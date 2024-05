4月に始動した声優としても活躍する結那のアーティストプロジェクトLustQueenが、6月21日(金)に早くも1st EP『LustQueen』のリリースを発表。さらに本日先行シングルとして「Ready,Steady,Go!」の配信を開始した。

本楽曲は数々のアーティストへの楽曲提供で注目を集める川島亮祐&サクマリョウによって手掛けられており、川島の一筋縄ではいかい独特のワードチョイスと、サクマが得意とするハイブリッドでアーバンなバンドサウンド、さらにはライブでの盛り上がりを容易に想像できるシンガロングが印象的な楽曲に仕上がっている。

LustQueen

そして20時には「Ready,Steady,Go!」Music VideoがStarRise公式チャンネルにて公開。こちらも新進気鋭の映像クリエイター・シシカバの手により、映像を駆使した光と退廃的なバンドシーンからくる闇の対比が、LustQueenの稀有なビジュアルをより引き立たせる映像に仕上がった。

さらにvol.1に引き続き、EPリリース直後となる6月26日(水)渋谷eggmanにてSPICEが今ライブハウスでみておくべき女性アーティストをレコメンドするイベント『Drawn to You!! vol.2 powerd by SPICE』への出演も決定。こちらも本日よりプレオーダーの受付を開始しているので、是非合わせてチェックしていただきたい。

LustQueen - Ready,Steady,Go!