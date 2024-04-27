²µÉðÍÎ¶©»á¡¡Åìµþ15¶èÊäÁª¤ÇºÇ¸å¤ÎÁÊ¤¨¡Ö£±¿Í¤¸¤ãÌµÍý¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×
¡¡½°±¡Åìµþ£±£µ¶èÊäÁª¡Ê£²£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÌµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿ºî²È¤Î²µÉðÍÎ¶©»á¤¬£²£·Æü¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÌçÁ°ÃçÄ®±Ø¶á¤¯¤Î»öÌ³½êÁ°¤Ç¥Þ¥¤¥¯¼ý¤á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¡ô¼Ö°Ø»Ò£±£°£°£°¿Í¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¼Ö°Ø»Ò¤Ç¹¾Åì¶èÆâ¤ò²ó¤ê¡¢¶èÌ±¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¡£ËÜÁªµó¤Ç¤Ï²µÉð»á¤äÂ¾¤Î¿Ø±Ä¤¬¡¢ÆÃÄê¤Î¸õÊä¼Ô¤ä¤½¤Î¿Ø±Ä¤«¤éÂç²»¶Á¤Ç¼ÁÌä¤òÍá¤Ó¤»¤ë¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²µÉð»á¤Ï¡ÖËèÆü¡¢Ë¸³²¤ò¼õ¤±¡¢³§¤µ¤ó¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÇÍëÊ»¨¸À¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤¿²µÉð»á¤Ï¡Ö£±¿Í¤¸¤ãÌµÍý¤À¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶¼Õ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤À¤«¤éÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡¡¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡ª¡¡¤â¤¦¾¯¤·¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¼ê±þ¤¨¤òÌä¤ï¤ì¤¿²µÉð»á¤Ï¡ÖÆü¤ËÆü¤Ë»Ù±ç¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£