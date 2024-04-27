水戸vs藤枝 スタメン発表
[4.27 J2第12節](Ksスタ)
※14:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 51 春名竜聖
DF 3 大崎航詩
DF 4 山田奈央
DF 19 村田航一
DF 33 牛澤健
MF 7 新井晴樹
MF 15 長尾優斗
MF 88 長井一真
MF 96 黒川淳史
FW 9 安藤瑞季
FW 45 寺沼星文
控え
GK 21 松原修平
DF 5 楠本卓海
MF 6 高岸憲伸
MF 8 落合陸
MF 23 甲田英將
FW 11 草野侑己
FW 22 久保征一郎
監督
濱崎芳己
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 5 小笠原佳祐
DF 99 ウエンデル
MF 6 新井泰貴
MF 10 榎本啓吾
MF 13 大曽根広汰
MF 17 平尾拳士朗
MF 23 梶川諒太
MF 26 西矢健人
FW 9 矢村健
控え
GK 35 内山圭
DF 16 山原康太郎
MF 8 浅倉廉
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 30 芹生海翔
MF 33 河上将平
FW 11 アンデルソン
監督
須藤大輔
※14:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 51 春名竜聖
DF 3 大崎航詩
DF 4 山田奈央
DF 19 村田航一
DF 33 牛澤健
MF 7 新井晴樹
MF 15 長尾優斗
MF 88 長井一真
MF 96 黒川淳史
FW 9 安藤瑞季
FW 45 寺沼星文
控え
GK 21 松原修平
DF 5 楠本卓海
MF 6 高岸憲伸
MF 8 落合陸
MF 23 甲田英將
FW 11 草野侑己
監督
濱崎芳己
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 5 小笠原佳祐
DF 99 ウエンデル
MF 6 新井泰貴
MF 10 榎本啓吾
MF 13 大曽根広汰
MF 17 平尾拳士朗
MF 23 梶川諒太
MF 26 西矢健人
FW 9 矢村健
控え
GK 35 内山圭
DF 16 山原康太郎
MF 8 浅倉廉
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 30 芹生海翔
MF 33 河上将平
FW 11 アンデルソン
監督
須藤大輔