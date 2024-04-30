「ワールドトリガー」231話分の無料開放がゼブラックにてスタート！ 5月27日まで
【ゼブラック：「ワールドトリガー」231話無料開放】
期間：4月30日～5月27日
期間：4月30日～5月27日
集英社は、同社の総合電子書店およびアプリ「ゼブラック」にて「ワールドトリガー」231話分の無料開放を4月30日より実施している。期間は5月27日まで。
本作は、葦原大介氏によるSFアクションマンガ。異世界からの侵略者・近界民（ネイバー）と防衛組織・ボーダーの戦いが描かれる。
今回の無料開放は、「ワールドトリガー」コミックス27巻発売を記念して実施されるもの。期間中は第1話から231話までを無料で読むことができる（第80話～第231話までは無料チケットの対象範囲）。
□ゼブラック「ワールドトリガー」のページ
『#ワールドトリガー』最新27巻発売記念！- ゼブラック（集英社公式・総合電子書店） (@zebrack_comic) April 29, 2024
231話無料開放 本日からスタート！📢
※チケット範囲含む
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5/27まで
📱集英社公式アプリ #ゼブラックhttps://t.co/qHSKVHX8Mk pic.twitter.com/QjCPkZzKcm