『ダウントン・アビー』映画第3弾にあのキャラがカムバック！『NIP/TUCK』あの人も登場

英国貴族と使用人たちの人間模様を描き、世界中で社会現象を巻き起こした大ヒットドラマ『ダウントン・アビー』。待望の映画第3弾の製作決定はすでにお伝えしていた通りだが、新作に登場する新たなキャストとドラマシリーズからカムバックするキャラクターが明らかになった。

6シーズンに渡って放送されたドラマ版終了後、2019年には『ダウントン・アビー』、そして2022年には『ダウントン・アビー/新たなる時代へ』という映画2本が公開されていた本シリーズ。今年3月、クローリー家長女メアリー王妃の侍女モード・バッグショーを演じたイメルダ・スタウントンがBBCラジオに出演した際に「最終作がある」と待望の第3作目の製作が決定したことを公表していた。

Focus Features and Carnival Films are thrilled to announce the third film in the beloved Downton Abbey franchise. More information: https://t.co/nupZ9LkeXd pic.twitter.com/cRFH4SpOsb

- Downton Abbey (@DowntonAbbey) May 13, 2024