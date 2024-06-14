¡Ö´°Á´¤Ë¼«Ê¬¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÁð¡×¡ÈÎáÏÂNo.1¿À¥Ü¥Ç¥£¡É¥°¥é¥É¥ë¡¡¡Ö·ÚÎ¨ÉÔÎÑ¡×¤ò¼Õºá¤â¡ÈºÆµ¯Æ÷¤ï¤»¡É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤²¤ó¤Ê¤ê
¡Ô¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢ÎÅÍÜÃæ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢»ä¤Î·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤´²ÈÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ä¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤Ï³§¤µ¤Þ¤«¤é¿®Íê¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ
6·î12Æü¤Ë¼«¤é¤ÎInstagram¤Ç¡¢¤³¤¦¼ÕºáÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÂ¼ÅçÌ¤Íª¡Ê25¡Ë¡£Æ±Æü¤Ë¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¡¢¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÖÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¡×¤ÎÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦Æ£°æÍ´âÃ¡Ê32¡Ë¤È¤ÎÌ©²ñÉÔÎÑ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢5·î29Æü¤Ë¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤òÍýÍ³¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö1½µ´Ö¤Ç3ÅÙ¡ÈÉÔÎÑÌ©²ñ¡É¡×¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢2¿Í¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤âÊ£¿ôËç·ÇºÜ¡£¤ªÁê¼ê¤ÎÆ£°æ¤Ï5Ç¯Á°¤Ë°ìÈÌ¿Í½÷À¤È·ëº§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É×ºÊ¤Î´Ö¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤â2¿Í¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±Æü¤Ë¤ÏÆ£°æ¤âX¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Õºá¤·¡¢Â¼Åç¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Û¥ê¥×¥í¤Ï¡Ô½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤·¤ÆÈà½÷¤Î·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¸·½ÅÃí°Õ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
Â¼Åç¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCHERRSEE¡×¤Ë¤Æ¡ÖMIYU¡×Ì¾µÁ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£¡Ç20Ç¯Ëö¤ËÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤ÏSNS¤äYouTube¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡È¤à¤é¤ß¤æ¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÙ¿È¤Ê¤¬¤é¤â¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡ÈÎáÏÂNo.1¿À¥Ü¥Ç¥£¡É¤È¾Î»¿¤µ¤ì¡¢¿ô¡¹¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³èÌö¤ÎÉý¤â¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢2021-22¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡ÖÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¡×¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈMC·ó¥µ¥Ý¡¼¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬ÅÐÏ¿¼Ô¿ô10Ëü¿Í¤òÃ£À®¤·¡¢¡Ö¶ä¤Î½â¡×¤¬Â£¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÂ¼Åç¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë±þ±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÂ¼Åç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤âYouTube³èÆ°¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤¹¤ë¾ì¤òÀß¤±¤ëÌÜÅª¤Ç»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤â¡¢¡È¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡É¤È¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¤Î¡È¹¹ðÅã¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ºòÇ¯Ëö¤â±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¥Ð¥¹¥±¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦³èÆ°µÙ»ß¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÉñÂæ¤â¹ßÈÄ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÈà½÷¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈMC¤òÌ³¤á¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤ÈÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ÉÔÎÑ¤Î»ö¼Â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È¯É½¤·¤¿¼ÕºáÊ¸¤ÏÈà½÷¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Á°½Ð¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤´¼«¿È¤Ç¹Í¤¨¤¿Ê¸¾Ï¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¡ØÎÅÍÜÃæ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Á°ÃÖ¤¤Ï¡ÈÍ½ËÉÀþ¡É¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÉÔÎÑ¤ò¡Ø·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¡Ù¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼Õºá¤Ê¤Î¤«¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«ÎÅÍÜÃæ¤ËÉÔÎÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤Î¤âÆ±Á³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºÆµ¯¤òÐ¼¤á¤«¤¹¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï°¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
ÈéÆù¤Ë¤âÉÔÎÑ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤«¤é¡¢Â¼Åç¤ÎInstagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï15Ëü¿Í°Ê¾å¤ËÁý²Ã¡£¼ÕºáÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë1300·ï°Ê¾å¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ô¤ï¤é¤«¤¹¤Ê¡¡±þ±ç¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤ë¤ï¤±¤Í¤¨¡Õ
¡Ô¤³¤ÎÊ¸ÌÌ¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢µö¤µ¤ì¤ëÁ°Äó¤Çº£¸å¤¬¤Þ¤ë¤Ç¤¢¤ë¤«¤ÎÍÍ¤À¤Ê¡¢Ìµ¤¤¤±¤É¡Õ
¡Ô¤Ê¤ó¤Ç¤Þ¤À±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡©¡©¡¡·ùÌ£¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¥Þ¥¸¤Ç¡©¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Õ
¡Ô°ì²óÍî¤Á¤¿¿®ÍÑ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ìá¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ä¤â¤¦ÁÇÄ¾¤Ë±þ±ç½ÐÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡Ä¡Õ
¡Ô¼ÕºáÊ¸¤Çº£¸å¤Ï¤Ã¤Æ¡£´°Á´¤Ë¼«Ê¬¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÁð¡Õ