 碇明日麻
FW 20 梅田魁人
監督
森直樹