¡ÖJ¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂç¤ÎÈá·à¡×²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¾ÃÌÇ¤òÈò¤±¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡Ø²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤Ï¤Ê¤¼¾ÃÌÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤ÎÅÄºê·òÂÀ»á
¡ÖJ¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂç¤ÎÈá·à¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡¢1999Ç¯¤Î²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤Î¾ÃÌÇ¡£¿ô½½¿Í¤â¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¾Ú¸À¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤«¤é¾ÃÌÇ¤Ë»ê¤ëÉñÂæÎ¢¤ò¤Ä¤Þ¤Ó¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢400¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ëÂç·¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤Ï¤Ê¤¼¾ÃÌÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡Ê¥«¥ó¥¼¥ó´©¡Ë¤À¡£¤³¤ÎÈá·à¤Ï²¿¸Î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤É¤ó¤Ê¶µ·±¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤«¡£Ãø¼Ô¤ÎÅÄºê·òÂÀ»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ÇÍ¥¾¡¥«¥Ã¥×¤ò·Ç¤²¤ë¥µ¥ó¥Ñ¥¤¥ª
¢£¥¯¥é¥Ö¾ÃÌÇ¤ÎÉúÀþ¤È¤Ê¤Ã¤¿1986Ç¯¤Î¡Ö¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È»ö·ï¡×
¡½¡½¤Þ¤º¡¢ËÜ½ñ¼¹É®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÄºê¡¡¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¾ÃÌÇ20¼þÇ¯¤Î¤È¤¤Ë¡¢²¿¿Í¤«¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÏÃ¯¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¸µ½êÂ°Áª¼ê¤Î»³¸ýÁÇ¹°¤µ¤ó¤¬ËÜ¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤È¤«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿Á´Æü¶õ¤Î¿Í´Ö¤¬Ã¯¤â¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿¿Áê¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬Æ°µ¡¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÈãÉ¾¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤Æ¡¢Ã±¹ÔËÜ¤Ï¸¶¹ÆÍÑ»æ200¡Á300Ëç¤ÎÃæÊÔ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼èºà¤ò»Ï¤á¤¿¤éÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¼¡¡¹¤È½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢Á´Æü¶õÂ¦¤Î¿Í¤â¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¡¢Åö»þ¤ÎÁ´Æü¶õ¤Î´ØÏ¢»ö¶ÈËÜÉô¶ÈÌ³ÉôÄ¹¤Î¾Ú¸À¤â°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÅÄºê¡¡²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¤Î¹çÊ»¤ò¤á¤°¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤Ç·ã¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¿Í¤À¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Ï¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¼èºà¿½ÀÁ¤ò½Ð¤¹¤È°Õ³°¤È¤¹¤ó¤Ê¤ê¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¾ÃÌÇ¤ÎÀÕ¤ÏÈà¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º°Ìò¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Èà¤Ê¤ê¤Ë×Ù×â¡Ê¤¸¤¯¤¸¡Ë¤¿¤ë»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¥¯¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÄºê¡¡J¥ê¡¼¥°¤Î³Æ¥¯¥é¥Ö¤ÎÊìÂÎ¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ê¤é½»Í§¶âÂ°¡¢²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ê¤éÆü»º¼«Æ°¼Ö¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¤Ï¸Å²ÏÅÅ¹©¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤È¤·¤Æ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ç¡¢Áª¼ê¤â´ÆÆÄ¤â¥³¡¼¥Á¤â¤½¤Î´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î³èÆ°¤Ï´ë¶ÈÆâ¤Ç´°·ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤ÎÊìÂÎ¤Ï1964Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿²£ÉÍÃæ¶è¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤«¤éÈ¯Å¸¤·¤¿ÃÏ¸µ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¤¬½¸¤Þ¤ë»ÔÌ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢²£ÉÍ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ë²þ¾Î¤·¡¢79Ç¯¤Ë¤ÏÁ´Æü¶õ¤Î»ñ¶â±ç½õ¤ò¼õ¤±¤Æ²£ÉÍ¥È¥é¥¤¥¹¥¿¡¼¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊJSL¡Ë1Éô¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿84Ç¯¤«¤é¤ÏÁ´Æü¶õ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿»Ò²ñ¼Ò¡¢Á´Æü¶õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁ´Æü¶õ²£ÉÍ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï¤¤¤ï¤ÐÄ®¤ÎÉÔÎÉ¤¿¤Á¡½¡½¼«Èñ¤Ç³¤³°¤Þ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÌ¿¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¤Î¿Í¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËÁ´Æü¶õ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¤¤¤¿à²£ÉÍÂ¦á¤ÎÁª¼ê¤ÈÁ´Æü¶õ¤Î¼Ò°÷Áª¼ê¤¬º®ºß¤·¡¢²¹ÅÙº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¥¯¥é¥Ö¤Î±¿±Ä¤ä·ÀÌó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æà²£ÉÍÂ¦á¤ÈÁ´Æü¶õ¤Î´Ö¤ÇÂÐÎ©¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢86Ç¯3·î¤Ë¤ÏÁª¼ê6Ì¾¤¬»î¹ç¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤¹¤ë»ö·ï¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Ê¸²½¤òÈ©¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿à²£ÉÍÂ¦á¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤Î¾ÃÌÇ¤âÈò¤±¤é¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤Ü¤¯¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤â¤È¤â¤È²Ð¼ï¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¡£¤½¤·¤Æ93Ç¯¤ËJ¥ê¡¼¥°¤¬³«Ëë¡£Åö½é¤Î°ÛÍÍ¤ÊÇ®¶¸¤È¤ÏÎ¢Ê¢¡¢¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤ÎÀÖ»ú¤ÏËÄ¤é¤ßÂ³¤±¡¢¾ÃÌÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÄºê¡¡¤½¤ÎºÇ¤¿¤ë¸¶°ø¤Ï¡¢Á´Æü¶õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀÕÇ¤¤¢¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÇ½ÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤òÃÖ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á´Æü¶õ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Á´Æü¶õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç»Ò²ñ¼Ò¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ºÆ»°¡¢¼ý»Ù¤Î²þÁ±¤òµá¤á¤Æ¤âÀÖ»ú¤¬Â³¤±¤Ð¡¢Á´Æü¶õËÜÂÎ¤Ë¤â°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£ÄÙ¤¹¤Î¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ï´ë¶È¤ÎÏÀÍý¤È¤·¤Æ¤Ï¿¿¤ÃÅö¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÊ¸²½Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¶¯¤¯¡¢Àè¿Í¤¿¤Á¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¼Ò²ñ¤Îºâ»º¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÅö»þ¤ÎÁ´Æü¶õ¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Æü¶õ¤Î¼ÒÆâ¤Ë¤âÁ´Æü¶õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼ÒÄ¹¤ò·Ð¤ÆÁ´Æü¶õ¤ÎÉû¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤¿Ä¹Ã«Àî¾Ï¤µ¤ó¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¸å¤í½â¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤¬´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢Èà¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ÆÂà¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÉÔ±¿¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÊ¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡½¡½2000Ç¯Á°¸å¡¢¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÂ¿¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬·Ð±ÄÆñ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ÅÄºê¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÅÄºê¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤¬´í¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢98Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½é½Ð¾ì¡¢2002Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¾·Ã×¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤¬´íµ¡¤ò¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Åö»þ¡¢¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤Î¾ÃÌÇ¤òÈá·à¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥à¡¼¥É¤Ë¤Ü¤¯¤Ï°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ½ñ¼¹É®¤ÎÆ°µ¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆîÊÆ¤ä²¤½£¤Ç¸½ÃÏ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ò¼èºà¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö·ë¶É¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÊ¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤È¡©
ÅÄºê¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¡¦¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï°åÌôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¼Ò1¼Ò¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ç¡¢²¤½£¤äÆîÊÆ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÃÏ°è¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº¬¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤ó¤Ö¤Ë¤À¤Ã¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ï¥È¥Ã¥×¤ÎÁª¼ê¤òÇä¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤ë¤«¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
J¥ê¡¼¥°¤Î¾ì¹ç¡¢½éÂå¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤ÎÀîÊ¥»°Ïº¤µ¤ó¤¬¥¯¥é¥Ö¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤ò¡ÖÀÕÇ¤´ë¶È¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¥ê¡¼¥°È¯Â¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¿Æ²ñ¼Ò¤¬ÀÖ»ú¤òÊäÅ¶¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬¤è¤Á¤è¤ÁÊâ¤¤«¤é°ìËÜÎ©¤Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯¸½¼ÂÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤À¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤À¤è¤Á¤è¤ÁÊâ¤¤Î¤¦¤Á¤Ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬Â³¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ÆJ¥ê¡¼¥°¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤¬Áª¼ê¤ÎÃÍÃÊ¤òÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯²£ÊÂ¤Ó¤Ë¸«¤Æ¡¢¤³¤ÎÁª¼ê¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤«¤éÇ¯Êð²¿ÀéËü±ß¤È¤«¡¢¥×¥íÌîµå¤Ë¤Ï1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬¤¤¤ë¤«¤éJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¤È¤«¡¢·Ð±Ä¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤³Û¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥×¥íÌîµå¤ÈJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï»î¹ç¿ô¤â´ÑµÒÆ°°÷ÎÏ¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¿ô¤¬¸º¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¼ýÆþ¤¬¸º¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ð¥¸¥§¥Ã¥È¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´ë¶È·Ð±Ä¤ÎÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Á´Æü¶õ¤Ë¤è¤ëÊäÅ¶³Û¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Á´Æü¶õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î·Ð±Ä¿Ø¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÍðÍÑ¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ë¤ó¤À·Ð±Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÁ´Æü¶õ¤Ë¡¢´ÆÆÄÀÕÇ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÅÄºê¡¡´ÆÆÄÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢·Ð±Ä¿Ø¤ÎÇ¤Ì¿ÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Æü¶õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏËÜ¼Ò¤Î°ìÉô½ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆÈÎ©¤·¤¿´ë¶È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Ù¤¤ÏÁ´Æü¶õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Á´Æü¶õ¤È¤·¤Æ¤âÊ¸²½ÅªÍ×ÁÇ¤Î¤¢¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤òÃ±¤Ê¤ë»Ò²ñ¼Ò¤È¤ß¤Ê¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤ä¤Ï¤êÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¢¤È¤¬¤¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ö¼Ò²ñÅª¶¦ÄÌ»ñËÜ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÅÄºê¡¡¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ï¿Í¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡¢ÃÏ°è¤Îºâ»º¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¿»Æ©¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÁ´Æü¶õ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ÎÆüËÜ¤Ï¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¤¥ª¤Î°ÜÀÒ¶â¤ÎÆæ
¡½¡½¤µ¤¤Û¤É²¤½£¤äÆîÊÆ¤Î¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤â·Ð±Ä´íµ¡¤ÎºÝ¡¢´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤ÎÇ¯Êð¤Î¸º³Û¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄºê¡¡¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀè½Ò¤Î¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È»ö·ï¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Î¶¯²½Ã´Åö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åâ°æÄ¾¡Ê¤«¤é¤¤¡¦¤¿¤À¤·¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¸øÇ§²ñ·×»Î¤À¤«¤é·ÐÍý¤¬¤ï¤«¤ê¡¢ÅöÁ³¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤ï¤«¤ê¡¢À¤³¦¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åâ°æ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï¤¢¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤Ç¤ÏÁ´Æü¶õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¿Í´Ö¤¬¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Åö»þ¤Î¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤Ë¤Ï¥»¥¶¡¼¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¤¥ª¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥Ñ¥¤¥ª¤Ï98Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤Ë¤·¤¿¤é¤Þ¤µ¤ËÇä¤ê»þ¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤·¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¤Î¹çÊ»¤òÈ¯É½¤¹¤ëÁ°¤Ë¥µ¥ó¥Ñ¥¤¥ª¤òÇä¤ì¤Ð¡¢1¡¢2²¯±ß¤Î°ÜÀÒ¶â¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ò¹â¤¯Çä¤ê¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤Ë·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£ÆîÊÆ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Á´Æü¶õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¾ÃÌÇ¸å¤ËÊì¹ñ¤Î¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤«¤é¤Ü¤¯¤Ï¥µ¥ó¥Ñ¥¤¥ª¤Î°ÜÀÒ¶â¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤³¤âÊó¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¹Ô¤¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¤¥ª¤Ë°ÜÀÒ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´Æü¶õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼ÒÄ¹¤Ï²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÇØÇ¤¹Ô°Ù¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÈãÉ¾¡Ù¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ»þ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
ÅÄºê¡¡Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½é½Ð¾ì¤ä¾·Ã×¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ê¤É¤¤¤í¤ó¤ÊÇØ·Ê¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤Î¾ÃÌÇ¤òÐíâ×Åª¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢J¥ê¡¼¥°31Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëËÜ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎËÜ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤Î¶¦Æ±½Ð»ñ¼Ô¤Îº´Æ£¹©¶È¤«¤éÁ´Æü¶õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¤¿¼êÅè½¨¿Í¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¼êÅè¤µ¤ó¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤¿¦°÷¤¬²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¡ÖF¡×¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÈà¤Ï¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¾ÃÌÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÀÚ¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Ü¤¯¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃÌÇ¤«¤é25Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£Ç¯1·î¡¢¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤ËºßÀÒ·Ð¸³¤Î¤¢¤ëºÇ¸å¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤À¤Ã¤¿±óÆ£ÊÝ¿Î¤µ¤ó¤¬°úÂà¤·¤¿¤Î¤Ï¾ÝÄ§Åª¤Ç¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹OB¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢µÈÅÄ¹§¹Ô¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤òJ1½éÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢È¿Ä®¹¯¼£¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñÍý»ö¡¦µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤«¤é¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ÎGM¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤Ï¤¤¤¤¿Íºà¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¢£¡Ø²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤Ï¤Ê¤¼¾ÃÌÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù
¥«¥ó¥¼¥ó¡¡2970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¡üÅÄºê·òÂÀ¡Ê¤¿¤¶¤¡¦¤±¤ó¤¿¡Ë¡¡
1968Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔ»Ô½Ð¿È¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¾®³Ø´Û¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ø½µ´©¥Ý¥¹¥È¡ÙÊÔ½¸Éô¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢1999Ç¯Ëö¤ËÂà¼Ò¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¶öÁ³´°Á´¡¡¾¡¿·ÂÀÏºÅÁ¡Ù¡ØµåÆ¸¡¡°ËÎÉÉô½¨µ±ÅÁ¡Ù¡Ø¿¿Àâ¡¦Ä¹½£ÎÏ¡¡1951-2018¡Ù¡Ø¿¿Àâ¡¦º´»³¥µ¥È¥ë¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¡Ù¡ØÅÅÄÌ¤ÈFIFA ¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë·²¤¬¤ëÃË¤¿¤Á¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ãæ¹þÍ¦µ¤