½ÐÀî¤¬Áö¤ë¤ÈÂç½ÂÂÚÈ¯À¸¡Ä¥Æ¥ìÅì¡Ö½¼ÅÅ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÐÀîÅ¯Ï¯¡Ê£¶£°¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö½ÐÀîÅ¯Ï¯¤Î½¼ÅÅ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å£·»þ£µ£´Ê¬¡Ë¤ÎÃÏÊý¥í¥±¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¡¢ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¤«¤Í¤Æ¶ÉÆâ¤«¤éÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½ÐÀî¤´°ì¹Ô¤¬ÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¤Ç£±¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æà½ÂÂÚá¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢½ÂÂÚ¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¡Ê£Ç£×¡Ë¤Ë¥í¥±¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡Ö½¼ÅÅ¡½¡½¡×¤Ï½ÐÀî¤È¥²¥¹¥È¤¬ÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ê¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç¡Ö¡ÊÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¤ò¡Ë½¼ÅÅ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÍê¤ß¤Ê¤¬¤éÁ´¹ñ¤ò½ÄÃÇ¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤À¡£
¡¡£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÃÏÊý¥í¥±¤Ç¶áÎÙ½»Ì±¤¬¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤«¤éÁá¤¯µ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¤è¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ê¡¢½ÐÀî¤¬¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¡Á¤ó¡×¤È¼Õºá¤¹¤ëÆ°²è¤¬³È»¶¡£¥Æ¥ìÅì¤¬£´·î£²£´ÆüÇÛ¿®¤Î¡Ö½÷À¼«¿È¡×¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢£²£°Æü¸á¸å£¹»þ£´£µÊ¬¤´¤í¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤Î°û¿©Å¹¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç½ÐÀî¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤¿ºÝ¤Ë¶áÎÙ½»Ì±¤«¤éÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢º£¸å¤Ï¤è¤ê¥í¥±Àè¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥Ö¥ëÅöÆü¤Î¾õ¶·¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Æ¥ìÅì´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¡Ø½¼ÅÅ¡½¡½¡Ù¤Ç¤Ï½ÐÀî¤µ¤ó¤é¤¬¥Û¥ó¥È¤Ë¥¢¥Ý¤Ê¤·¤Ç°û¿©Å¹¤Ê¤É¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ»¼è¸©Æâ¤Î°û¿©Å¹¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¤Î¤³¤È¡£½ÐÀî¤µ¤ó¤é¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¤½¤ÎÌë¡¢¡Ø£Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÇñ¤Þ¤ê¤À¤È£±Çñ£µ£°£°£°±ß¤Û¤É¤Î¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Û¥Æ¥ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÆüÌë»þÅÀ¤Ç¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç³È»¶¤¹¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡½ÐÀî¤è¤í¤·¤¯¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¬¥Á¡×¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï½ÐÀî¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿ùÌîÍÚÎ¼¤¬ÏÂ²Î»³¸©¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢°ìÈÌ¿Í¤¬ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿Áû¤®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È£³·î¡¢£Ø¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£¥Æ¥ìÅì¤Ï¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¼Â³ÎÇ§¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£¤³¤Î¥í¥±¤Ï£µ·î£´Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¶ÉÆâ¤«¤é¤â¤«¤Í¤ÆÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½¼ÅÅ¡½¡½¡×¤Î¥í¥±Àè¤Çà½ÂÂÚá¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ö½ÐÀî¤µ¤ó¤é¤¬¾è¤ë¤Î¤Ï¥ä¥Þ¥Ï¤ÎÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¤Ç¡¢ÇÓµ¤ÎÌ¤Ï£µ£°£ã£ã°Ê²¼¡¢Ë¡ÄêºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï»þÂ®£³£°¥¥í¤Ç¤¹¡£½ÐÀî¤µ¤ó¤é¤ÏÅöÁ³¡¢¸·¼é¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÉáÄÌ¼Ö¤ÎË¡ÄîºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï»þÂ®£¶£°¥¥í¡£ÃÏÊý¥í¥±¤Ï£±¼ÖÀþ¤¬Â¿¤¯¡¢½ÐÀî¤µ¤ó¤é¤ÎÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¤Î¸åÂ³¤ËÉáÄÌ¼Ö¤¬Íè¤¿ºÝ¡¢½ÂÂÚ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¶ÉÆâ¤ÇÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡½ÂÂÚ¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤Ë¥í¥±¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤Î£Ç£×Ãæ¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Ç¥í¥±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Ïµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨½ÂÂÚ¤¬¤Ç¤¤ë£Ç£×Ãæ¤ËÈÖÁÈ¤Î±Æ¶Á¤Ç½ÂÂÚ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ðà¥ä¥Ð¤¤¤è¡¢¥ä¥Ð¤¤¤èá¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤È¶É´Ø·¸¼Ô¤Ïµ¤¤ò¤â¤à¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤Ï°ìÄê¤ÎÇÛÎ¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥í¥±¤ÎÆü¼è¤ê¤Ï´ðËÜÅª¤ËÅÚÆü¤Î£±Çñ£²Æü¡£ÄÌ¶Ð¡¢µ¢Âð¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÊ¿ÆüÄ«¡¢Í¼¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊÌ¤Î¥Æ¥ìÅì´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Ã±È¯ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¡¢£²£°£±£·Ç¯£´·î¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ£·Ç¯¡£¤½¤Î´Ö¡¢µÞÂ®¤ËÉáµÚ¤·¤¿£Ó£Î£Ó¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢»×¤ï¤ÌÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£