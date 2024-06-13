ニューヨーク時事】米国で「ホットドッグ早食い王」として知られる小林尊さん（４６）が、長年ライバル関係にあるジョーイ・チェスナットさん（４０）と再び対決する。米動画配信大手ネットフリックスが１２日、９月に２人の戦いをライブ配信すると発表した。小林さんは、以前に出演したネットフリックスのドキュメンタリー番組で健康上の悩みを打ち明け、引退の可能性を示唆していた。今回の発表に当たり、「私が引退するの