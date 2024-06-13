「サイゼが香川で苦戦している」という噂を聞いた。本当なのか？強いライバルでもいるのか……？足と胃袋を使って確かめてみた（筆者撮影）都民驚愕、サイゼが香川で苦戦？昨年ぐらいから、筆者は香川と東京の二拠点生活を始めた。そんな折、地元の人と話す機会があり、面白い話を聞いた。「香川で、サイゼがあんまり流行っていない」東京歴の長い筆者は「え、あのみんな大好きサイゼリヤが？」と耳を疑った。彼に「どうして？