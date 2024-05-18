千葉vs愛媛 スタメン発表
[5.18 J2第16節](フクアリ)
※14:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 2 高橋壱晟
DF 22 佐々木翔悟
DF 52 久保庭良太
DF 67 日高大
MF 4 田口泰士
MF 5 小林祐介
MF 16 横山暁之
MF 19 岡庭愁人
MF 77 ドゥドゥ
FW 10 小森飛絢
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 40 メンデス
MF 8 風間宏矢
MF 14 椿直起
MF 44 品田愛斗
FW 9 呉屋大翔
監督
小林慶行
[愛媛FC]
先発
GK 1 徳重健太
DF 4 山口竜弥
DF 21 パク・ゴヌ
DF 33 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 7 曽根田穣
MF 8 深澤佑太
MF 17 茂木駿佑
MF 18 菊地俊介
MF 25 石浦大雅
FW 10 松田力
控え
GK 49 黒川雷平
DF 19 尾崎優成
MF 6 谷岡昌
MF 13 窪田稜
MF 14 谷本駿介
MF 28 浜下瑛
FW 9 ベン・ダンカン
監督
石丸清隆
※14:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 2 高橋壱晟
DF 22 佐々木翔悟
DF 52 久保庭良太
DF 67 日高大
MF 4 田口泰士
MF 5 小林祐介
MF 16 横山暁之
MF 19 岡庭愁人
MF 77 ドゥドゥ
FW 10 小森飛絢
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 40 メンデス
MF 8 風間宏矢
MF 14 椿直起
MF 44 品田愛斗
FW 9 呉屋大翔
監督
小林慶行
[愛媛FC]
先発
GK 1 徳重健太
DF 4 山口竜弥
DF 21 パク・ゴヌ
DF 33 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 7 曽根田穣
MF 8 深澤佑太
MF 17 茂木駿佑
MF 18 菊地俊介
MF 25 石浦大雅
FW 10 松田力
控え
GK 49 黒川雷平
DF 19 尾崎優成
MF 6 谷岡昌
MF 13 窪田稜
MF 14 谷本駿介
MF 28 浜下瑛
FW 9 ベン・ダンカン
監督
石丸清隆