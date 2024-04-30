【ゼブラック：「ワールドトリガー」231話無料開放】
期間：4月30日～5月27日

　集英社は、同社の総合電子書店およびアプリ「ゼブラック」にて「ワールドトリガー」231話分の無料開放を4月30日より実施している。期間は5月27日まで。

　本作は、葦原大介氏によるSFアクションマンガ。異世界からの侵略者・近界民（ネイバー）と防衛組織・ボーダーの戦いが描かれる。

　今回の無料開放は、「ワールドトリガー」コミックス27巻発売を記念して実施されるもの。期間中は第1話から231話までを無料で読むことができる（第80話～第231話までは無料チケットの対象範囲）。

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