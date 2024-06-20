「フレッシュ球宴」出場予定選手が発表！ 石田裕太郎、上田希由翔、前田悠伍らが選出
◆ ゴールデンルーキーが夢の競演
NPBは20日、7月20日（土）にウインク球場（姫路市立姫路球場）で開催される『プロ野球フレッシュオールスターゲーム2024』の出場予定選手を発表した。
若手の登竜門としてもお馴染みの、一夜限りのスペシャルマッチ。今年もイースタンとウエスタンを代表する若き逸材たちが熱戦を繰り広げる。
巨人の桑田真澄2軍監督が率いるイースタン・リーグ選抜は、16日の西武戦でマダックスを達成したDeNA・石田裕太郎やロッテのドラフト1位・上田希由翔が名を連ね、ソフトバンクの松山秀明2軍監督が率いるウエスタン・リーグ選抜は、オリックスのドラフト1位・横山聖哉やソフトバンクのドラフト1位・前田悠伍がメンバー入りを果たした。
今回、発表された推薦選手は以下の通り。
◆ イースタン選抜
監 督：桑田真澄（巨人）
コーチ：三木肇（楽天）
コーチ：西口文也（西武）
▼ 投手
京本 眞（巨人）
坂井 陽翔（楽天）
上田 大河（西武）
森下 瑠大（DeNA）
石田 裕太郎（DeNA）
細野 晴希（日本ハム）
松本 健吾（ヤクルト）
田中 晴也（ロッテ）
上村 知輝（オイシックス）
▼ 捕手
安田 悠馬（楽天）
進藤 勇也（日本ハム）
橋本 星哉（ヤクルト）
寺地 隆成（ロッテ）
▼ 内野手
中田 歩夢（巨人）
滝澤 夏央（西武）
井上 絢登（DeNA）
阪口 樂（日本ハム）
伊藤 琉偉（ヤクルト）
上田 希由翔（ロッテ）
▼ 外野手
Ｊ．ティマ（巨人）
中島 大輔（楽天）
古川 雄大（西武）
小池 智也（オイシックス）
◆ ウエスタン選抜
監 督：松山秀明（ソフトバンク）
コーチ：小林宏（オリックス）
コーチ：高信二（広島）
▼ 投手
前田 悠伍（ソフトバンク）
前田 純（ソフトバンク）
佐藤 一磨（オリックス）
河野 佳（広島）
斉藤 優汰（広島）
椎葉 剛（阪神）
土生 翔太（中日）
早川 太貴（くふうハヤテ）
▼ 捕手
吉田 賢吾（ソフトバンク）
堀 柊那（オリックス）
郄木 翔斗（広島）
中川 勇斗（阪神）
▼ 内野手
横山 聖哉（オリックス）
佐藤 啓介（広島）
山田 脩也（阪神）
津田 啓史（中日）
辻本 倫太郎（中日）
▼ 外野手
笹川 吉康（ソフトバンク）
杉澤 龍（オリックス）
野口 恭佑（阪神）
ブライト 健太（中日）
増田 将馬（くふうハヤテ）
NPBは20日、7月20日（土）にウインク球場（姫路市立姫路球場）で開催される『プロ野球フレッシュオールスターゲーム2024』の出場予定選手を発表した。
若手の登竜門としてもお馴染みの、一夜限りのスペシャルマッチ。今年もイースタンとウエスタンを代表する若き逸材たちが熱戦を繰り広げる。
巨人の桑田真澄2軍監督が率いるイースタン・リーグ選抜は、16日の西武戦でマダックスを達成したDeNA・石田裕太郎やロッテのドラフト1位・上田希由翔が名を連ね、ソフトバンクの松山秀明2軍監督が率いるウエスタン・リーグ選抜は、オリックスのドラフト1位・横山聖哉やソフトバンクのドラフト1位・前田悠伍がメンバー入りを果たした。
◆ イースタン選抜
監 督：桑田真澄（巨人）
コーチ：三木肇（楽天）
コーチ：西口文也（西武）
▼ 投手
京本 眞（巨人）
坂井 陽翔（楽天）
上田 大河（西武）
森下 瑠大（DeNA）
石田 裕太郎（DeNA）
細野 晴希（日本ハム）
松本 健吾（ヤクルト）
田中 晴也（ロッテ）
上村 知輝（オイシックス）
▼ 捕手
安田 悠馬（楽天）
進藤 勇也（日本ハム）
橋本 星哉（ヤクルト）
寺地 隆成（ロッテ）
▼ 内野手
中田 歩夢（巨人）
滝澤 夏央（西武）
井上 絢登（DeNA）
阪口 樂（日本ハム）
伊藤 琉偉（ヤクルト）
上田 希由翔（ロッテ）
▼ 外野手
Ｊ．ティマ（巨人）
中島 大輔（楽天）
古川 雄大（西武）
小池 智也（オイシックス）
◆ ウエスタン選抜
監 督：松山秀明（ソフトバンク）
コーチ：小林宏（オリックス）
コーチ：高信二（広島）
▼ 投手
前田 悠伍（ソフトバンク）
前田 純（ソフトバンク）
佐藤 一磨（オリックス）
河野 佳（広島）
斉藤 優汰（広島）
椎葉 剛（阪神）
土生 翔太（中日）
早川 太貴（くふうハヤテ）
▼ 捕手
吉田 賢吾（ソフトバンク）
堀 柊那（オリックス）
郄木 翔斗（広島）
中川 勇斗（阪神）
▼ 内野手
横山 聖哉（オリックス）
佐藤 啓介（広島）
山田 脩也（阪神）
津田 啓史（中日）
辻本 倫太郎（中日）
▼ 外野手
笹川 吉康（ソフトバンク）
杉澤 龍（オリックス）
野口 恭佑（阪神）
ブライト 健太（中日）
増田 将馬（くふうハヤテ）