[5.18 J2第16節](フクアリ)

※14:00開始

主審:上原直人

<出場メンバー>

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 1 藤田和輝

DF 2 高橋壱晟

DF 22 佐々木翔悟

DF 52 久保庭良太

DF 67 日高大

MF 4 田口泰士

MF 5 小林祐介

MF 16 横山暁之

MF 19 岡庭愁人

MF 77 ドゥドゥ

FW 10 小森飛絢

控え

GK 23 鈴木椋大

DF 11 米倉恒貴

DF 40 メンデス

MF 8 風間宏矢

MF 14 椿直起

MF 44 品田愛斗

FW 9 呉屋大翔

監督

小林慶行

[愛媛FC]

先発

GK 1 徳重健太

DF 4 山口竜弥

DF 21 パク・ゴヌ

DF 33 小川大空

DF 37 森下怜哉

MF 7 曽根田穣

MF 8 深澤佑太

MF 17 茂木駿佑

MF 18 菊地俊介

MF 25 石浦大雅

FW 10 松田力

控え

GK 49 黒川雷平

DF 19 尾崎優成

MF 6 谷岡昌

MF 13 窪田稜

MF 14 谷本駿介

MF 28 浜下瑛

FW 9 ベン・ダンカン

監督

石丸清隆