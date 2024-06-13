X JAPANYOSHIKIが13日までにX（旧ツイッター）を更新。東京都の区立中学校をめぐる「ヒップホップ禁止令」報道を受け、自身の過去の経験を明かした。YOSHIKIは、千代田区立・麹町中学校ダンス部の部活動をめぐり、ヒップホップダンスを発表する場がなくなり生徒が精神的苦痛を受けたとし、保護者が区の教育委員会に抗議文書を提出したとの報道記事を貼り付け、「え。。？たまたまニュース見てしまった」と驚いて言及。「なんかか