ユーチューバー（YouTuber）のベン・ポッターさんが、「不運な事故」によって、40歳で他界した。およそ300万人のチャンネル登録者を持つ「Comicstorian」というチャンネルでおなじみだった人気ユーチューバーの訃報を妻のナタリーさんが伝えた。 【写真】人気YouTuberだったベン・ポッターさん 「Comicstorian」のチャンネルで知られた チャンネルのX公式アカウント