「学園アイドルマスター」、早くもチャイルドスモック衣装の販売が決定。5月29日より販売開始100万ダウンロード突破を記念した衣装パック
販売期間：5月29日11時～6月28日9時59分まで
価格：各有償ジュエル1500個
バンダイナムコエンターテインメントは、Android/iOS向け歌とダンスが上手くなるアイドル育成シミュレーション「学園アイドルマスター」にて衣装「チャイルドスモックパックA・B・C」を5月29日11時より販売する。販売期間は6月28日9時59分まで。価格は有償ジュエル1500個。
「チャイルドスモックパック」は「学園アイドルマスター」100万ダウンロードを記念した衣装パックで、衣装「チャイルドスモック」が入手できる。本衣装はゲーム内のアイドルに着せることができる。アイドルマスター」シリーズではお馴染みの衣装で、早くも「学園アイドルマスター」でも実装となる。
衣装「チャイルドスモックパック」はA・B・Cの3種類が販売され、それぞれ対応アイドルが異なる。
Aは花海咲季、葛城リーリヤ、姫崎莉波、Bは月村手毬、有村麻央、篠澤広、Cは藤田ことね、倉本千奈、紫清夏に対応している。
✧━━━━━━━━━━━━✧- 学園アイドルマスター【公式】 (@gkmas_official) May 28, 2024
🎉#学マス 100万DL突破！🎉
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100万DL突破を記念して、
3つのキャンペーン開催決定‼
その②
『 #チャイルドスモック 』衣装販売決定🐣
「ライブ撮影」機能で着用＆撮影ができますよ🌸
▼期間
2024/5/29(水)11:00～6/28(金)9:59 pic.twitter.com/qayGtnJC1q
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