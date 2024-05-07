ÆüËÜ¥³¥Ê¥â¥ó¶¨²ñ·§Ã«²ñÄ¹¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢ÊÆÊ´¡ß¥³¥Ê¥â¥ó¤ÎÎ¢¥ï¥¶¤â¾Ò²ð¡ª¡Ö¤¿¤³¾Æ¤¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ëÂç»î¿©²ñ¡ª¡×
ÊÆ¡¦ÊÆÊ´¾ÃÈñ³ÈÂç¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»öÌ³¶É¤Ï¡¢2024Ç¯4·î26Æü¤ËÆüËÜ¥³¥Ê¥â¥ó¶¨²ñ¼çºÅ¤Î¡Ö¤¿¤³¾Æ¤¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ëÂç»î¿©²ñ¡ª¡×¤Ø»²²Ã¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤è¤êËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ´Åö¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¡ÖÊÆ¥³½Î¡×¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆÊ´¤ÎÇÛ¹çÎ¨¤¬°ã¤¦3¼ïÎà¤Î¤¿¤³¾Æ¤¤¬»î¿©¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î¤¿¤³¾Æ¤¤Î²ÄÇ½À¡×¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤Ù¤¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍè¾ì¼Ô¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
°Ê²¼¡¢ÅöÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢5·î7Æü¤Î¡Ö¥³¥Ê¥â¥ó¤ÎÆü¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥³¥Ê¥â¥ó¤òºî¤ëºÝ¤Ë»È¤¨¤ëÊÆÊ´¤ò»È¤Ã¤¿Î¢¥ï¥¶¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÊÆ¥³½Î¡×¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¡¦ÊÆÊ´¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¤¿¤³¾Æ¤¤Î²ÄÇ½À¤Ø¥³¥á¥ó¥È
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢5·î7Æü¤Î¡Ö¥³¥Ê¥â¥ó¤ÎÆü¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¤¿¤³¾Æ¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Âçºå¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î NGKÁ°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ´Åö¼Ô¤Ç¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾ÊÇÀ»º¶É¹òÊª²Ý¤Îóî´±±ÑÍº²ÝÄ¹Êäº´¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢4·î16Æü(²Ð)¤è¤ê»ÏÆ°¤·¤¿¡ÖÊÆ¥³½Î¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥³¥Ê¥â¥ó¶¨²ñ¤Î·§Ã«¿¿ºÚ²ñÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¤ªÊÆ¤È¤½¤ÎÊÆÊ´¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤³¾Æ¤¤ÎÌ¤Íè¤¬Âó¤¯¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢ÊÆÊ´¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¤¿¤³¾Æ¤¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾ÊÇÀ»º¶É¹òÊª²Ý¤Îóî´±±ÑÍº²ÝÄ¹Êäº´
¢£Íè¾ì¼Ô¤âÊÆÊ´¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¤¿¤³¾Æ¤¤ËÀå¸Ý
»î¿©²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ãÊÆÊ´0¡§10¾®ÇþÊ´¡ä¤Çºî¤Ã¤¿¤¿¤³¾Æ¤¡¢¡ãÊÆÊ´3¡§7¾®ÇþÊ´¡ä¤Çºî¤Ã¤¿¤¿¤³¾Æ¤¡¢¡ãÊÆÊ´8¡§2¾®ÇþÊ´¡ä¤Çºî¤Ã¤¿¤¿¤³¾Æ¤¤¬¡¢ÇÛ¹çÎ¨¤òÉú¤»¤¿¾õÂÖ¤ÇÍè¾ì¼Ô¤Ø¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿¡£»î¿©¸å¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬°ìÈÖ¹¥¤ß¤À¤Ã¤¿¤¿¤³¾Æ¤¤ËÅêÉ¼¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢¡ãÊÆÊ´3¡§7¾®ÇþÊ´¡ä¤Çºî¤Ã¤¿¤¿¤³¾Æ¤¤¬°ìÈÖ¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¤¿¤³¾Æ¤¤Ë¤â¹âÉ¾²Á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
ÊÆÊ´¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¤¿¤³¾Æ¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÊÆÊ´¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤¹¤ë¤È¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬²Ã¤ï¤ë¡×¡¢¡ÖÊÆÊ´¤¬¾¯¤·¥Ö¥ì¥ó¥É¤µ¤ì¤¿¤¿¤³¾Æ¤¤ÎÊý¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÊÆÊ´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹¤Ë¿©´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¿¤³¾Æ¤¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤¬»Ç¤¨¤¿¡£ÊÆÊ´¥Ö¥ì¥ó¥É¤¿¤³¾Æ¤¤Î»î¿©É¾²Á¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥³¥Ê¥â¥ó¶¨²ñYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤³¤Ê¤â¤ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£
https://www.youtube.com/channel/UCiHe4k9IcowViT_T5RkP6vg?view_as=subscriber
¢£¤¿¤³¾Æ¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ªÊÆÊ´¤ò»È¤¦¤À¤±¤Ç¿©´¶¡¦É÷Ì£¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥³¥Ê¥â¥ó¤ÎÎ¢¥ï¥¶
ÊÆÊ´¤Ï¡¢¤¿¤³¾Æ¤°Ê³°¤Ç¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¿©´¶¡¦É÷Ì£¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ÊÆÊ´¤ò»È¤Ã¤¿Î¢¥ï¥¶¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ÊÆÊ´¤¿¤³¾Æ¤¤ÈÊÆÊ´¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¥³¥Ê¥â¥ó¶¨²ñ²ñÄ¹¡¦·§Ã«¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ ¤µ¤¯¥â¥Á¿©´¶¥¢¥Ã¥×¡ªÊÆÊ´¤¿¤³¤ä¤
¿å¤äµíÆý¤Èº®¤¼¤ë¤È¤¤âÊÆÊ´¤Ï¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢´ÊÃ±¤ËÀ¸ÃÏ¤¬ºî¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¾®ÇþÊ´¤Î¤¿¤³¾Æ¤¤Ë¡¢ÊÆÊ´¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤è¤¤¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¤¿¤³¾Æ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡£
¿©´¶¤¬½ÅÍ×¤Ê¥³¥Ê¥â¥ó¤Ë¡¢ÊÆÊ´¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç½¾Íè¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÈþÌ£¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÆÊ´¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿É÷Ì£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥½¡¼¥¹¤ä½Ð½Á¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢ ¼ê¤´¤Í¤Ê¤·¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤â¤Á¤â¤Á¤Î¥Ñ¥ó¤òºî¤ì¤ë¡ªÊÆÊ´¥Ñ¥ó
ÊÆÊ´¤Ï¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¥Ø¥é¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¤ä¤¹¤¯¡¢¼ê¤´¤Í¤Ê¤·¤Ç¥Ñ¥ó¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤â¤Á¤â¤Á¤·¤¿¿©´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¡¢¥·¥Á¥å¡¼¤äÇ»¤¤Ì£ÉÕ¤±¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤ª¶¡¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
»²¹ÍURL¡§ https://www.instagram.com/reel/C0LIGGWLm6l/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
ºÇ¶á¤ÎÉÊ¼ï²þÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆÊ´¥Ñ¥ó¤¬¤µ¤é¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÊÆ¤É¤³¤í¡×¤È¤¤¤¦¤ªÊÆ¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¤âÎ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ªÊÆ¤Î¿©¤ÙÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÊÆ¤Î¿©¤ÙÊý¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò³È¤²¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÊÆÊ´¤Ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ ÊÆÊ´¤Ç¥µ¥¯¥µ¥¯¡¦¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡ªÊÆÊ´ÅâÍÈ¤²
ÊÆÊ´¤ÏµÛÌýÎ¨¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢ÍÈ¤²Êª¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¥µ¥¯¥µ¥¯´¶¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¡£ÅâÍÈ¤²°Ê³°¤ÎÍÈ¤²Êª¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
»²¹ÍURL¡§https://www.instagram.com/reel/C0larFktZCU/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
¤ ´¬¤¤ä¤¹¤¤¡¦¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©´¶¥¢¥Ã¥×¡ªÊÆÊ´¤ÎÍñ¾Æ¤
¤¤¤Ä¤â¤ÎÍñ±Õ¤ËÊÆÊ´¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Íñ¤¬ÇË¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç´¬¤¤ä¤¹¤¯¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÍñ¾Æ¤¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿åÊ¬¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¡¢½Ð½Á´¬¤Íñ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊÆÊ´¤ÎÎÏ¤Ç½Ð½Á¤ò¤È¤É¤á¤Æ¡¢Ì£¤¬ÆëÀ÷¤à¤Î¤ÇÈþÌ£¤·¤¯ºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
»²¹ÍURL¡§https://www.instagram.com/reel/C0gXrd1tK3G/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
¢£ÊÆ¥³½Î¤È¤Ï
ÊÆ¥³½Î¤Ï¡¢ ¡È¿©¡É¤Î³ÆÀìÌç²È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢µ»½Ñ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤éÊÆÊ´ÉáµÚ¤ÎÌ¤Íè¤òÃµµá¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡£ÊÆÊ´¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÆÊ´¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¤¿ÍøÍÑË¡Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î³ÎÎ©¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ÊÆÊ´¤Î²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤¹¤ë°û¿©Å¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦¥·¥§¥Õ¡¢ÎÁÍý²È¡¢À¸»º¼Ô¡¢¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ëÀìÌçÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌç²È¤¬ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¸¦µæ³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£ÊÆÊ´¥¿¥¤¥à¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÊÆÊ´¥¿¥¤¥à¥º¤È¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¤Ë¥ì¥·¥Ô¡¦Æ°²è¡¦¥³¥é¥à¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤Ê¤ÉÊÆÊ´¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëWEB¥á¥Ç¥£¥¢¡£WEB¤ä¸ø¼°SNS(Instagram¡¢X)¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó¤ä¡¢´ÊÃ±¤ÇÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ä³èÍÑÊýË¡¡¢ÊÆÊ´¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë°û¿©Å¹¸¡º÷¤â±ÜÍ÷²ÄÇ½¤À¡£
¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È ¡§https://komeko-times.jp/
¸ø¼°Instagram ¡§https://www.instagram.com/komekotimes/
¸ø¼°X ¡§https://twitter.com/komekotimes
¸ø¼°YouTube ¡§https://www.youtube.com/@komekotimes
¢£ÊÆÊ´¥¿¥¤¥à¥º ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦À¤³¦¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜÈ¯¤Î¡ÈÌ¤Íè·¿²Ö²Ð¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¡¢¡ØSTAR ISLAND 2024¡ÙÄÉ²Ã¾ÜºÙ¾ðÊó¤ò¸ø³«
¡¦ZÀ¤Âå¤«¤é¿Íµ¤¤Î¡Ø¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡Ù¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í»°»ÍÏº¡Ø¾®µÜ¡Ù¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¾®µÜ¡©¡ª¤Ë¡£¡ôÈþ¤·¤É¿ÊÑ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2¿Í¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø
¡¦3Æü´Ö¸ÂÄê¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª¡ÈÌµ¿Í¡É¤Î¥«¥Õ¥§¡Ø¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§¡Ù¡¢Å·Ëþ±ØÅÌÊâ3Ê¬¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó
¡¦¤Ä¤¤¤Ë³¤³°¿Ê½Ð¡ª¥Û¥ê¥¨¥â¥óÈ¯°Æ¥¨¥ó¥¿¥á¥Ñ¥ó²°¡¢¡Ö¾®Çþ¤ÎÅÛÎì¡×¤¬¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë¾åÎ¦
¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÈHMI¥Û¥Æ¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢Ê£¿ô¤Î»ÜÀß¤ò¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë
¢£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÊÆ¥³½Î¡×¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¡¦ÊÆÊ´¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¤¿¤³¾Æ¤¤Î²ÄÇ½À¤Ø¥³¥á¥ó¥È
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢5·î7Æü¤Î¡Ö¥³¥Ê¥â¥ó¤ÎÆü¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¤¿¤³¾Æ¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Âçºå¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î NGKÁ°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ´Åö¼Ô¤Ç¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾ÊÇÀ»º¶É¹òÊª²Ý¤Îóî´±±ÑÍº²ÝÄ¹Êäº´¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢4·î16Æü(²Ð)¤è¤ê»ÏÆ°¤·¤¿¡ÖÊÆ¥³½Î¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥³¥Ê¥â¥ó¶¨²ñ¤Î·§Ã«¿¿ºÚ²ñÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¤ªÊÆ¤È¤½¤ÎÊÆÊ´¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤³¾Æ¤¤ÎÌ¤Íè¤¬Âó¤¯¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢ÊÆÊ´¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¤¿¤³¾Æ¤¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾ÊÇÀ»º¶É¹òÊª²Ý¤Îóî´±±ÑÍº²ÝÄ¹Êäº´
¢£Íè¾ì¼Ô¤âÊÆÊ´¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¤¿¤³¾Æ¤¤ËÀå¸Ý
»î¿©²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ãÊÆÊ´0¡§10¾®ÇþÊ´¡ä¤Çºî¤Ã¤¿¤¿¤³¾Æ¤¡¢¡ãÊÆÊ´3¡§7¾®ÇþÊ´¡ä¤Çºî¤Ã¤¿¤¿¤³¾Æ¤¡¢¡ãÊÆÊ´8¡§2¾®ÇþÊ´¡ä¤Çºî¤Ã¤¿¤¿¤³¾Æ¤¤¬¡¢ÇÛ¹çÎ¨¤òÉú¤»¤¿¾õÂÖ¤ÇÍè¾ì¼Ô¤Ø¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿¡£»î¿©¸å¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬°ìÈÖ¹¥¤ß¤À¤Ã¤¿¤¿¤³¾Æ¤¤ËÅêÉ¼¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢¡ãÊÆÊ´3¡§7¾®ÇþÊ´¡ä¤Çºî¤Ã¤¿¤¿¤³¾Æ¤¤¬°ìÈÖ¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¤¿¤³¾Æ¤¤Ë¤â¹âÉ¾²Á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
ÊÆÊ´¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¤¿¤³¾Æ¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÊÆÊ´¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤¹¤ë¤È¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬²Ã¤ï¤ë¡×¡¢¡ÖÊÆÊ´¤¬¾¯¤·¥Ö¥ì¥ó¥É¤µ¤ì¤¿¤¿¤³¾Æ¤¤ÎÊý¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÊÆÊ´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹¤Ë¿©´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¿¤³¾Æ¤¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤¬»Ç¤¨¤¿¡£ÊÆÊ´¥Ö¥ì¥ó¥É¤¿¤³¾Æ¤¤Î»î¿©É¾²Á¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥³¥Ê¥â¥ó¶¨²ñYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤³¤Ê¤â¤ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£
https://www.youtube.com/channel/UCiHe4k9IcowViT_T5RkP6vg?view_as=subscriber
¢£¤¿¤³¾Æ¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ªÊÆÊ´¤ò»È¤¦¤À¤±¤Ç¿©´¶¡¦É÷Ì£¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥³¥Ê¥â¥ó¤ÎÎ¢¥ï¥¶
ÊÆÊ´¤Ï¡¢¤¿¤³¾Æ¤°Ê³°¤Ç¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¿©´¶¡¦É÷Ì£¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ÊÆÊ´¤ò»È¤Ã¤¿Î¢¥ï¥¶¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ÊÆÊ´¤¿¤³¾Æ¤¤ÈÊÆÊ´¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¥³¥Ê¥â¥ó¶¨²ñ²ñÄ¹¡¦·§Ã«¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ ¤µ¤¯¥â¥Á¿©´¶¥¢¥Ã¥×¡ªÊÆÊ´¤¿¤³¤ä¤
¿å¤äµíÆý¤Èº®¤¼¤ë¤È¤¤âÊÆÊ´¤Ï¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢´ÊÃ±¤ËÀ¸ÃÏ¤¬ºî¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¾®ÇþÊ´¤Î¤¿¤³¾Æ¤¤Ë¡¢ÊÆÊ´¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤è¤¤¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¤¿¤³¾Æ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡£
¿©´¶¤¬½ÅÍ×¤Ê¥³¥Ê¥â¥ó¤Ë¡¢ÊÆÊ´¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç½¾Íè¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÈþÌ£¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÆÊ´¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿É÷Ì£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥½¡¼¥¹¤ä½Ð½Á¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢ ¼ê¤´¤Í¤Ê¤·¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤â¤Á¤â¤Á¤Î¥Ñ¥ó¤òºî¤ì¤ë¡ªÊÆÊ´¥Ñ¥ó
ÊÆÊ´¤Ï¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¥Ø¥é¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¤ä¤¹¤¯¡¢¼ê¤´¤Í¤Ê¤·¤Ç¥Ñ¥ó¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤â¤Á¤â¤Á¤·¤¿¿©´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¡¢¥·¥Á¥å¡¼¤äÇ»¤¤Ì£ÉÕ¤±¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤ª¶¡¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
»²¹ÍURL¡§ https://www.instagram.com/reel/C0LIGGWLm6l/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
ºÇ¶á¤ÎÉÊ¼ï²þÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆÊ´¥Ñ¥ó¤¬¤µ¤é¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÊÆ¤É¤³¤í¡×¤È¤¤¤¦¤ªÊÆ¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¤âÎ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ªÊÆ¤Î¿©¤ÙÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÊÆ¤Î¿©¤ÙÊý¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò³È¤²¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÊÆÊ´¤Ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ ÊÆÊ´¤Ç¥µ¥¯¥µ¥¯¡¦¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡ªÊÆÊ´ÅâÍÈ¤²
ÊÆÊ´¤ÏµÛÌýÎ¨¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢ÍÈ¤²Êª¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¥µ¥¯¥µ¥¯´¶¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¡£ÅâÍÈ¤²°Ê³°¤ÎÍÈ¤²Êª¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
»²¹ÍURL¡§https://www.instagram.com/reel/C0larFktZCU/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
¤ ´¬¤¤ä¤¹¤¤¡¦¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©´¶¥¢¥Ã¥×¡ªÊÆÊ´¤ÎÍñ¾Æ¤
¤¤¤Ä¤â¤ÎÍñ±Õ¤ËÊÆÊ´¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Íñ¤¬ÇË¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç´¬¤¤ä¤¹¤¯¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÍñ¾Æ¤¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿åÊ¬¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¡¢½Ð½Á´¬¤Íñ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊÆÊ´¤ÎÎÏ¤Ç½Ð½Á¤ò¤È¤É¤á¤Æ¡¢Ì£¤¬ÆëÀ÷¤à¤Î¤ÇÈþÌ£¤·¤¯ºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
»²¹ÍURL¡§https://www.instagram.com/reel/C0gXrd1tK3G/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
¢£ÊÆ¥³½Î¤È¤Ï
ÊÆ¥³½Î¤Ï¡¢ ¡È¿©¡É¤Î³ÆÀìÌç²È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢µ»½Ñ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤éÊÆÊ´ÉáµÚ¤ÎÌ¤Íè¤òÃµµá¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡£ÊÆÊ´¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÆÊ´¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¤¿ÍøÍÑË¡Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î³ÎÎ©¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ÊÆÊ´¤Î²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤¹¤ë°û¿©Å¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦¥·¥§¥Õ¡¢ÎÁÍý²È¡¢À¸»º¼Ô¡¢¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ëÀìÌçÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌç²È¤¬ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¸¦µæ³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£ÊÆÊ´¥¿¥¤¥à¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÊÆÊ´¥¿¥¤¥à¥º¤È¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¤Ë¥ì¥·¥Ô¡¦Æ°²è¡¦¥³¥é¥à¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤Ê¤ÉÊÆÊ´¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëWEB¥á¥Ç¥£¥¢¡£WEB¤ä¸ø¼°SNS(Instagram¡¢X)¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó¤ä¡¢´ÊÃ±¤ÇÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ä³èÍÑÊýË¡¡¢ÊÆÊ´¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë°û¿©Å¹¸¡º÷¤â±ÜÍ÷²ÄÇ½¤À¡£
¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È ¡§https://komeko-times.jp/
¸ø¼°Instagram ¡§https://www.instagram.com/komekotimes/
¸ø¼°X ¡§https://twitter.com/komekotimes
¸ø¼°YouTube ¡§https://www.youtube.com/@komekotimes
¢£ÊÆÊ´¥¿¥¤¥à¥º ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦À¤³¦¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜÈ¯¤Î¡ÈÌ¤Íè·¿²Ö²Ð¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¡¢¡ØSTAR ISLAND 2024¡ÙÄÉ²Ã¾ÜºÙ¾ðÊó¤ò¸ø³«
¡¦ZÀ¤Âå¤«¤é¿Íµ¤¤Î¡Ø¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡Ù¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í»°»ÍÏº¡Ø¾®µÜ¡Ù¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¾®µÜ¡©¡ª¤Ë¡£¡ôÈþ¤·¤É¿ÊÑ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2¿Í¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø
¡¦3Æü´Ö¸ÂÄê¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª¡ÈÌµ¿Í¡É¤Î¥«¥Õ¥§¡Ø¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§¡Ù¡¢Å·Ëþ±ØÅÌÊâ3Ê¬¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó
¡¦¤Ä¤¤¤Ë³¤³°¿Ê½Ð¡ª¥Û¥ê¥¨¥â¥óÈ¯°Æ¥¨¥ó¥¿¥á¥Ñ¥ó²°¡¢¡Ö¾®Çþ¤ÎÅÛÎì¡×¤¬¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë¾åÎ¦
¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÈHMI¥Û¥Æ¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢Ê£¿ô¤Î»ÜÀß¤ò¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë