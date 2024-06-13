¡ØÉ¾²Á¡ú5¡Ù500·ïÄ¶¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡ª¡©¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤Î¡ÖUV¥«¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡×♡
Æüº¹¤·¤¬¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÖUV¥«¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¡£º£²ó¤Ï¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤«¤é¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Î¥ì¥Ó¥åー·ï¿ô100·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤«¤é¡¢¥ì¥Ó¥åー¤Ç¡ú5¤ÎÉ¾²Á¤ò¤·¤¿¿Í¤¬500¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤ÎUV¥«¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ê¤É¡¢²Æ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ÎÎÉ¤ÁêËÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡ú5É¾²Á500·ïÄ¶¤¨¡ª ¤µ¤é¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËüÇ½¥«ー¥Ç
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡ÖUV¥«¥Ã¥È¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ì¥Ó¥åー900·ïÄ¶¤¨¡¢¡ú5¤ÎÉ¾²Á¤¬500·ï°Ê¾å¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÄêÈÖ¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ê2024/6/11»þÅÀ¡Ë¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¡Ö¥Ü¥È¥à¥¹¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤Ã»¤á¤ÎÃå¾æ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤è¤ê¡Ë¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃå²ó¤·¤¬¤¤¤½¤¦¤Ê¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ï¡¢¥ª¥ó¤Ë¤â¥ª¥Õ¤Ë¤â³èÌö¤·¤½¤¦¡£UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½ÉÕ¤ & ¥Þ¥·¥ó¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æü¾Æ¤±ÂÐºö¤«¤éÎäË¼ÂÐºö¤Þ¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ë½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ½Ü¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³ð¤¦¥Ñ¥é¥·¥åー¥È¥Ñ¥ó¥Ä
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥Ñ¥é¥·¥åー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥ì¥Ó¥åー500·ïÄ¶¤¨¡¦¡ú4.4¤Î¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ê2024/6/11»þÅÀ¡Ë¡£¤Ò¤¶¤Ë¥¿¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤¿¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¡¢½Ü¤Î¥ß¥ê¥¿¥êー¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿È©¤¶¤ï¤ê¤Î·ÚÎÌ¤ÊÁÇºà¡×¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤è¤ê¡Ë¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¥É¥é¥¤µ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢²Æ¥³ー¥Ç¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´ò¤·¤¤µ¡Ç½¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÈ÷¤ï¤Ã¤¿¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡ÖUV¥«¥Ã¥È¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê²Æ¥³ー¥Ç¤ÎÁ¯ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È½é¿´¼Ô¤â¥È¥é¥¤¤·¤ä¤¹¤½¤¦¡£¡ÖUPF50 +¡×¡Ö»ç³°Àþ¤ò90%°Ê¾å¥«¥Ã¥È¡×¡Ö¥É¥é¥¤µ¡Ç½ÉÕ¤¡×¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤è¤ê¡Ë¤È¡¢²Æ¤Ë´ò¤·¤¤µ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¼êÊü¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤·¤½¤¦¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥Ü¥¹¥È¥ó¥³¥ó¥Ó¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´Ý·¿¥Õ¥ìー¥à¤È¥á¥¿¥ë¥Õ¥ìー¥à¤òºÎÍÑ¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤È¥â¥À¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎÉþÁõ¤Ë¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤½¤¦¡£¡Ö¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¤òÌó25%Äã¸º¡×¡Ö»ç³°Àþ¤ò99¡ó¥«¥Ã¥È¤¹¤ëUV400¥ì¥ó¥º¡×¡Ö¥ì¥ó¥º¤Ï¤¯¤â¤ê»ß¤á²Ã¹©ºÑ¤ß¡×¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤è¤ê¡Ë¤Èµ¡Ç½À¤â¤·¤Ã¤«¤êÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á´3¿§Å¸³«¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§mana.i