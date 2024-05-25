甲府vs横浜FC スタメン発表
[5.25 J2第17節](JITス)
※16:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 32 コ・ボンジョ
DF 5 今津佑太
DF 23 関口正大
DF 24 飯田貴敬
DF 29 神谷凱士
MF 10 鳥海芳樹
MF 16 林田滉也
MF 26 佐藤和弘
MF 51 アダイウトン
MF 99 ピーター・ウタカ
FW 11 ファビアン・ゴンザレス
控え
GK 33 山内康太
DF 4 山本英臣
MF 7 荒木翔
MF 14 中山陸
FW 15 飯島陸
FW 19 宮崎純真
FW 44 内藤大和
監督
篠田善之
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 10 カプリーニ
MF 13 小川慶治朗
MF 14 中野嘉大
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
DF 6 和田拓也
DF 22 岩武克弥
MF 34 小倉陽太
FW 9 櫻川ソロモン
FW 33 室井彗佑
監督
四方田修平
※16:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 32 コ・ボンジョ
DF 5 今津佑太
DF 23 関口正大
DF 24 飯田貴敬
DF 29 神谷凱士
MF 10 鳥海芳樹
MF 16 林田滉也
MF 26 佐藤和弘
MF 51 アダイウトン
MF 99 ピーター・ウタカ
FW 11 ファビアン・ゴンザレス
控え
GK 33 山内康太
DF 4 山本英臣
MF 7 荒木翔
FW 15 飯島陸
FW 19 宮崎純真
FW 44 内藤大和
監督
篠田善之
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 10 カプリーニ
MF 13 小川慶治朗
MF 14 中野嘉大
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
DF 6 和田拓也
DF 22 岩武克弥
MF 34 小倉陽太
FW 9 櫻川ソロモン
FW 33 室井彗佑
監督
四方田修平