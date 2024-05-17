¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×2023Ç¯ÅÙÇä¾å¶â³ÛTOP5¡¢1°Ì¡ÖÌØ¸Å¥¿¥ó¥á¥óÃæËÜ ¿É»ÝÌ£Á¹¡×¡¢¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥àÎß·×Çä¾å¤Ï15Ãû±ßÆÍÇË¡¢Ìó3400¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤Ç³ÈÂç/¥»¥Ö¥ó&¥¢¥¤Ž¥¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¥»¥Ö¥ó&¥¢¥¤Ž¥¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï5·î17Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¶¦ÄÌ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ÎÎß·×Çä¾å¶â³Û¤¬¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ë15Ãû±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¼Â»Ü¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÎÉ½¼¨¤ò¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÄÉ²Ã/¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ï¡¢2007Ç¯5·î¤Ë49¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£ÍøÍÑµÒ¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£2024Ç¯5·î¤Ç17¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¾¦ÉÊ¿ô¤ÏÌó3,400¥¢¥¤¥Æ¥à(2·îËö»þÅÀ)¤Þ¤Ç³ÈÂç¡£´ûÂ¸¾¦ÉÊ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´ÖÈÎÇä¶â³Û¤¬10²¯±ß°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤Ï300¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¥í¥´
¥»¥Ö¥ó&¥¢¥¤Ž¥¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¾¦ÉÊ¤Ê¤É
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥í¡¼¥½¥ó¥Þ¥Á¥«¥Õ¥§¡¢¡Ö¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡×¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤ÎÇ»¤µ¤òÁª¤Ù¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡¢¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤ÎÇ»¤µ¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë½é¡¢¡ÖÇ»¤¤¤á¡×¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¡Ö·Ú¤á¡×¤«¤é¹¥¤ß¤òÁª¤Ù¤ë
¥»¥Ö¥ó&¥¢¥¤Ž¥¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¡Ö¹ñÆâ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢»ö¶È¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¼êË¡¤ò´ð¤Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥È¥¢»ö¶È¤ÎËÉÙ¤ÊÉÊÂ·¤¨¤äÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤ª¼è°úÀèÍÍ¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ÎÈÎÇäÎÏ¤ò·ë½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¡¢°ÂÁ´Ž¥°Â¿´¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤ÇÂÅ¶¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÆÈ¼«¤Î¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ò¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×2023Ç¯ÅÙÇä¾å¶â³ÛTOP5¡Ó
¥»¥Ö¥ó&¥¢¥¤Ž¥¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤ÎÇä¾å¶â³ÛTOP5¤Î¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½¸·×´ü´Ö¤Ï¡¢2023Ç¯3·î1Æü¤«¤é2024Ç¯2·î29Æü¤Þ¤Ç¡£
¢¡1°Ì¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ÌØ¸Å¥¿¥ó¥á¥óÃæËÜ ¿É»ÝÌ£Á¹122g¡×(ÀÇ¹þ237±ß)
¡È¿É»Ý¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌ¾Å¹¡É¡ÖÌØ¸Å¥¿¥ó¥á¥óÃæËÜ¡×¤Î¡ÖÌØ¸Å¥¿¥ó¥á¥ó¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿¥«¥Ã¥×ÌÍ¡£ÉÕÂ°¤Î¡Ö¿É»Ý¥ª¥¤¥ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Î¹á¤ê¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥¹¡¼¥×¤ÎÌ£¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥»¥Ö¥ó&¥¢¥¤Ž¥¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ÌØ¸Å¥¿¥ó¥á¥óÃæËÜ ¿É»ÝÌ£Á¹122g¡×
¢¡2°Ì¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ËèÆü¤Î¿©ÂîµíÆý1000ml¡×(ÀÇ¹þ257±ß)
¡ÈµíÆýËÜÍè¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÉÀ®Ê¬ÌµÄ´À°µíÆý¡£¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢ËèÆü°û¤ß¤¿¤¤¿Í¤ä²ÈÄí¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥»¥Ö¥ó&¥¢¥¤Ž¥¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ËèÆü¤Î¿©ÂîµíÆý1000ml¡×
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥¤¥ª¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥å¡È¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤´ÅöÃÏ¤á¤°¤ê¡É¡Ö¤Ü¤Ã¤«¤±¡×¡ÖÊÌÉÜÉ÷ÎäÌÍ¡×¡ÖÉÙ»ÎµÜ¤ä¤¤½¤Ð¡×¡Ö¿¼Àî¤Ö¤Ã¤«¤±ÈÓ¡×¤Ê¤ÉÌó20ÉÊ¡¢5·î15Æü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä
¢¡3°Ì¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥«¥Õ¥§¥é¥Æ ¥ì¥®¥å¥é¡¼ 300ml¡×(ÀÇ¹þ213±ß)
¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ÎÇÛ¹ç¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¡È¤è¤ê¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¡É¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¸Æý¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ò30%¤«¤é40%¤ËÁýÎÌ¤·¡¢¥ß¥ë¥¯¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È´ÅÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥»¥Ö¥ó&¥¢¥¤Ž¥¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥«¥Õ¥§¥é¥Æ ¥ì¥®¥å¥é¡¼ 300ml¡×
¢¡4°Ì¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÃã 600ml¡×(ÀÇ¹þ108±ß)
¡ÈºÇ¹âÅùµéÃãÍÕ¡É¡Ö¶äÝÝ(¤®¤ó¤´¤¦)¡×¤ò25%»ÈÍÑ¤·¡¢°û¤ß»Ï¤á¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Î¹á¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¡¢¸å¸ý¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥»¥Ö¥ó&¥¢¥¤Ž¥¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÃã 600ml¡×
¢¡5°Ì¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤µ¤Ð¤Î±ö¾Æ¡×(ÀÇ¹þ375±ß)
¤µ¤Ð¤Ï¡¢ËÌÂçÀ¾ÍÎ³¤°è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»é¤Î¾è¤Ã¤¿Âç·¿¤Î¤µ¤Ð¤ò»ÈÍÑ¡£¼êºî¶È¤Ç¹ü¼è¤ê¤·¡¢Åò¤Ö¤ê¤¹¤ë¹©Äø¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µû¤Î»¨Ì£¤òÄã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ä¾²Ð¤Ç¾Æ¤¾å¤²¡ÈÈé¤Ï¹á¤Ð¤·¤¯¿È¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¡É¤È»Å¾å¤²¤¿¡£²ÃÇ®¸å¤Ë6»þ´ÖÆé»ß¤á¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌ£¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤¿¡£¥¹¥é¥¤¥¹À¸Õª¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥»¥Ö¥ó&¥¢¥¤Ž¥¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤µ¤Ð¤Î±ö¾Æ¡×
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤µ¤Ð¤Î±ö¾Æ¡×¤Ï¡¢5·î6Æü¤«¤é½ç¼¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3¼ïÎà¤ÎÌ£Á¹¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢½¾Íè¤è¤ê¤â¡È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥³¥¯¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡É¤ò¼Â¸½¡£¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¥Ñ¥¦¥Á¥¿¥¤¥×¤«¤é¥È¥ì¡¼·¿¥¿¥¤¥×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿(¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¡¢¥è¡¼¥¯¥Ù¥Ë¥Þ¥ë¡¢¥è¡¼¥¯¤Ê¤É¤Ç¤Ï¥Ñ¥¦¥Á¥¿¥¤¥×¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò·ÑÂ³)¡£
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤µ¤Ð¤Î±ö¾Æ¡×(²èÁü¤È²Á³Ê¤Ï¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ)¡Ò¥»¥Ö¥ó&¥¢¥¤Ž¥¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ó
¤Ê¤ª¡¢¥»¥Ö¥ó&¥¢¥¤Ž¥¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ò´Þ¤à°Ê²¼¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¥í¥´
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡È¡ÖËèÆü¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤ÈËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¡¢¿©Âî¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡É¡£
¢¡¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´¡¼¥ë¥É
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´¡¼¥ë¥É¡×¥í¥´
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡È°ìÎ®¤ÎÎÁÍý¿Í¤äÀìÌç²È¤È¶¦¤Ë¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÌ£¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ë¶µ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¡¢¿©Âî¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡É¡£
¢¡¥»¥Ö¥óŽ¥¥¶Ž¥¥×¥é¥¤¥¹
¡Ö¥»¥Ö¥óŽ¥¥¶Ž¥¥×¥é¥¤¥¹¡×¥í¥´
¡Ö¥»¥Ö¥óŽ¥¥¶Ž¥¥×¥é¥¤¥¹¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡È³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¤È°Â¿´²Á³Ê¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ª¥È¥¯¡×¤È¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤¤¤Ä¤â¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡É¡£
¢¡¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¥í¥´
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ä½Ü¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â°Â¿´¡×¤È¿´¤«¤é»×¤¨¤ë¿·Á¯¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¡¢À¸»º¼Ô¤«¤é¿©Âî¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡É¡£
¢¡¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¥í¥´
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÈÃÏµå´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¡¢³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤È¤³¤Þ¤ä¤«¤Ê¹©É×¤ò½Å¤Í¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤ËÂ³¤¯À¸³è¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡É¡£
¢¡¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§¡×¥í¥´
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡È¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¡¢¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¤Ò¤È»þ¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¾Ð´é¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡É¡£
¢£¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È