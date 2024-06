レディー・ガガ(38)が、妹でファッションデザイナーのナタリー・ジャーマノッタさん(32)の結婚式に出席する姿が目撃された。現地メディアが入手した写真では、黒いミニドレスを着たガガが、挙式のリハーサルディナーに向かう様子が写っている。ガガのドレスは身体にフィットしており、腹部のふっくらとしたラインが露わになっていた。そのため、ガガが恋人で実業家のマイケル・ポランスキー氏(46)との第1子を「妊娠したのではないか」と囁かれている。

【この記事の動画を見る】レディー・ガガが、米メイン州の町ヨークで執り行われた妹ナタリー・ジャーマノッタさんの結婚式に出席したことが明らかになった。英メディア『The Sun』によると、ガガの一家は結婚式が行われた週末、海岸に面した「ビュー・ポイント・ホテル」を貸し切ったという。本館にシーサイドルーム7室とスイートルーム8室を備えた、豪華なオーシャンビューのホテルだ。現地時間5月31日には挙式のリハーサルディナーが行われ、ガガが黒い半袖のミニドレスと同色のハイヒール姿で、ホテルの外を歩く姿がキャッチされた。同メディアが掲載した写真では、ガガはブロンドヘアをアップでまとめ、ドロップイヤリングとパールのネックレスを着けている。ブラウンのアイシャドウを施し、真っ赤な口紅で華やかさを添えていた。そして左手薬指には、巨大なダイヤモンドを配した指輪が輝いている。ガガは今年4月、この指輪を着けて米ロサンゼルスの街を歩く姿がキャッチされた。そのため、ガガが恋人マイケル・ポランスキー氏と「婚約したのではないか」という憶測が高まっていた。さらに今回は、ガガがマイケル氏との第1子を「妊娠したのではないか」という話題が浮上した。ガガが着ていた黒いドレスは身体にフィットしたデザインで、ボディラインがくっきりと表れていた。彼女の腹部はふっくらとしていたため、妊娠中のように見えたのだ。写真を見た人々は、SNSで「彼女は絶対に妊娠してる!」「あの膨らみ方はおめでたよ」「バーガーを食べ過ぎただけなのでは」「本人が正式に認めない限り、女性の身体についてコメントしたり、妊娠について憶測すべきじゃない」といった意見を交わした。翌日の6月1日にはナタリーさんの結婚式が執り行われ、ガガは花嫁の介添人(ブライズメイド)のリーダー「メイド・オブ・オナー」を務めた。ガガは淡いピンクのロングドレスを纏い、アップでまとめたヘアにピンクの花の髪飾りをつけ、花をモチーフにしたイヤリングを着けていた。ピンクのオペラグローブを着用して小さなブーケを持ち、ブライズメイド達と挙式を見守る姿が捉えられている。およそ30分のセレモニーの後、ガガはマイケル氏と談笑すると、腕を組んでウェディングフォトの撮影に参加したという。現在のところガガの妊娠説について、彼女の広報担当者などはコメントを発表していない。なおガガは5月23日、米ロサンゼルスの「Nya Studios」で開催された自身のコンサートフィルム『Gaga Chromatica Ball』のプレミア上映会に出席した。同作は、ガガが製作・監督・プロデュースを担当している。会場のレッドカーペットでは、ガガが全身白で統一した近未来的な衣装を纏って登場した。自身のInstagramではこの衣装について、「レッドカーペットで、これは車の部品だと言った。どの部品だと聞かれたけど、整備士じゃないから分からないと答えた」と記していた。画像は『Lady Gaga Instagram「I spoke at Upfront today about the intersection of beauty, art, science, and technology.」「On the red carpet I told them it was a car part.」』『Natali Germanotta Dolan Instagram「Happy Valentine’s Day babe!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)