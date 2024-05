昨年7月よりライブ活動を休止していた3人組女性バンド「Hump Back」が16日、公式サイトと公式SNSを更新し、メンバー全員が出産を終えたことを発表した。

2023年7月、同バンドは「なんと、Hump Backのメンバーが妊娠しました!」と伝え「身体を第一にHump Backでのライブ活動はしばらくお休みさせて頂きます!」としばらく活動休止することを報告。「安定期には入っていないので、そっと見守ってくれると嬉しいです」と呼び掛けていた。

どのメンバーの妊娠かは明かされなかったが、この日「Hump Backを応援してくれているみんなへ!元気にしてるかい?妊娠発表&活動休止から約10ヶ月が経ちました。先程、ラジオ“ハンプバック道場”にて報告させて頂いた通りなんと!!メンバー全員、無事出産を終えました〜!!」と発表した。

ファンに向け「只今3人とも、モリモリ育児に奮闘中!人妻バンドからオカンバンドへ。これからもHump Backというバンドと共に人生を歩んでいきます。そしてもちろん、ライブ復帰に向けて津備を始めているので、これからのお知らせを楽しみにしていてね!」とメッセージを寄せ「最愛、産んだぞ〜!僕らの夢や足は止まらないのだ!」と喜びを記した。

なお、この日は結成15周年の記念日。めでたい報告に包まれるスペシャルな一日となった。

ボーカル・林萌々子の夫でロックバンド「愛はズボーン」のボーカル&ギター・儀間建太は、自身のXで「愛はズボーンってバンドずっとやってて とうとうこの時が来たかって毎日幸せを噛み締めてる 親父になったぜ! 息子が生まれたぜ! We Are 愛はズボーン!! I WAS BORN!!!!!!!!」と報告。ベースのぴかは、Xで「ウチら、人妻バンドからオカンバンドへ!愉快なメンバー&チームHump Backと、大好きな夫&娘とこれからの人生も楽しくやっていきま〜す」と伝えた。