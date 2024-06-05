FC東京vs広島 スタメン発表
[6.5 ルヴァン杯プレーオフラウンド第1戦](味スタ)
※19:00開始
主審:笠原寛貴
副審:淺田武士、大塚晴弘
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 13 波多野豪
DF 38 安斎颯馬
DF 4 木本恭生
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 43 徳元悠平
MF 8 高宇洋
MF 37 小泉慶
MF 39 仲川輝人
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
FW 33 俵積田晃太
FW 70 ジャジャ・シルバ
控え
GK 1 児玉剛
DF 2 中村帆高
DF 3 森重真人
DF 30 岡哲平
MF 10 東慶悟
MF 40 原川力
MF 54 中野裕唯
FW 28 野澤零温
FW 55 尾谷ディヴァインチネドゥ
監督
ピーター・クラモフスキー
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 22 川浪吾郎
DF 15 中野就斗
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 16 志知孝明
FW 51 加藤陸次樹
FW 77 大橋祐紀
FW 20 ピエロス・ソティリウ
控え
GK 21 田中雄大
MF 11 満田誠
MF 17 エゼキエウ
MF 18 柏好文
MF 32 越道草太
MF 5 松本大弥
MF 6 青山敏弘
MF 7 野津田岳人
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
監督
ミヒャエル・スキッベ
※19:00開始
主審:笠原寛貴
副審:淺田武士、大塚晴弘
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 13 波多野豪
DF 38 安斎颯馬
DF 4 木本恭生
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 43 徳元悠平
MF 8 高宇洋
MF 37 小泉慶
MF 39 仲川輝人
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
FW 33 俵積田晃太
FW 70 ジャジャ・シルバ
控え
GK 1 児玉剛
DF 3 森重真人
DF 30 岡哲平
MF 10 東慶悟
MF 40 原川力
MF 54 中野裕唯
FW 28 野澤零温
FW 55 尾谷ディヴァインチネドゥ
監督
ピーター・クラモフスキー
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 22 川浪吾郎
DF 15 中野就斗
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 16 志知孝明
FW 51 加藤陸次樹
FW 77 大橋祐紀
FW 20 ピエロス・ソティリウ
控え
GK 21 田中雄大
MF 11 満田誠
MF 17 エゼキエウ
MF 18 柏好文
MF 32 越道草太
MF 5 松本大弥
MF 6 青山敏弘
MF 7 野津田岳人
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
監督
ミヒャエル・スキッベ