鳥取vs松本 スタメン発表
[6.8 J3第16節](Axis)
※19:00開始
主審:山口隆平
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 39 櫻庭立樹
DF 6 温井駿斗
DF 41 大城蛍
MF 7 松木駿之介
MF 10 世瀬啓人
MF 14 普光院誠
MF 16 丸山壮大
MF 17 小澤秀充
MF 32 伊川拓
FW 9 富樫佑太
FW 18 田中翔太
控え
GK 21 井岡海都
DF 4 二階堂正哉
MF 11 東條敦輝
MF 15 東出壮太
MF 34 曽我大地
FW 23 木下慎之輔
FW 46 宮田和純
監督
林健太郎
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 2 宮部大己
DF 5 常田克人
DF 17 山本龍平
DF 40 樋口大輝
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 32 米原秀亮
MF 41 村越凱光
FW 11 浅川隼人
FW 14 安藤翼
控え
GK 16 村山智彦
DF 13 橋内優也
DF 27 二ノ宮慈洋
MF 6 山口一真
MF 8 住田将
MF 46 安永玲央
FW 50 ジョップ・セリンサリウ
監督
霜田正浩
※19:00開始
主審:山口隆平
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 39 櫻庭立樹
DF 6 温井駿斗
DF 41 大城蛍
MF 7 松木駿之介
MF 10 世瀬啓人
MF 14 普光院誠
MF 16 丸山壮大
MF 17 小澤秀充
MF 32 伊川拓
FW 9 富樫佑太
FW 18 田中翔太
控え
GK 21 井岡海都
DF 4 二階堂正哉
MF 11 東條敦輝
MF 15 東出壮太
MF 34 曽我大地
FW 23 木下慎之輔
FW 46 宮田和純
監督
林健太郎
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 2 宮部大己
DF 5 常田克人
DF 17 山本龍平
DF 40 樋口大輝
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 32 米原秀亮
MF 41 村越凱光
FW 11 浅川隼人
FW 14 安藤翼
控え
GK 16 村山智彦
DF 13 橋内優也
DF 27 二ノ宮慈洋
MF 6 山口一真
MF 8 住田将
MF 46 安永玲央
FW 50 ジョップ・セリンサリウ
監督
霜田正浩