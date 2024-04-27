[4.27 J2第12節](Ksスタ)

※14:00開始

主審:長峯滉希

<出場メンバー>

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 51 春名竜聖

DF 3 大崎航詩

DF 4 山田奈央

DF 19 村田航一

DF 33 牛澤健

MF 7 新井晴樹

MF 15 長尾優斗

MF 88 長井一真

MF 96 黒川淳史

FW 9 安藤瑞季

FW 45 寺沼星文

控え

GK 21 松原修平

DF 5 楠本卓海

MF 6 高岸憲伸

MF 8 落合陸

MF 23 甲田英將

FW 11 草野侑己

FW 22 久保征一郎

監督

濱崎芳己

[藤枝MYFC]

先発

GK 41 北村海チディ

DF 4 中川創

DF 5 小笠原佳祐

DF 99 ウエンデル

MF 6 新井泰貴

MF 10 榎本啓吾

MF 13 大曽根広汰

MF 17 平尾拳士朗

MF 23 梶川諒太

MF 26 西矢健人

FW 9 矢村健

控え

GK 35 内山圭

DF 16 山原康太郎

MF 8 浅倉廉

MF 19 シマブク・カズヨシ

MF 30 芹生海翔

MF 33 河上将平

FW 11 アンデルソン

監督

須藤大輔