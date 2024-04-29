¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÖRe:¥¼¥í¡×¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¡¢Ì¤Íè¤Î½ñÅ¹¡¢¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¡¢À¹Âô»³¡ªKADOKAWA¥Ö¡¼¥¹¤òÂÎ¸³
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¤Ï¡¢2024Ç¯4·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ2024¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿¡£ºòÇ¯¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡ÈÌ¤Íè¤Î½ñÅ¹¡É¡ÖÄ¶¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¥¹¥È¥¢¡×¡¢¥«¥Õ¥§¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖKADOKAWA CRAFT CAFE¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡×¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×AR¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤TV¥¢¥Ë¥á¤ÎÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¿·ÅÐ¾ì¡ª¡¡£´¤Ä¤Î¥Ö¡¼¥¹¹½À®¤Ç¡¢ËÜ¹¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»²²Ã·¿´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¢£4¤Ä¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿KADOKAWA¥Ö¡¼¥¹
KADOKAWA¥Ö¡¼¥¹¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1. Ä¶¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¥¹¥È¥¢
¡ÖÄ¶¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¥¹¥È¥¢¡×¤Ï¡¢KADOKAWA¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¡ÈÌ¤Íè¤Î½ñÅ¹¡É¡£¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ2022¡×¤Ë½é½ÐÅ¸¤·¡¢DXµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë½ÐÈÇ¶È³¦¤Î²ÝÂê²ò·è¤ä¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¿·¤·¤¤ËÜ¤È½Ð²ñ¤¦DX¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ºòÇ¯¹¥É¾¤À¤Ã¤¿½ñÀÒ¤ÎAI¥ê¥³¥á¥ó¥É¡ÖAI½ñÅ¹°÷¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤µ¤ó¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎAI¥ê¥³¥á¥ó¥É¡Ö ♡AI¹â¹»À¸¥Ê¥Ä¥Î¡Á°ì½ï¤Ë¥¢¥Ë¥á¸«¤è¡©¡Á¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¡¡AI¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£AI¤¬Á¦¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿½ñÀÒ¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¸¶ºîËÜ¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ö¡¼¥¹Æâ¤Ç¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
Ä¶¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³¤³°ËÝÌõÈÇ¤¬ÆÉ¤á¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
³¤³°¤Î½ñÀÒ¤¬ÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
KADOKAWA¥°¥ë¡¼¥×¤Î³¤³°ÅÅ»Ò½ÐÈÇ
KADOKAWA¡¢Ä¶¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¥¹¥È¥¢¡Ö³¤³°ËÝÌõÈÇ¤¬ÆÉ¤á¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òÂÎ¸³¡Ú¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ2024¡Û
YouTube¡§https://youtu.be/L4Mi9L0erb8
¡Ö ♡AI¹â¹»À¸¥Ê¥Ä¥Î¡Á°ì½ï¤Ë¥¢¥Ë¥á¸«¤è¡©¡Á¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¡£ºÇ½é¤Ë½÷»Ò¹âÀ¸¡¢ÃË»Ò¹âÀ¸¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¤·¤è¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢ÃË»Ò¹âÀ¸¤òÁªÂò¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
½ñÀÒ¤ÎAI¥ê¥³¥á¥ó¥É¡ÖAI½ñÅ¹°÷¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤µ¤ó¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎAI¥ê¥³¥á¥ó¥É¡Ö ♡AI¹â¹»À¸¥Ê¥Ä¥Î¡Á°ì½ï¤Ë¥¢¥Ë¥á¸«¤è¡©¡Á¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì
¥¢¥Ë¥á¤ÎAI¥ê¥³¥á¥ó¥É¡Ö ♡AI¹â¹»À¸¥Ê¥Ä¥Î¡Á°ì½ï¤Ë¥¢¥Ë¥á¸«¤è¡©¡Á¡×
KADOKAWA¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎAI¥ê¥³¥á¥ó¥É¡Ö ♡AI¹â¹»À¸¥Ê¥Ä¥Î¡Á°ì½ï¤Ë¥¢¥Ë¥á¸«¤è¡©¡Á¡×¤òÂÎ¸³¡Ú¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ2024¡Û
YouTube¡§https://youtu.be/Fb3OwgR_mHI
Ä¶¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¥¹¥È¥¢
2. ¥«¥Õ¥§¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖKADOKAWA CRAFT CAFE¡×
ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢KADOKAWA¤ÎÆÃÎã»Ò²ñ¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼Ò³ÑÀî¥¯¥é¥Õ¥È¤¬À¸Æ¦¤ò¸·Áª¡¢¼«²ÈßäÀù¤·¤¿¡¢¥É¥ï¥ó¥´¼ÒÆâ¤Î¤ß¤Ç°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¡ÊÄ¶¡Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ë¥³¥Ë¥³¥Æ¥ì¥Ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥é¥Æ¥¢¡¼¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥«¥Õ¥§¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖKADOKAWA CRAFT CAFE¡×
¥Ë¥³¥Ë¥³¥Æ¥ì¥Ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥é¥Æ¥¢¡¼¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¥é¥Æ
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥¹¥â¥¢¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¡¡¥¹¥â¥¢¤È¤Ï¡¢¾Æ¤¤¤¿¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤µ¤ó¤À¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÏÃÂê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤³¤È¡£¤³¤Á¤é¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¥Æ¥ì¥Ó¤Á¤ã¤ó¤Î¾Æ¤°õ¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç²¡¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥¤¡¼¥Ä¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥¹¥â¥¢¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ÊÄó¶¡¡§KADOKAWA¡Ë
¤Þ¤¿¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Ï£µ¤Ä¤ÎÌ£¡Ê¥×¥ì¡¼¥ó¡¢¥Ù¥ê¡¼¡¢ËõÃã¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¡¢¥·¥ç¥³¥é¡Ë¤òÍÑ°Õ¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤À¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊË¢¤¬ÆÃÄ§¤Î¿·´¶³Ð¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥¯¥ì¥Þ¡×¤âÈÎÇä¡£Ì£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¸«¤¿ÌÜ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢KADOKAWA¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥«¥Õ¥§¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥«¥Õ¥§¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖKADOKAWA CRAFT CAFE¡×
3. ¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡×¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¿Íµ¤TV¥¢¥Ë¥á¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡×¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥À¥¤¥Ê¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢£³£Ä¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡×¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡×¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥¬¥·¥ãËÜ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤Î»²²Ã¸¢¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡ª
¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡×¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬Åö¤¿¤ë
4. ¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛAR¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¿Íµ¤TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢ARµ»½Ñ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î»£±Æ¤¬¤Ç¤¤¿¡£
KADOKAWA¥Ö¡¼¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¡»¡»¤Ë²ñ¤¨¤ë¤«¤â¡Ä¡ª¡©¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È·¿¥«¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä¶²ñµÄ²ñ¾ì¤Î¤É¤³¤Ç¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤«¤é¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È·¿¥«¡¼¥É
¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¡¡¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥Ã¥È
¥Ö¡¼¥¹Æâ¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡²ñ¾ì¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È·¿¥«¡¼¥É¤ò»È¤¦¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢°ì½ï¤Ë»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¢¡¡¤Ô¤¨¥è¥ó¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡ª¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥È
¥¢¥Ë¥á¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¤Ô¤¨¥è¥ó¤ÈµÇ°»£±Æ¡ª
º¸¤¬¡Ö¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥Ã¥È¡×¡¢±¦¤¬¡Ö¤Ô¤¨¥è¥ó¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡ª¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥È¡×
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë
¢£¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ2024¡×³µÍ×
¡ã¥Í¥Ã¥È³«ºÅ¡ä
ÆüÄø¡§2024Ç¯4·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡Á28Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ã¥ê¥¢¥ë³«ºÅ¡ä
ÆüÄø¡§2024Ç¯4·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á18:00¡¢4·î28Æü¡ÊÆü¡Ë10:00¡Á17:00
²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1¡¢JRµþÍÕÀþ¡Ö³¤ÉÍËëÄ¥±Ø¡×ÅÌÊâÌó5Ê¬¡Ë
¼çºÅ¡§¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
°ìÈÌÆþ¾ì·ô¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§2ÆüÄÌ¤··ô¡¡6,500±ß¡ÊÁ°Çä¤ê¤Î¤ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1Æü·ô¡¡¡¡¡¡3,500±ß¡ÊÁ°Çä¤ê¡Ë¡¿3,900±ß¡ÊÅöÆü¡Ë
¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ2024 ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://chokaigi.jp/
¢£¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ2024¡×KADOKAWAÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¢£¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ2024¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¢£¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ2024¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È - IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦Ì¡²è¤ß¤¿¤¤¡¢ÆÚ¤Î²ôÆù¡ª¥Ý¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¡¢5Æü¸ÂÄê290±ß³ä°ú
¡¦»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼Áª¼ê¡¦µÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¤Ê¤É¡¢MLBÃíÌÜÁª¼ê¤¬½Ð±é¡ªº´Æ£À½Ìô ¥æ¥ó¥±¥ë ¿·TVCM¡ÖÀ¤³¦¤Ç¥æ¥ó¥±¥ë¡×ÊÓ¸ø³«
¡¦¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤Ô¤¨¥è¥ó¡¢¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥é¥ê¡¼¡×¤Ë½ÐË×¡Ú¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥Õ¥©¡¼¥ÈÅìµþ¡Û
¡¦¾¯¤·ìÔÂô¤Ê¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡ª¡ÖDewar¡Çs 12Ç¯ DISCOVER YOUR HIGHBALL¡×ÂÎ¸³
¡¦AR¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¤É¤âÄó¶¡¡ª¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È ¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯Ì£¡×
KADOKAWA¥Ö¡¼¥¹¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1. Ä¶¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¥¹¥È¥¢
¡ÖÄ¶¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¥¹¥È¥¢¡×¤Ï¡¢KADOKAWA¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¡ÈÌ¤Íè¤Î½ñÅ¹¡É¡£¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ2022¡×¤Ë½é½ÐÅ¸¤·¡¢DXµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë½ÐÈÇ¶È³¦¤Î²ÝÂê²ò·è¤ä¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¿·¤·¤¤ËÜ¤È½Ð²ñ¤¦DX¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ºòÇ¯¹¥É¾¤À¤Ã¤¿½ñÀÒ¤ÎAI¥ê¥³¥á¥ó¥É¡ÖAI½ñÅ¹°÷¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤µ¤ó¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎAI¥ê¥³¥á¥ó¥É¡Ö ♡AI¹â¹»À¸¥Ê¥Ä¥Î¡Á°ì½ï¤Ë¥¢¥Ë¥á¸«¤è¡©¡Á¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¡¡AI¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£AI¤¬Á¦¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿½ñÀÒ¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¸¶ºîËÜ¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ö¡¼¥¹Æâ¤Ç¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
Ä¶¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³¤³°ËÝÌõÈÇ¤¬ÆÉ¤á¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
³¤³°¤Î½ñÀÒ¤¬ÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
KADOKAWA¥°¥ë¡¼¥×¤Î³¤³°ÅÅ»Ò½ÐÈÇ
KADOKAWA¡¢Ä¶¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¥¹¥È¥¢¡Ö³¤³°ËÝÌõÈÇ¤¬ÆÉ¤á¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òÂÎ¸³¡Ú¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ2024¡Û
YouTube¡§https://youtu.be/L4Mi9L0erb8
¡Ö ♡AI¹â¹»À¸¥Ê¥Ä¥Î¡Á°ì½ï¤Ë¥¢¥Ë¥á¸«¤è¡©¡Á¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¡£ºÇ½é¤Ë½÷»Ò¹âÀ¸¡¢ÃË»Ò¹âÀ¸¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¤·¤è¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢ÃË»Ò¹âÀ¸¤òÁªÂò¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
½ñÀÒ¤ÎAI¥ê¥³¥á¥ó¥É¡ÖAI½ñÅ¹°÷¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤µ¤ó¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎAI¥ê¥³¥á¥ó¥É¡Ö ♡AI¹â¹»À¸¥Ê¥Ä¥Î¡Á°ì½ï¤Ë¥¢¥Ë¥á¸«¤è¡©¡Á¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì
¥¢¥Ë¥á¤ÎAI¥ê¥³¥á¥ó¥É¡Ö ♡AI¹â¹»À¸¥Ê¥Ä¥Î¡Á°ì½ï¤Ë¥¢¥Ë¥á¸«¤è¡©¡Á¡×
KADOKAWA¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎAI¥ê¥³¥á¥ó¥É¡Ö ♡AI¹â¹»À¸¥Ê¥Ä¥Î¡Á°ì½ï¤Ë¥¢¥Ë¥á¸«¤è¡©¡Á¡×¤òÂÎ¸³¡Ú¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ2024¡Û
YouTube¡§https://youtu.be/Fb3OwgR_mHI
Ä¶¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¥¹¥È¥¢
2. ¥«¥Õ¥§¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖKADOKAWA CRAFT CAFE¡×
ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢KADOKAWA¤ÎÆÃÎã»Ò²ñ¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼Ò³ÑÀî¥¯¥é¥Õ¥È¤¬À¸Æ¦¤ò¸·Áª¡¢¼«²ÈßäÀù¤·¤¿¡¢¥É¥ï¥ó¥´¼ÒÆâ¤Î¤ß¤Ç°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¡ÊÄ¶¡Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ë¥³¥Ë¥³¥Æ¥ì¥Ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥é¥Æ¥¢¡¼¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥«¥Õ¥§¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖKADOKAWA CRAFT CAFE¡×
¥Ë¥³¥Ë¥³¥Æ¥ì¥Ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥é¥Æ¥¢¡¼¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¥é¥Æ
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥¹¥â¥¢¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¡¡¥¹¥â¥¢¤È¤Ï¡¢¾Æ¤¤¤¿¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤µ¤ó¤À¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÏÃÂê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤³¤È¡£¤³¤Á¤é¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¥Æ¥ì¥Ó¤Á¤ã¤ó¤Î¾Æ¤°õ¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç²¡¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥¤¡¼¥Ä¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥¹¥â¥¢¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ÊÄó¶¡¡§KADOKAWA¡Ë
¤Þ¤¿¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Ï£µ¤Ä¤ÎÌ£¡Ê¥×¥ì¡¼¥ó¡¢¥Ù¥ê¡¼¡¢ËõÃã¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¡¢¥·¥ç¥³¥é¡Ë¤òÍÑ°Õ¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤À¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊË¢¤¬ÆÃÄ§¤Î¿·´¶³Ð¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥¯¥ì¥Þ¡×¤âÈÎÇä¡£Ì£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¸«¤¿ÌÜ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢KADOKAWA¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥«¥Õ¥§¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥«¥Õ¥§¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖKADOKAWA CRAFT CAFE¡×
3. ¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡×¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¿Íµ¤TV¥¢¥Ë¥á¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡×¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥À¥¤¥Ê¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢£³£Ä¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡×¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡×¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥¬¥·¥ãËÜ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤Î»²²Ã¸¢¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡ª
¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡×¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬Åö¤¿¤ë
4. ¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛAR¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¿Íµ¤TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢ARµ»½Ñ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î»£±Æ¤¬¤Ç¤¤¿¡£
KADOKAWA¥Ö¡¼¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¡»¡»¤Ë²ñ¤¨¤ë¤«¤â¡Ä¡ª¡©¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È·¿¥«¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä¶²ñµÄ²ñ¾ì¤Î¤É¤³¤Ç¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤«¤é¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È·¿¥«¡¼¥É
¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¡¡¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥Ã¥È
¥Ö¡¼¥¹Æâ¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡²ñ¾ì¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È·¿¥«¡¼¥É¤ò»È¤¦¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢°ì½ï¤Ë»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¢¡¡¤Ô¤¨¥è¥ó¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡ª¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥È
¥¢¥Ë¥á¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¤Ô¤¨¥è¥ó¤ÈµÇ°»£±Æ¡ª
º¸¤¬¡Ö¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥Ã¥È¡×¡¢±¦¤¬¡Ö¤Ô¤¨¥è¥ó¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡ª¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥È¡×
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë
¢£¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ2024¡×³µÍ×
¡ã¥Í¥Ã¥È³«ºÅ¡ä
ÆüÄø¡§2024Ç¯4·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡Á28Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ã¥ê¥¢¥ë³«ºÅ¡ä
ÆüÄø¡§2024Ç¯4·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á18:00¡¢4·î28Æü¡ÊÆü¡Ë10:00¡Á17:00
²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1¡¢JRµþÍÕÀþ¡Ö³¤ÉÍËëÄ¥±Ø¡×ÅÌÊâÌó5Ê¬¡Ë
¼çºÅ¡§¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
°ìÈÌÆþ¾ì·ô¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§2ÆüÄÌ¤··ô¡¡6,500±ß¡ÊÁ°Çä¤ê¤Î¤ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1Æü·ô¡¡¡¡¡¡3,500±ß¡ÊÁ°Çä¤ê¡Ë¡¿3,900±ß¡ÊÅöÆü¡Ë
¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ2024 ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://chokaigi.jp/
¢£¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ2024¡×KADOKAWAÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¢£¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ2024¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¢£¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ2024¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È - IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦Ì¡²è¤ß¤¿¤¤¡¢ÆÚ¤Î²ôÆù¡ª¥Ý¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¡¢5Æü¸ÂÄê290±ß³ä°ú
¡¦»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼Áª¼ê¡¦µÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¤Ê¤É¡¢MLBÃíÌÜÁª¼ê¤¬½Ð±é¡ªº´Æ£À½Ìô ¥æ¥ó¥±¥ë ¿·TVCM¡ÖÀ¤³¦¤Ç¥æ¥ó¥±¥ë¡×ÊÓ¸ø³«
¡¦¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤Ô¤¨¥è¥ó¡¢¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥é¥ê¡¼¡×¤Ë½ÐË×¡Ú¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥Õ¥©¡¼¥ÈÅìµþ¡Û
¡¦¾¯¤·ìÔÂô¤Ê¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡ª¡ÖDewar¡Çs 12Ç¯ DISCOVER YOUR HIGHBALL¡×ÂÎ¸³
¡¦AR¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¤É¤âÄó¶¡¡ª¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È ¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯Ì£¡×