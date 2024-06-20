DeNA・石田裕太郎【写真/萩原孝弘】

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◆ ゴールデンルーキーが夢の競演

　NPBは20日、7月20日（土）にウインク球場（姫路市立姫路球場）で開催される『プロ野球フレッシュオールスターゲーム2024』の出場予定選手を発表した。

　若手の登竜門としてもお馴染みの、一夜限りのスペシャルマッチ。今年もイースタンとウエスタンを代表する若き逸材たちが熱戦を繰り広げる。

　巨人の桑田真澄2軍監督が率いるイースタン・リーグ選抜は、16日の西武戦でマダックスを達成したDeNA・石田裕太郎やロッテのドラフト1位・上田希由翔が名を連ね、ソフトバンクの松山秀明2軍監督が率いるウエスタン・リーグ選抜は、オリックスのドラフト1位・横山聖哉やソフトバンクのドラフト1位・前田悠伍がメンバー入りを果たした。

　今回、発表された推薦選手は以下の通り。

◆ イースタン選抜

監　督：桑田真澄（巨人）

コーチ：三木肇（楽天）

コーチ：西口文也（西武）

▼ 投手

京本 眞（巨人）

坂井 陽翔（楽天）

上田 大河（西武）

森下 瑠大（DeNA）

石田 裕太郎（DeNA）

細野 晴希（日本ハム）

松本 健吾（ヤクルト）

田中 晴也（ロッテ）

上村 知輝（オイシックス）

▼ 捕手

安田 悠馬（楽天）

進藤 勇也（日本ハム）

橋本 星哉（ヤクルト）

寺地 隆成（ロッテ）

▼ 内野手

中田 歩夢（巨人）

滝澤 夏央（西武）

井上 絢登（DeNA）

阪口 樂（日本ハム）

伊藤 琉偉（ヤクルト）

上田 希由翔（ロッテ）

▼ 外野手

Ｊ．ティマ（巨人）

中島 大輔（楽天）

古川 雄大（西武）

小池 智也（オイシックス）

◆ ウエスタン選抜

監　督：松山秀明（ソフトバンク）

コーチ：小林宏（オリックス）

コーチ：高信二（広島）

▼ 投手

前田 悠伍（ソフトバンク）

前田 純（ソフトバンク）

佐藤 一磨（オリックス）

河野 佳（広島）

斉藤 優汰（広島）

椎葉 剛（阪神）

土生 翔太（中日）

早川 太貴（くふうハヤテ）

▼ 捕手

吉田 賢吾（ソフトバンク）

堀 柊那（オリックス）

郄木 翔斗（広島）

中川 勇斗（阪神）

▼ 内野手

横山 聖哉（オリックス）

佐藤 啓介（広島）

山田 脩也（阪神）

津田 啓史（中日）

辻本 倫太郎（中日）

▼ 外野手

笹川 吉康（ソフトバンク）

杉澤 龍（オリックス）

野口 恭佑（阪神）

ブライト 健太（中日）

増田 将馬（くふうハヤテ）