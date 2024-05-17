¥¨¥¤¥À¥ó¤âÅÐ¾ì¡ª¡ØAND JUST LIKE THAT...¡¿¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¶¡¦¥·¥Æ¥£¿·¾Ï¡ã¥·¡¼¥º¥ó2¡ä¡ÙDVD¡¢7·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Âç¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ØAND JUST LIKE THAT...¡¿¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¶¡¦¥·¥Æ¥£¿·¾Ï¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎDVD¤¬¡¢7·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛMatt¡¢¥¥ã¥ê¡¼¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥Ò¡¼¥ë¤Ç2m¤ÎÄ¹¿È¤Ë¡ª¡©25¼þÇ¯µÇ°¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¶¡¦¥·¥Æ¥£Å¸¡×¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼
¥¥ã¥ê¡¼¤Î¤¢¤Î¥É¥ì¥¹¤âºÆ¤ÓÆü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ë
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÊë¤é¤¹½÷À¤¿¤Á¤ÎÎø¤ÈÍ§¾ð¤òÀÖÍç¡¹¤ËÉÁ¤¡¢ÊÆHBO¤Ë¤Æ1998Ç¯¤«¤é6¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢±Ç²èÈÇ¤â2ËÜºî¤é¤ì¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¶¡¦¥·¥Æ¥£¡Ù¡£20Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤â°¦¤µ¤ì¤ëÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2023Ç¯¤Ë¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¤¤¿¿·¾Ï¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëÊÆMax¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇ¤â»ëÄ°¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ê¡¼¡¢¥ß¥é¥ó¥À¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤é¤¬Êâ¤à¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ï¡©
¤¹¤Ç¤Ë¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÀ½ºî¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¡¼¡¢¥ß¥é¥ó¥À¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆ½¸·ë¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¥ã¥ê¡¼¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Îº§Ìó¼Ô¥¨¥¤¥À¥ó¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥¥ã¥ê¡¼¤ÎÎòÂåÈà»á¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ó¥Ã¥°¤È¿Íµ¤¤òÆóÊ¬¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¤¥À¥ó¤¬¡¢¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¤êÊÌ¤ì¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¥¥ã¥ê¡¼¤È¿·¤¿¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
°ìÊý¡¢Îø¿Í¤Î¥Á¥§¤È¤È¤â¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¸þ¤«¤¤´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥ß¥é¥ó¥À¤ÏÊ¬´ôÅÀ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£Æó¿Í¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÊ¿²º¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ì¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹µ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¿·¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Á¥§¡¢¥·¡¼¥Þ¡¢¥ê¥µ¡¢¥Ê¥ä¤È¤¤¤¦¸ÄÀÅª¤Ê4¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¥É¥é¥Þ¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¡£Îø¤äÍ§¾ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ê¤É¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤òµá¤á¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤ë»Ñ¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ËþºÜ¤ÇÄÖ¤ëËÜºî¤ò´Ñ¤ì¤Ð¸µµ¤¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¡ª¡¡ÃøÌ¾¿Í¤Î¥«¥á¥ª½Ð±é¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃ¤Ë»×¤¤½Ð¿¼¤¤¥É¥ì¥¹¤¬ºÆ¤Ó½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤È¡¢ËÜ²È¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é»ÍÈ¾À¤µª¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤Ç¤â»Â¿·¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï·òºß¡£¥á¥Ã¥È¥¬¥é¤ä¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ë½Ð¤«¤±¤ëºÝ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¥ã¥ê¡¼¤¿¤Á¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¡£
¿·¤¿¤Ê»Å»ö¤ÎÊý¸þÀ¤òÌÏº÷¤¹¤ë¥¥ã¥ê¡¼¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò°ì¿·¤¹¤Ù¤¯Ê³Æ®¤¹¤ë¥ß¥é¥ó¥À¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤Âå´Ö¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÌ¼¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤Êì¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡Ä¡£¤½¤ì¤¾¤ìÊú¤¨¤ëÇº¤ß¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤Î¡¢½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡¼¡¼¡£´Ö¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ë¥á¥Ã¥È¥¬¥é¤Î½àÈ÷¤ä»Å»ö¤ËÎø¤ÈË»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¥¥ã¥ê¡¼¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥ÈÁê¼ê¤È¤Î¿¿·õ¤Ê´Ø·¸¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£LA¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¥ß¥é¥ó¥À¤Ï¡¢¥Á¥§¤È¤Ï¥»¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¤ÎÃç¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¿´ÇÛ»ö¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¡ØAND JUST LIKE THAT... ¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¶¡¦¥·¥Æ¥£¿·¾Ï¡ã¥·¡¼¥º¥ó2¡ä¡Ù¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡ã¥»¥ë¡ä
¡ØAND JUST LIKE THAT...¡¿¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¶¡¦¥·¥Æ¥£¿·¾Ï¡ã¥·¡¼¥º¥ó2¡ä DVD¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê3ËçÁÈ¡Ë¡Ù
7·î24Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡¡11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÆÃÅµ±ÇÁü¡Ï
¡ü¥¥ã¥ê¡¼¤Î¿Ê²½¡ü¥ß¥é¥ó¥À¤Î¿Ê²½¡ü¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤Î¿Ê²½
¡ü¥á¥¤¥¥ó¥°¡ü1Ê¬¤Ç²ò¤ëNY¡ü¤¢¤Ê¤¿¤ò¤Ä¤¯¤ë¸°
¡ü¥Ë¥³¡¼¥ë¤È¥«¥ì¥ó¤¬¸ì¤ë¥·¡¼¥º¥ó1¤Î¥È¥Ã¥×5
¡ã¥ì¥ó¥¿¥ë¡ä
7·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¥ì¥ó¥¿¥ë³«»Ï
¢£¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÎÇäÃæ
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ì¥ó¥¿¥ëÀè¹Ô³«»ÏÃæ
È¯Çä¸µ¡§¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹ ¥Û¡¼¥à¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
ÈÎÇä¸µ¡§NBC¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë