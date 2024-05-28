【「学園アイドルマスター」：チャイルドスモックパックA・B・C】
販売期間：5月29日11時～6月28日9時59分まで
価格：各有償ジュエル1500個

　バンダイナムコエンターテインメントは、Android/iOS向け歌とダンスが上手くなるアイドル育成シミュレーション「学園アイドルマスター」にて衣装「チャイルドスモックパックA・B・C」を5月29日11時より販売する。販売期間は6月28日9時59分まで。価格は有償ジュエル1500個。

　「チャイルドスモックパック」は「学園アイドルマスター」100万ダウンロードを記念した衣装パックで、衣装「チャイルドスモック」が入手できる。本衣装はゲーム内のアイドルに着せることができる。アイドルマスター」シリーズではお馴染みの衣装で、早くも「学園アイドルマスター」でも実装となる。

　衣装「チャイルドスモックパック」はA・B・Cの3種類が販売され、それぞれ対応アイドルが異なる。

　Aは花海咲季、葛城リーリヤ、姫崎莉波、Bは月村手毬、有村麻央、篠澤広、Cは藤田ことね、倉本千奈、紫清夏に対応している。

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.